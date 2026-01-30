Über drei Millionen Arbeitslose im Januar - Zwölf-Jahres-Hoch

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar auf über drei Millionen gestiegen - der höchste Stand seit 2014. Es gebe "nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt", sagte BA-Chefin Nahles.

Die Zahl der Arbeitslosen hat zum Jahresbeginn die Marke von drei Millionen überschritten. Quelle: dpa

Die Zahl der Arbeitslosen ist im Januar auf über drei Millionen gestiegen. Sie nahm im Vergleich zum Vormonat um 177.000 auf 3,085 Millionen zu, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Es ist die höchste Januar-Zahl seit 2014. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,4 Prozentpunkte auf 6,6 Prozent.

BA-Chefin Nahles: "Wenig Dynamik am Arbeitsmarkt"

Die Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, sagte in Nürnberg:

Derzeit gibt es nur wenig Dynamik am Arbeitsmarkt. „ Andrea Nahles, BA-Chefin

"Zum Jahresbeginn hat die Arbeitslosigkeit aus jahreszeitlichen Gründen deutlich zugenommen und damit auch wieder die Marke von drei Millionen überschritten", sagte Nahles weiter.

Die Anzahl offener Stellen hat in den vergangenen Jahren deutlich abgenommen. Der Einstieg für Berufsanfänger wird immer schwieriger. 07.01.2026 | 1:35 min

Die Arbeitslosigkeit steigt im Januar regelmäßig aus saisonalen Gründen. Zum Jahresende laufen viele befristete Arbeitsverträge aus, und witterungsabhängige Branchen wie Bau, Landwirtschaft und Tourismus drosseln ihre Beschäftigung.

Arbeitslosenquote ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

1,142 Millionen Menschen erhalten Arbeitslosengeld

Zuletzt war die Zahl der Arbeitslosen im August 2025 über drei Millionen geklettert. Zuvor lag sie mehr als zehn Jahre lang darunter. Es wird für Arbeitslose auch schwieriger, eine neue Stelle zu finden. Die Zahl der bei den Arbeitsagenturen gemeldeten offenen Stellen sank auf 598.000. Das sind es 34.000 weniger als vor einem Jahr.

Aus Bürgergeld wird Grundsicherung: Damit müssen Arbeitslose rechnen

Das Kabinett beschließt das Ende des Bürgergelds in heutiger Form. Die neue Grundsicherung bringt strengere Regeln, mehr Sanktionen und soll ab Juli 2026 gelten. 17.12.2025 | 2:54 min

Im Januar erhielten der Statistik zufolge 1,142 Millionen Menschen in Deutschland Arbeitslosengeld. Dem stehen 3,826 Millionen erwerbsfähige Bürgergeldempfänger gegenüber. Diese Zahl enthält jedoch auch diejenigen, die einer Arbeit nachgehen, die aber über Bürgergeld ihre Bezüge aufstocken müssen.

Zahl offener Stellen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

64.000 junge Leute ohne Lehrstelle

Auf dem Ausbildungsmarkt waren im Januar noch 64.000 junge Leute bei den Arbeitsagenturen ohne Lehrstelle. 23.000 hatten zwar Alternativen, wollten aber trotzdem noch weiter suchen. 41.000 hatten nach Erkenntnissen der Arbeitsagenturen überhaupt noch keine Stelle.

Die tatsächliche Zahl dürfte weitaus höher liegen, weil nicht alle Bewerber sich bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz an die Arbeitsagenturen wenden.

So steigen die Arbeitslosenzahlen nach Abschluss ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Quelle: dpa, Reuters