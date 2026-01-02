Statistik: Industrie verliert Jobs, Dienstleister legen zu

Erstmals seit 2020 sinkt die Zahl der Erwerbstätigen leicht. Laut Destatis sind Konjunkturflaute und demografischer Wandel die Gründe. Die Branchen entwickeln sich unterschiedlich.

Die Zahl der Erwerbstätigen in Deutschland ist im Jahr 2025 leicht gesunken. 02.01.2026 | 0:22 min

Rund 46 Millionen Menschen arbeiteten im Jahr 2025 in Deutschland. Das ergibt eine erste Schätzung des Statistischen Bundesamts. Damit liegt die Zahl der Erwerbstätigen geringfügig um 5.000 Personen unter dem Rekordniveau des Vorjahres.

Obwohl in der Industrie teils Tausende Jobs pro Monat abgebaut wurden, stellten andere Branchen gleichzeitig weiter ein.

Dieser Rückgang beendet einen fast durchgehenden Wachstumstrend seit dem Jahr 2006. Nur zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 ging die Erwerbstätigenzahl leicht zurück. Doch bereits 2024 flaute die Entwicklung spürbar ab.

So entwickelt sich die Beschäftigung

Industrie und Bau: Zahl der Jobs sinkt

Den Zahlen des Statistischen Bundesamts zufolge zeigt der Arbeitsmarkt zwei Gesichter: "Außerhalb der Dienstleistungsbranche nahm die Beschäftigung deutlich ab", so die Statistiker. In der Industrie nahm die Beschäftigung deutlich ab, 2025 sank die Zahl der Jobs im Vergleich zum Vorjahr um 1,8 Prozent.

Im Baugewerbe gab es 0,9 Prozent weniger Arbeitsplätze. Insgesamt arbeiteten knapp ein Viertel aller Erwerbstätigen 2025 im Produzierenden Gewerbe.

Beschäftigungsplus im Dienstleistungssektor

Dagegen wurden 2025 im Bereich der Dienstleistungen neue Arbeitsplätze geschaffen. Die Zahl der Beschäftigten stieg im Vorjahresvergleich um 0,5 Prozent. Etwa drei Viertel aller Erwerbstätigen arbeiten inzwischen dort.

Dienstleistungen wachsen

Besonders stark suchten öffentlicher Dienst, Erziehungswesen und Gesundheit Personal. Auch Finanz- und Versicherungsdienstleister stellten ein.

Abgebaut wurde dagegen bei konjunkturempfindlicheren Unternehmensdienstleistern, zum Beispiel bei Zeitarbeitsfirmen. Auch im Bereich Information und Kommunikation sowie Handel, Verkehr und Gastgewerbe sank die Zahl der Beschäftigten.

Beschäftigungsabbau im Dienstleistungssektor

Gut ein Prozent der Beschäftigten arbeitet im Bereich Land- und Forstwirtschaft und Fischerei. Dort setzte sich der negative Trend der vergangenen Jahre fort, 2025 gab es 0,5 Prozent weniger Jobs als im Vorjahr.

Künstliche Intelligenz stellt die Arbeitswelt auf den Kopf. Experten schätzen, dass rund 800.000 Jobs wegfallen könnten, jedoch auch ähnlich viele neue entstehen. 28.11.2025 | 1:18 min

Schwache Konjunktur bremst Neueinstellungen

Die schwache Konjunktur bremst Neueinstellungen. Vor allem die Industrie leidet unter schwachen Exporten und muss die Produktion zurückfahren. Arbeitsmarktforscher Enzo Weber erklärt im Interview mit Deutschlandfunk, die Investitionen seien seit Jahren gesunken. Daher gebe es in der Industrie so wenig neue Jobs wie noch nie.

Entlassungen sind gar nicht höher als sie früher waren. Sondern es wird zu wenig neu entwickelt. „ Enzo Weber, Forschungsbereichsleiter am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB)

Gleichzeitig geht eine große Kohorte in Rente, demografisch bedingt rücken weniger Jüngere nach, schreibt das Statistische Bundesamt. Ohne zugewanderte ausländische Arbeitskräfte und mehr berufstätige Frauen und Ältere wäre der Jobrückgang noch stärker.

Arbeitslosenquote

Jobsuche wird schwieriger

Die Zahl der Erwerbslosen stieg im Jahresdurchschnitt um 161.000 auf 1,7 Millionen. Die Arbeitslosenquote kletterte von 3,1 auf 3,5 Prozent. Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sieht die Jobchancen für Arbeitsuchende in Deutschland auf einem Tiefpunkt, das sagte sie vergangene Woche gegenüber web.de News. Jungen Menschen rät sie, breiter zu suchen: mehr Regionen, mehr Branchen und mehr Bewerbungen.

Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, sieht die Jobchancen für Arbeitslose auf einem Tiefpunkt. Es komme kein Schwung in den Arbeitsmarkt. 26.12.2025 | 0:22 min

Die Wahrscheinlichkeit für arbeitslose Menschen, wieder einen Job zu finden, sei "so niedrig wie nie zuvor", so Nahles. Die Regierung habe konjunkturbelebende Maßnahmen wie Investitionsprogramme und vereinfachte Verfahren beschlossen. Am Bau werde das beispielsweise Wirkung zeigen, erwartet sie.

Zahl offener Stellen

Die Bundesbank rechnet 2026 wieder mit spürbarem Wirtschaftswachstum. Steigende Löhne und höhere Staatsinvestitionen könnten die Konjunktur stützen. Wer in schrumpfenden Branchen arbeitet, sollte einen Wechsel in Erwägung ziehen.

Anne Sophie Feil ist Redakteurin im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.