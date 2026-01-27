Die Mittelstandsunion will Teilzeitarbeit neu regeln. Kern des Vorstoßes: Kein Rechtsanspruch auf Lifestyle-Teilzeit. Was Unternehmen und Verbände von den Vorschlägen halten.

Teile der CDU wollen das Teilzeitrecht einschränken, um Wirtschaft und Sozialstaat zu stärken. Wie groß ist das Problem? ZDFheute live analysiert mit dem DIW‑Präsidenten Fratzscher. 26.01.2026 | 29:29 min

Unternehmen und Verbände reagieren reserviert auf den Vorstoß der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), das Recht auf Teilzeit zu begrenzen. Entsprechende Arbeitsmodelle seien individuell begründet, argumentieren sie. Der Arbeitnehmerverband Handwerk warnt vor zusätzlicher Bürokratie.

Mercedes-Benz setzt auf flexible Modelle

Der deutsche Autobauer Mercedes-Benz betont, dass flexible Arbeitszeitmodelle fest im Unternehmen verankert seien. Dazu gehörten Teilzeit, Jobsharing oder Sabbaticals. Ziel sei es, eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen, unabhängig von bestimmten Lebenssituationen.

Eine Sprecherin sagte ZDFheute: "Ganz grundsätzlich gilt, dass wir bei Mercedes-Benz ein modernes, flexibles und wertschätzendes Arbeitsumfeld bieten." Die Nutzung der Modelle sei nicht auf bestimmte Gruppen beschränkt, hieß es weiter.

Der CDU-Wirtschaftsflügel stellt den Rechtsanspruch auf Teilzeit in Frage und löst so eine Debatte aus. ZDF-Börsenexpertin Valerie Haller berichtet. 26.01.2026 | 0:57 min

Lidl, Porsche, Züblin: Keine Kommentare zur aktuellen Debatte

Auch Unternehmen wie der Technologiekonzern Bosch oder die Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) setzen auf flexible Modelle. "Flexible Arbeitszeitmodelle sind ein wichtiger Baustein für die heutige Arbeitswelt und tragen zu unserer Arbeitgeberattraktivität bei", teilte Bosch ZDFheute mit.

Die flexible Gestaltung unterschiedlicher Modelle ermögliche es dem Unternehmen, auf individuelle Lebenssituationen und zeitliche Rahmenbedingungen einzugehen. Gerade Beschäftigte mit Betreuungs- oder Pflegeaufgaben könnten so in attraktiven Positionen tätig bleiben.

Auch die Schwarz-Gruppe betonte, dass Arbeitszeiten an die individuellen Bedürfnisse der Mitarbeiter angepasst würden - von Voll- und Teilzeit bis hin zu Führungspositionen. Gleichzeitig verweist das Unternehmen darauf, dass es zur aktuellen politischen Diskussion keine Stellungnahme abgeben könne. Genauso wie Porsche und Züblin, die bisher Abstand von politischen Kommentaren nehmen, solange noch nichts beschlossen ist.

Erst im vergangenen Jahr wollte die Bundesregierung die tägliche Höchstarbeitszeit gegen eine wöchentliche ersetzen - auch, damit insgesamt mehr gearbeitet wird. 08.06.2025 | 2:45 min

Arbeitnehmerverband Handwerk: "Lifestyle-Teilzeit" nicht erkennbar

Der Arbeitgeberverband Handwerk Baden-Württemberg sieht den Vorstoß als eher unnötig an, da die Wirtschaft nicht auf eine solche Diskussion gewartet habe, sagte ein Sprecher.

Ob die Einschränkung des Rechts auf Teilzeit dafür geeignet ist, halten wir für fraglich. „ Sprecher des Arbeitgeberverbandes Handwerk Baden-Württemberg

Steigende Kosten, Bürokratie und unsichere Energiepreise setzen dem Handwerk zu. Viele Betriebe fordern klare Reformen - und fragen sich, welche Perspektiven 2026 wirklich Hoffnung machen. 17.12.2025 | 2:32 min

Die meisten Teilzeitkräfte würden aus familiären oder bildungsbezogenen Gründen weniger arbeiten. "Lifestyle-Teilzeit können wir im handwerklichen Alltag nicht erkennen", ergänzt der Verband. Gleichzeitig warnen die Handwerker vor zusätzlichem Bürokratieaufwand, sollte jede Teilzeitentscheidung künftig stärker begründet werden müssen.

Der Vorstoß des CDU-Wirtschaftsflügels zum Recht auf Teilzeit sorgt für Kritik. „Menschen sollen selbstbestimmt über ihre Arbeitszeit entscheiden“, so Wirtschaftswissenschaftler Enzo Weber. 26.01.2026 | 4:18 min

Bundesinnenminister Dobrindt sieht keinen Änderungsbedarf

Die Mittelstandsunion hatte vorgeschlagen, den gesetzlichen Anspruch auf Teilzeitarbeit künftig zu beschränken. Betroffen wären Beschäftigte, die aus persönlichen Lebensentscheidungen heraus ihre Arbeit und Freizeit anders gewichten oder die eigene berufliche Belastung reduzieren wollen. Beschäftigte, die aus familiären Gründen, Pflegeverpflichtungen oder Weiterbildung in Teilzeit arbeiten, seien nicht betroffen.

Widerspruch kam nicht nur aus der Opposition, sondern auch aus der Union. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) äußerte sich skeptisch und sagte ntv:

Ich glaube nicht, dass daraus ein politisches Programm wird. Ich sehe da keinen Änderungsbedarf. „ Alexander Dobrindt, Bundesinnenminister

Teilzeit sei etwas, was sehr individuell entschieden werde, was auch in die Lebensmodelle der Menschen reinpassen müsse.

Phylicia Whitney berichtet aus dem ZDF-Studio in Stuttgart.