Straße von Hormus: Iran verkündet Öffnung

Die Straße von Hormus soll während der mit dem Libanon geltenden Waffenruhe geöffnet sein. Das teilten US-Präsident Trump und der iranische Außenminister Araghtschi mit.

Schiffe passieren die Straße von Hormus nach dem Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran. (Archivbild) Quelle: ddp

Der Iran hat die Straße von Hormus für die restliche Dauer der Waffenruhe im Libanon wieder vollständig für die Handelsschifffahrt freigegeben. Dies teilte der iranische Außenminister Abbas Araghtschi am Freitag auf der Kurznachrichtenplattform X mit. Auch US-Präsident Donald Trump erklärte, die Meerenge sei wieder offen.

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Die Durchfahrt aller kommerziellen Schiffe erfolge auf einer koordinierten Route, die bereits von der iranischen Hafen- und Schifffahrtsbehörde bekanntgegeben worden sei, erklärte er weiter. Die Ölpreise gingen nach der Ankündigung um mehr als acht Prozent zurück. Die Waffenruhe für den Libanon trat am Donnerstagabend in Kraft und soll zehn Tage gelten.

Trump: US-Blockade der Straße von Hormus bleibt für iranische Häfen aufrecht

Die USA hingegen wollen auch nach der Öffnung der Straße von Hormus für den internationalen Schiffsverkehr an ihrer Seeblockade gegen den Iran festhalten. Diese bleibe voll wirksam, da sie sich ausschließlich auf den Iran beziehe, schrieb Trump am Freitag auf seiner Plattform Truth Social. Erst müssten die "Transaktionen" mit Teheran komplett abgeschlossen sein. "Dieser Prozess sollte sehr schnell vorangehen, da die meisten Punkte bereits ausverhandelt sind", schrieb Trump.

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Die Reederei Hapag-Lloyd verzichtet vorerst weiter auf Fahrten durch die Straße von Hormus. Das Unternehmen prüfe zunächst die Ankündigung, dass die Wasserstraße für die verbleibende Zeit der Waffenruhe geöffnet sei. Hapag-Lloyd bewerte die Situation und die damit verbundenen Risiken, teilt der Konzern mit. Bis auf Weiteres sehe man von einer Durchfahrt durch die Meerenge ab.

Staats- und Regierungschefs beraten über militärische Sicherung der Straße

Der Iran hatte seit Beginn der US-israelischen Angriffe am 28. Februar die strategisch wichtige Meerenge faktisch blockiert. Durch die Straße von Hormus wird etwa ein Fünftel der weltweiten Ölexporte transportiert. Dies hat die Energiepreise in den vergangenen Woche drastisch verteuert.

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In Paris berieten am Nachmittag zahlreiche Staats- und Regierungschefs, wie die Route militärisch gesichert werden könnte. An dem Treffen nimmt auch Bundeskanzler Friedrich Merz teil. Merz hat bereits grundsätzliche Bereitschaft erklärt, dass sich Deutschland unter bestimmten Bedingungen an einem solchen Einsatz beteiligen würde.

Quelle: Reuters, ZDF, dpa, AP