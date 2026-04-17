Reisebranche muss flexibel reagieren:Teurer, komplizierter: Iran-Krieg verunsichert Urlauber
von Christian Hauser
Flugpreise steigen, ganze Regionen fallen durch den Iran-Krieg als Urlaubsziel weg. Wie geopolitische Spannungen und schwankende Energiepreise das Reisen verändern.
Wer sich gerade auf den Urlaub vorbereitet, muss sich auf neue Realitäten einstellen. Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten betreffen auch die Reiseplanung.
Die Kosten für Kerosin haben sich in Folge des Kriegs in Iran seit Ende Februar fast verdoppelt. Der Treibstoff macht etwa ein Viertel der Kosten von Airlines aus. Einige Airlines erheben schon Kerosin-Zuschläge, beispielsweise Air France und KLM. Zugleich gibt es Warnungen, dass in einigen Wochen die Kerosin-Vorräte aufgebraucht sein könnten.
Geänderte Flugrouten ändern die Reiseziele
Unser Urlaubsverhalten muss sich zunehmend globalen Krisen und Unsicherheiten anpassen. Kurzfristig lässt sich das an der Beliebtheit von Reisezielen feststellen. Der Buchungsumsatz für die Vereinigten Arabischen Emirate ist im März nach einer Analyse des "Handelsblatts" um mehr als 90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat eingebrochen. Auch für die Türkei und Ägypten seien die Umsätze im vergangenen Monat um fast die Hälfte zurückgegangen. Dagegen legte Deutschland als Reiseziel kräftig zu.
Auch Europas größter Reisekonzern TUI beobachtet Verschiebungen. "Schwierig entwickeln sich Zielgebiete im Indischen Ozean beziehungsweise Asien, die unter den eingeschränkten Umsteigeverbindungen leiden", sagt ein Sprecher von TUI gegenüber ZDFheute. Für Flüge in diese Region, die bislang oft über Drehkreuze wie Dubai, Abu Dhabi oder Doha führten, müssen nun oft teurere und umständlichere Alternativen her.
Tourismusbranche von Unsicherheit durch Iran-Krieg geprägt
Durch die Spannungen im Nahen Osten würde deutlich, dass "sich einige strukturelle Rahmenbedingungen des Reisens verschieben", erklärt Anne Köchling, Professorin am Deutschen Institut für Tourismusforschung an der Fachhochschule Westküste.
Ähnlich sieht es auch Yvonne Ziegler, Professorin an der Frankfurt University of Applied Sciences, die im Bereich Luftverkehrsmanagement forscht. Reisende müssten künftig mit neuen Gegebenheiten leben, die "von Unsicherheit und Flexibilität geprägt sind", sagt Ziegler. Dazu gehöre laut der Ökonomin, dass "geopolitische Stabilität nicht mehr als selbstverständlich angenommen werden kann und sich Reisebedingungen auch nach einer Buchung kurzfristig verändern können".
Kurzfristige Buchungen sorgen für Turbulenzen in der Reisebranche
Die zunehmende Unsicherheit in der Weltlage trifft auch Reiseveranstalter, für die der internationale Tourismus weniger langfristig planbar wird:
In der Reisebranche hat sich die Stimmung deutlich verschlechtert. Lag das Geschäftsklima laut ifo-Index, der ein Indikator für die wirtschaftliche Entwicklung ist, im Februar noch bei minus 14,8 Punkten, so ist er im März auf minus 41,7 Punkte gesunken.
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Tourismusbranche und Urlauber passen sich an
Die Branche reagiere jedoch sehr flexibel, glaubt Köchling. "Airlines und Reiseveranstalter passen ihre Angebote kurzfristig an, bauen alternative Routen aus und verstärken Verbindungen in stark nachgefragte Regionen, insbesondere innerhalb Europas."
Pragmatisch sieht es auch Ziegler. "Erfahrungen aus früheren Krisen zeigen, dass Reisende insgesamt eine eher kurze 'krisenbedingte Erinnerung' haben und besonders attraktive Destinationen nach Stabilisierung rasch wieder nachgefragt werden."
Noch gibt es viele Unsicherheiten: Wie lange wird der Iran-Krieg dauern, wie langfristig sind die Auswirkungen auf die Energiepreise und die Weltwirtschaft? Auch in anderen Regionen kann es zu Spannungen kommen.
Kurzfristige Buchungen könnten zunehmen und inländische Reiseziele noch stärker nachgefragt werden. Dann geht der nächste Trip womöglich eher in die Sächsische Schweiz oder ins Moseltal statt nach Dubai oder Bangkok.
Christian Hauser ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.
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