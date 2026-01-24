Hyazinthe, Tulpe, Narzisse und Co.:Erste Frühlingsboten mit Blumenzwiebeln ins Haus holen
von Elmar Mai
Wer sich auf Frühjahrsblumen wie Hyazinthen und Tulpen freut, kann sich mit vorgetriebenen Zwiebeln schon jetzt den Frühling ins Haus holen. Das klappt mit diesen Tipps und Tricks.
Vorgetriebene Blumenzwiebeln sind die ersten bunten Frühlingsboten - auch im Haus. Besonders schön wirken sie kombiniert und mit etwas Moos oder Rinde dekoriert an einem für sie geeigneten Platz. Bunte Frühlingsblüher wie Tulpe, Narzisse und Hyazinthe lassen sich aber auch ganz einfach selbst mit wenig Aufwand aus Blumenzwiebeln vorziehen.
Was Zwiebelblumen auszeichnet
Zwiebelblumen stammen aus Regionen, in denen sie entweder durch extreme Kälteperioden, sommerliche Trockenheit oder beides gezwungen sind, Ruhepausen einzulegen. Pflanzen mit dieser Strategie nennt man Geophyten.
Geophyten gibt es auch in anderen Pflanzenfamilien mit anderen Strategien. Einige bilden Knollen wie Dahlien, andere Speicherwurzeln als Überdauerungsorgane, etwa Radieschen.
Zwiebeln dagegen ziehen die komplette Pflanze - auf das absolute Minimum gestaucht - in den Boden zurück. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass sie in Rekordzeit austreiben und zur Blüte kommen, wenn es die Bedingungen zulassen.
Zwiebelblumen im Garten: Der natürliche Rhythmus
Pflanzen werden in erster Linie über die Tageslänge gesteuert. Aber auch Temperatur beziehungsweise Niederschlag spielen eine gewisse Rolle - Bedingungen, die je nach Region und im Jahr unterschiedlich ausfallen können und auf die sie flexibel reagieren.
Der natürliche Kreislauf im Garten läuft folgendermaßen ab: Im Herbst werden Tulpen, Narzissen, Hyazinthen, Krokusse und andere Zwiebeln gepflanzt. Nach der Ruhezeit bilden sie Wurzeln. Durch den Kälteeinfluss im Winter wird Speicherstärke in Zucker umgewandelt, was der Pflanze die unmittelbare Energieversorgung sichert.
Sind die Tage wieder länger und ist es ausreichend warm und feucht, treiben die Pflanzen aus und kommen schnell zur Blüte. Je nach Art oder Sorte, also je nachdem ob es sich um frühe oder späte Formen handelt, spielt die Tageslänge hierfür eine entscheidende Rolle.
Zwiebelblumen für die Wohnung: Am besten vorgetrieben im Handel kaufen
Klassische Frühjahrsblüher können schon jetzt im Haus als bunte Frühjahrsboten dienen. Um den Blühzeitpunkt zu verfrühen, müssen Zwiebeln für etwa drei Wochen in den Kühlschrank. Frost ist nicht nötig. Aber: Je kälter es ist, umso besser. Danach werden sie in Töpfe mit Blumenerde gesetzt, mit Zusatzlicht an einen warmen Standort gestellt und mit Wasser zum Wachstum angeregt.
Die Zwiebeln können ruhig oberhalb etwas sichtbar sein, das erhöht den Dekorationswert. Wann sie dann zur Blüte kommen, ist arten- und sortenspezifisch und für Laien und Hobbygärtner kaum zu durchschauen. Daher empfiehlt es sich, vorgezogene Zwiebelpflanzen im Handel kaufen.
Pflegetipps für Frühblüher in der Wohnung
Vorgezogene Zwiebeln sollten in der Wohnung eher kühl gehalten werden, da sie sonst schnell verblühen. Die Pflanzen sollten zudem nur sparsam gegossen und nicht gedüngt werden. Sind sie abgeblüht, beginnen sie, Laub zu treiben. Sie brauchen dann etwas mehr Wasser und eine leichte Düngung.
Bei frostfreiem Wetter können die Pflanzen im Topf ins Freie. Direktes Sonnenlicht sollte anfangs vermieden werden. Im Frühjahr können Frühblüher dann in den Garten gepflanzt werden. Die Zwiebeln müssen dafür vollständig in den Boden gebracht werden. Im nächsten Jahr kommen sie hier, ihrem natürlichen Kreislauf folgend, erneut zur Blüte.
Bunte Frühlingsblumen haben wohltuende Wirkung
Die Farbenvielfalt von Tulpen, Narzissen, Hyazinthen und Krokussen ist groß. Rote oder orangefarbene Blüten sind für lebhafte Menschen geeignet, gedecktere Farben wie Blau passen eher zu zurückhaltenden Personen. Gelb macht glücklich und Weiß vermittelt Ruhe und Sicherheit.
Frühlingsblüher können mit ihren Farben zum allgemeinen Wohlbefinden beitragen. Der Duft von Hyazinthen hat zudem eine positive, stimulierende Wirkung.
