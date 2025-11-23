Behörde verschärft Ton gegenüber Konzern:Schlechter Service: Bundesnetzagentur warnt Post vor Strafe
Viele Postkunden klagen über schlechten Service. Netzagentur-Chef Klaus Müller fordert nun Verbesserungen und droht der Deutschen Post mit Strafen bei Nichteinhaltung von Zusagen.
Angesichts des massiven Anstiegs von Beschwerden hat die Bundesnetzagentur der Deutschen Post erneut Strafzahlungen in Aussicht gestellt, falls sich der Service des Unternehmens nicht verbessert. Behördenpräsident Klaus Müller sagte den Funke-Zeitungen:
Die Bundesnetzagentur habe mit der Novelle des Postgesetzes neue Kompetenzen bekommen und beobachte die Lage weiterhin genau.
Behörde sieht massiven Anstieg der Beschwerden
Im ersten Halbjahr 2025 gingen laut Bundesnetzagentur 22.981 Beschwerden zu Postdienstleistungen ein - 13,4 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Besonders in Schleswig-Holstein häuften sich Müller zufolge in der ersten Jahreshälfte Probleme. Auch in Berlin und Brandenburg gebe es Ausschläge nach oben, führte der Präsident der Bundesnetzagentur bereits Anfang November im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" aus. Den Funke-Medien sagte Müller nun:
Sollte das nicht geschehen, werde die Behörde "die vorgesehenen gesetzlichen Möglichkeiten nutzen". Gesetzlich möglich wäre demnach eine Geldbuße von bis zu zehn Millionen Euro.
Automaten statt Filialen: Müller betont Chancen
Ein Teil der Beschwerden richtet sich laut Bundesnetzagentur gegen die Umwandlung klassischer Postfilialen in Automatenstandorte. Darin sieht Müller nach eigenen Angaben aber auch Vorteile: Viele Berufstätige könnten tagsüber keine Filiale aufsuchen, Automaten mit rund um die Uhr verfügbarem Service seien für sie daher eine gute Lösung.
Damit ein Postautomat allerdings genehmigt werde, müsse die jeweilige Kommune zuvor nachweisen, dass "echte Anstrengungen" zur Einrichtung einer Filiale gescheitert sind. "Wenn das nachgewiesenermaßen keinen Erfolg hatte, kommen Automaten infrage.
Post für weitere Porto-Erhöhungen
Die Bundesnetzagentur muss Portopreiserhöhungen der Post genehmigen. 2025 waren die Preise für Briefe und Postkarten gestiegen - für einen Standardbrief werden 95 statt 85 Cent fällig, für eine Postkarte ebenfalls 95 Cent statt 70 Cent. Diese Erhöhung gilt für 2025 und 2026. Die Post aber betonte bereits, dass das angesichts anstehender Modernisierungsmaßnahmen nicht ausreiche.
