DHL steigert Gewinn trotz schwacher Konjunktur und Handelsstreit

Mit dem Versand von Paketen und Briefen in Deutschland hat der Logistikkonzern DHL auch im zweiten Quartal deutlich mehr verdient als im selben Zeitraum des Vorjahres. Im Unternehmensbereich Post und Paket Deutschland lag der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) insgesamt im ersten Halbjahr mit 447 Millionen Euro rund 38 Prozent im Plus, wie DHL in Bonn berichtete.