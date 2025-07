Vor ein paar Monaten arbeiteten Tech-Milliardär Elon Musk und US-Präsident Donald Trump noch Seite an Seite. Doch mittlerweile haben die beiden miteinander gebrochen.

Entzündet hat sich die offene Schlammschlacht an Trumps neuem Steuergesetz, der "Big Beautiful Bill ", wie der Präsident sie nennt. Er will damit zentrale Wahlversprechen und eine massive Steuersenkung umsetzen - Musk dagegen fordert deutlich stärkere Ausgabenkürzungen und kritisiert die Schuldenerhöhung.

Neue Partei: Wie realistisch sind die Pläne von Elon Musk?

Seit Anfang Juni droht Musk deshalb mit der Gründung einer eigenen Partei, der "American Party". Erst am Freitag - dem amerikanischen Unabhängigkeitstag - fragte er seine Follower auf X, ob er seine Ankündigung wahrmachen soll.

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Eine Drohung, die der Politikwissenschaftler USA-Experte Julian Müller-Kaler von der Denkfabrik Stimson Center als "realistisches Szenario" bezeichnet. "Ich halte die Erfolgschancen für einen wirklichen Politikwechsel in den USA über eine von Elon Musk gegründete Partei allerdings für sehr unwahrscheinlich", sagte er bei ZDFheute live.

Neue Parteien haben es in den USA schwer

In den USA wird die Politik von zwei Parteien dominiert: Republikaner und Demokraten . Grund dafür ist vor allem das Wahlrecht.

Wer die meisten Stimmen bei einer Wahl bekommt, hat gewonnen. Alle anderen Stimmen verfallen, was vor allem die Chancen kleinerer Parteien verringert und die erfolgreiche Gründung neuer Parteien sehr schwierig macht.

Welchen Einfluss eine Partei von Musk haben könnte

In den USA reichen manchmal nur wenige "Prozentpunkte, vielleicht sogar Nachkommastellen", die eine Wahl entscheiden, erklärt Müller-Kaler. Zum Beispiel in den Jahren 2000 oder 2016, als den demokratischen Präsidentschaftskandidaten entscheidende Stimmen fehlten, die unter anderem an die Grünen-Kandidatin gingen. "Das könnte der Effekt sein, den Musks Partei hat."