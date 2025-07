US-Präsident Trump: Elon Musk gerät "völlig aus der Bahn"

Der Vorstoß von Elon Musk am Samstag markiert einen vorläufigen Höhepunkt der Fehde zwischen dem Tech-Milliardär und US-Präsident Donald Trump . Nun hat sich letzterer erstmals öffentlich zur Ankündigung Musks geäußert und diese als "lächerlich" bezeichnet. "Ich denke, es ist lächerlich, eine dritte Partei zu gründen", sagte der Republikaner Trump am Sonntag in Morristown im Bundesstaat New Jersey.