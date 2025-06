Bei Teslas Robotaxi geht es für Musk um "alles oder nichts"

Mit vollmundigen Ankündigungen kennt sich Elon Musk aus. Kaum ein Firmenboss versteht sich so gut drauf, Großes anzukündigen. Nur mit der Umsetzung hat er es nicht immer so. Auch sein nächstes großes Ding, das Robotaxi, lässt seit Jahren auf sich warten. Schon 2020 hatte Musk eine Million autonome Taxis auf den Straßen versprochen. Ende des Monats könnte es nun so weit sein, wenn auch in deutlich bescheidenerem Umfang: Zehn bis 20 Fahrzeuge des Model Y gehen in einem kleinen Gebiet der texanischen Hauptstadt Austin an den Start. Dort sollen sie Fahrgäste einsammeln und an ihr Ziel bringen. Anfangs übernimmt ein Operator per Funk die Kontrolle, falls nötig. Später fällt auch der weg.