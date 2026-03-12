heute journal - der Podcast: KI im Krieg: Trump vs. Anthropic

Streit um KI-Einsatz im Militär: Die US-Regierung hat dem Unternehmen Anthropic, das den KI-Chatbot “Claude” betreibt, die Zusammenarbeit gekündigt. Anthropic hatte sein Modell nicht für alle militärischen Ziele freigeben wollen. Stattdessen arbeitet das Pentagon jetzt mit OpenAI zusammen – und viele User löschen aus Protest dessen Chatbot “ChatGPT” von ihren Handys.

Wie kommt Künstliche Intelligenz heute schon auf dem Schlachtfeld zum Einsatz und wer trägt die Verantwortung für Entscheidungen, die KI trifft? Unterstützt man indirekt Waffensysteme, wenn man Chatbots nutzt? Und ist ein Boykott sinnvoll? Darüber sprechen Host Helene Reiner und heute journal-Moderator Christian Sievers mit der Juristin Vanessa Vohs, die an der Universität der Bundeswehr zu Autonomen Waffensystemen forscht.

Anlass zur Debatte ist ein aktueller Streit um den Einsatz von KI im US-Militär. Im Sommer 2025 will das Pentagon KI‑Software von Anthropic kaufen. Das Unternehmen verbietet in seinem Vertrag zwei Anwendungen: Massenüberwachung in den USA und vollautonome Waffensysteme. Für andere militärische Zwecke ist die Nutzung erlaubt.

Anfang 2026 wird berichtet, dass Anthropic‑KI beim US‑Einsatz in Venezuela eine Rolle gespielt haben soll. Es entsteht Kritik, woraufhin Verteidigungsminister Pete Hegseth Anthropic auffordert, die Technologie für alle legalen Zwecke freizugeben. Anthropic lehnt aus ethischen Gründen ab.

Der Konflikt eskaliert. Donald Trump beschuldigt das Unternehmen, „woke“ zu sein. Das Pentagon kündigt den Vertrag und stuft Anthropic als Sicherheitsrisiko für die Lieferkette ein – ein Label, das normalerweise gegen Firmen aus China oder Russland eingesetzt wird.

Kurz darauf schließt OpenAI einen neuen Vertrag mit dem Pentagon. Am 9. März 2026 verklagt Anthropic das Pentagon wegen der Einstufung als Sicherheitsrisiko.

