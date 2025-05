Zehntausende betroffen: Tote nach Hochwasser in Australien

In Teilen von New South Wales regnete es nach Angaben der Behörden in zwei Tagen so viel wie in den vier Monaten zuvor. In den kommenden 24 Stunden wird zudem mit weiteren heftigen Regenfällen gerechnet. Wissenschaftlern zufolge führt der Klimawandel in Australien zu häufigeren und heftigeren Extremwetterereignissen.