Australien: Labor-Partei von Premier Albanese gewinnt Wahl

Der verführerische Duft brutzelnder Würstchen ist in Australien fester Bestandteil jeder Wahl. Traditionell steht vor vielen Wahllokalen ein Grill, an dem sich die Bürger mit einer Art Hot Dog (Bratwurst im weichen Brötchen mit Zwiebeln, Senf und Ketchup) stärken können: dem sogenannten "Democracy Sausage". Die Tradition ist mittlerweile auch weit über die Grenzen von Down Under hinaus beliebt: Selbst auf der australischen Forschungsstation Casey Station in der Antarktis sollte es für die Wissenschaftler nach der telefonischen Stimmabgabe Demokratiewürstchen geben. Heutzutage gibt es auch vegetarische Alternativen und Stände mit Kaffee und Kuchen.