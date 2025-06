Waldzustandsbericht 2024: Zustand der Wälder weiterhin schlecht

Ein Drittel der Bäume hat weiterhin hohe Schäden

Der Bericht nimmt die Kronenverlichtung, also den sichtbaren Nadel- oder Blätterverlust in den Baumkronen, als Indikator für den Gesundheitszustand des Waldes. Für den diesjährigen Bericht wurden den Angaben zufolge über 9.800 Bäume untersucht. Rund 80 Prozent der Probebäume entfielen dabei auf die vier Hauptbaumarten in Deutschland: Fichte, Kiefer, Buche und Eiche.