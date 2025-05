Wetter am Wochenende: Nach Sonne am Brückentag kommt das Gewitter

Nach dem herrlichen Brückentag folgen am Wochenende teils heftige Gewitter. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) klettern die Temperaturen über die 30-Grad-Marke, es wird schwül - und dann knallt's. Aktuell sorgt ein Hoch für einen zum Teil sonnigen Brückentag - vor allem Richtung Süden.

Der Norden wird dagegen von einem schwachen Tiefausläufer beeinflusst. Der bringt für den restlichen Freitag lebhaften Westwind, viele Wolken, aber kaum Regen. In der Mitte und im Süden wird es mindestens 25 Grad warm. Am Oberrhein geht es an die 30-Grad-Marke.