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Gesundheit

Hautkrebs: Doppelt so viele Menschen behandelt wie vor 20 Jahren

Anstieg um 95 Prozent:Hautkrebs: Doppelt so viele Fälle wie vor 20 Jahren

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2024 wurden fast doppelt so viele Menschen in Deutschland wegen Hautkrebs behandelt wie noch 2004. Besonders ältere Menschen sind gefährdet. Größter Risikofaktor: das Sonnenlicht.

04.03.2025, Bayern, München: Ein Arzt untersucht in der Praxis die Hautpartie eines Patienten.

Die Zahl der Hautkrebspatienten in Deutschland hat sich in den letzten 20 Jahren fast verdoppelt. Laut Statistischem Bundesamt wurden in den Krankenhäusern 120.100 Hautkrebspatienten behandelt.

28.05.2026 | 0:23 min

In deutschen Krankenhäusern sind zuletzt fast doppelt so viele Menschen mit Hautkrebs behandelt worden wie noch vor 20 Jahren. 2024 waren es 120.100 stationär mit Hautkrebs behandelte Patienten und damit etwa 95 Prozent mehr als 2004, wie aus aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamtes hervorgeht.

Zahl der Todesfälle durch Hautkrebs überdurchschnittlich hoch

Der Anteil der Hautkrebsbehandlungen an allen Krebsbehandlungen verdoppelte sich demnach im Vergleich zu 2004. Damals lag er bei 4 Prozent, 2024 bei 8,3 Prozent. Auch die Zahl der Todesfälle stieg: 2004 starben 2.800 Menschen an Hautkrebs, 2024 waren es 4.600 Menschen und damit 65,1 Prozent mehr.

Hautkrebs liegt damit über dem Durchschnitt: Im selben Zeitraum stieg die Zahl der Krebstoten in Deutschland insgesamt nur um rund zehn Prozent.

Hitze - Symbolfoto

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26.05.2026 | 1:21 min

Laut dem Krebsinformationsdienst des Deutschen Krebsforschungszentrums ist der größte Risikofaktor für fast alle Hautkrebsarten UV-Strahlung (ultraviolette Strahlung). Konsequenter Sonnenschutz - unter anderem durch Kleidung, Kopfbedeckung und Sonnencreme mit ausreichendem Lichtschutzfaktor - wird deshalb dringend empfohlen.

Hautkrebsrisiko steigt mit dem Alter

Ein Grund für den Anstieg ist die alternde Bevölkerung: Das Hautkrebsrisiko steigt mit dem Alter deutlich an. Das zeigt sich auch in der Statistik: Mehr als die Hälfte der 2024 an Hautkrebs Gestorbenen war 80 Jahre oder älter (knapp 53 Prozent).

Mutmaßlich werden heute zudem deutlich mehr Fälle überhaupt erkannt: Seit 2008 können Versicherte ab 35 Jahren unabhängig von persönlichen Risikofaktoren alle zwei Jahre zum Hautkrebs-Screening gehen. Wie lange das noch möglich ist, ist allerdings offen, die Bundesregierung will die Leistung aus Spargründen auf den Prüfstand stellen.

Ein Arzt untersucht mit einer Lupe eine Patientin auf Hautkrebs.

Immer mehr Menschen erkranken an Hautkrebs. Dennoch prüft die Bundesregierung Einsparungen bei der Früherkennung.

28.04.2026 | 4:48 min

Besonders starker Anstieg beim weißen Hautkrebs

Vor allem die Fälle von hellem Hautkrebs, der vermutlich durch Sonnenlicht mit ausgelöst wird, haben in den Krankenhäusern zugenommen: Sie haben sich der Statistik zufolge in dem 20-Jahres-Zeitraum um 117 Prozent gesteigert. Bei schwarzem Hautkrebs waren es rund 42 Prozent mehr Fälle.

Illustration - Sonnencreme

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Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete heuteXpress in dem Beitrag "Zahl der Hautkrebspatienten fast verdoppelt" am 28.05.2026 um 11:34 Uhr.
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