Botox boomt – doch einige Beauty-Angebote sind verdächtig billig. Ist das Botox echt oder nur fake? Und wer steckt dahinter? Die Spurensuche führt die Autoren bis in die Türkei.

Botox liegt im Trend. Auf Instagram und TikTok posten viele, wie sie sich das Nervengift in die Gesichtsmuskulatur spritzen lassen. Das kostet oft einige Hundert Euro. Doch in den Sozialen Medien locken immer mehr verdächtige Angebote mit Preisen ab 55 Euro. Dabei kostet allein eine Ampulle Markenbotox bis zu 600 Euro.

Eintägige "Ausbildung" und lukrative Eingriffe ohne Sicherheit und Hygiene. Die Aufzeichnungen eines Undercover-Producers wecken schwere Zweifel am Schönheitssalon in Clapham.

Undercover in der Türkei

Woher stammen die Produkte für solche Behandlungen? Botox ist verschreibungspflichtig. Auf Social Media stößt das Reporter-Team der ZDF-Reihe "Die Spur" auf Dutzende Anbieter, viele davon sitzen in der Türkei . Sie werben offen mit Kühlschränken voll angeblichem "Markenbotox" aus Iran oder Korea. Die Händler bleiben anonym.

Mit Hilfe von Privatermittler Tamer Bakiner nehmen die Reporter Kontakt zu der türkischen Fälscherszene auf. Bakiner gibt sich als Großhändler aus und dringt tief in die illegalen Netzwerke vor. Die Händler bieten ihm Fälschungen diverser Botox-Marken in verschiedenen Qualitäten an. Die Packungen wirken täuschend echt. Das Botulinum-Präparat werde zum Teil gestreckt, erzählen sie, und es würden tierische Inhaltsstoffe hinzugefügt, die billiger seien.