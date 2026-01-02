  3. Merkliste
Neujahrsvorsätze: So bleiben Ziele realistisch und stressfrei

Stressfrei ins neue Jahr:Wie 2026 ohne große Vorsätze besser gelingt

von Valentina Kurscheid

|

Wer kennt nicht das Scheitern an großen Zielen? Doch es geht auch anders. Wie wir es schaffen, unsere Vorsätze für das neue Jahr umzusetzen, ohne in Stress zu geraten.

Kalender-Ausschnitt Neujahr mit Eintrag "Meine Vorsätze" und Aufzählung von Beispielen.

Mit realistischen Zielen und kleinen Schritten bleibt der Start ins neue Jahr motivierend und stressfrei.

Quelle: Imago / Christian Ohde

"Das neue Jahr sieht mich freundlich an, und ich lasse das alte mit seinem Sonnenschein und Wolken ruhig hinter mir", schrieb Johann Wolfgang von Goethe einst. Doch wie klappt dies mit Ruhe, wenn vieles ansteht? Wer stressfrei ins neue Jahr starten möchte, findet hier einige Tipps.

Neujahrsvorsätze ohne Stress angehen

Wenn das alte Jahr zu Ende geht, nehmen sich viele Menschen für das neue Jahr Dinge vor, die sie unbedingt umsetzen wollen. Die Vorsätze geben erst einmal einen Kick und sorgen für die nötige Motivation, um aktiv zu werden. Doch sie können auch Stress auslösen, da vor allem große Ziele nicht immer zeitnah erreicht werden können.

Mann bei Straßenumfrage

Welche Neujahrsvorsätze haben die Menschen in Deutschland dieses Jahr? Volle Kanne hat nachgefragt.

02.01.2026 | 1:28 min

Kleine Reflexionen mit großer Wirkung

Social-Media-Content-Creatorin Katja Dederichs ist Buchautorin und Mutter von acht Kindern. Sie weiß, dass kleine Reflexionen besser funktionieren als große Vorsätze. "Wenn das neue Jahr startet, nimm dir zehn Minuten Zeit und frag dich: Was hat mich im letzten Jahr wirklich glücklich gemacht? Und was hat mich nur gestresst? Schreib beides auf. So erkennst du, was du im neuen Jahr öfter und was du seltener machen möchtest."

Ein Mitarbeiter in einem Büro in Hamburg ist mit zahlreichen Anforderungen konfrontiert.

Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse sind zwei Drittel der Deutschen zumindest zeitweise gestresst. Stressfaktor Nummer Eins: zu hohe Ansprüche an sich selbst.

26.11.2025 | 1:33 min

Gut genug ist das neue Perfekt

Im neuen Jahr mache ich alles besser - das ist immer wieder zu hören. Auch Eltern setzen sich oft unter Druck, alles richtig machen zu wollen. Katja Dederichs betont:

80 Prozent reichen völlig aus. Ein 'Gut genug'-Tag ist ein erfolgreicher Tag.

Katja Dederichs, Content-Creatorin und Buchautorin

Sich das bewusst zu machen, nehme sofort Druck heraus. Man dürfe die Leichtigkeit nicht verlieren, so Dederichs. Viele eiferten verbissen ihren Vorsätzen nach, ohne dabei zu merken, dass diese viel zu groß sind.

Katja Dederichs auf dem "Volle Kanne"-Sofa

Ob Arbeit oder Privatleben: Es ist immer viel zu tun. Katja Dederichs erklärt, wie man den Alltag stressfreier meistern kann.

02.01.2026 | 5:32 min

Häufige Mini-Pausen statt Wellness-Wochenende

Wer keine Zeit für lange Auszeiten hat, sollte lieber kurz die Pause-Taste drücken. Drei tiefe Atemzüge am offenen Fenster, ein Telefonat mit der Freundin oder einmal durchschnaufen im Auto. "Mini-Pausen helfen mehr, als man denkt", sagt Katja Dederichs.

Um Pausen zu schaffen, hilft es, häufiger "nein" zu sagen. Dederichs plädiert aus eigener Erfahrung für mehr Nein-Momente: "Sag bei mindestens einer Sache (am Tag) bewusst nein - egal ob zur WhatsApp-Elterngruppe, zum zusätzlichen Kuchen fürs Buffet oder zur spontanen Verabredung. Nein sagen ist kein Egoismus, sondern ein Ja zu dir selbst."

Dietrich Grönemeyer am "Volle Kanne"-Frühstückstisch mit Nadine Krüger

Kleine Pausen sind nicht schwer: Dietrich Grönemeyer erklärt, wie man mithilfe von Entlastungsstrategien Stärke und Zuversicht im Alltag finden kann.

27.01.2025 | 4:37 min

Bewusste Momente an jedem Tag

Damit die Tage auch im neuen Jahr nicht einfach so vorüberfliegen, sollte jeder Tag Momente haben, die bewusst erlebt werden. Katja Dederichs schlägt vor: "Schreib dir eine Liste mit Dingen, die dir guttun wie eine Meditation hören, tanzen, Lieblingspulli anziehen, Waldbaden, ein neues Buch lesen. Das schafft Vorfreude und hebt die Stimmung, auch wenn es im neuen Jahr hektisch werden könnte."

Viele Situationen können für Stress sorgen, vor allem schlechte Nachrichten, unfreundliche Mitmenschen oder auch Zeitdruck. Gerade dann sollten wir innehalten, pausieren und den Moment wahrnehmen. Dederichs hat das in den letzten Jahren ausprobiert und als hilfreich empfunden.

Produktiv durch To-Do-Listen

To-do-Listen helfen vielen Menschen im Alltag, Aufgaben strukturiert zu erledigen. Was aber, wenn sie zum Stressfaktor werden?

20.09.2024 | 1:53 min

Humor gegen Stress

Zudem schlägt sie vor, mit Humor ins neue Jahr zu starten. Vor allem solle das Schöne nicht außer Acht gelassen werden. "Wenn gar nichts funktioniert: Augen schließen, einmal durchatmen, über sich selbst lachen und weitermachen. Humor ist die ehrlichste Form von Stressbewältigung - und meistens die einfachste."

Stressfrei ins neue Jahr, Friedrich von Schiller fasste es knapp zusammen: "Strebe nach Ruhe, aber durch das Gleichgewicht, nicht durch den Stillstand deiner Tätigkeit."

Urlaub 2026 clever planen
:Mit Feiertagen die Urlaubstage 2026 fast verdoppeln

Wer die Brückentage zwischen den Feiertagen kennt, kann längere Zeit am Stück Urlaub machen, ohne dabei viele Urlaubstage zu verwenden. Welche Tage 2026 dafür geeignet sind.
von Johanna Münch
mit Video3:03
Ausschnitt eines Kalenders der Monate Oktober und November im Jahr 2026 mit gesetzlichen Feiertagen.

Valentina Kurscheid ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".

Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Volle Kanne" am 02.01.2026 ab 09:05 Uhr.

