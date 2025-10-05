Verein "Nice Dry!" wirbt für Leben ohne Alkohol

Die "Sober Community" wächst:"Nice Dry!": Verein macht Party ohne Promille
Sie selbst waren alkoholabhängig. Genau davor wollen die Mitglieder von "Nice Dry!" andere bewahren – indem sie zeigen, wie viel Freude in einem Leben ohne Alkohol steckt.
Egal ob beim Anstoßen, Feiern, Essen oder Ausgehen - Alkohol gehört oft einfach dazu. Kaum ein Event ohne Bier, Wein oder Sekt. Wer nicht trinkt, fällt auf und muss sich häufig dafür rechtfertigen.
"Alle meine Vorbilder haben viel Alkohol getrunken"
Maurice Rieger will das ändern, weil er die Schattenseite feucht-fröhlicher Abende kennt. Aufgewachsen ist der heute 40-Jährige in einer "Gastro-Familie", wie er das nennt - Alkohol ist da selbstverständlich. Zudem hatte er ein Faible für Heavy Metal, spielt auch selbst.
Sein Konsum wurde immer mehr zum Problem: Blackouts, Kontrollverlust, und auch seine Beziehung litt.
Raus aus der Alkoholsucht, rein in die "Sober Community"
Nach einem erneuten Filmriss zog Maurice 2019 die Notbremse, hörte von einem Tag auf den anderen auf und begann ein neues, alkoholfreies Leben. Gleichgesinnte fand er in der "Sober Community": Menschen, die offen über ihre Abstinenz sprechen und unter Beweis stellen, wie man auch nüchtern ein gutes, spannendes, genussvolles Leben führen kann.
Maurice, von Beruf Kommunikationsdesigner, entwarf einen knallbunten Social-Media-Auftritt für seine eigene Vision: ein Netzwerk, das nicht in Selbsthilfe-Gruppenräumen hängenbleibt.
Aus der Idee gründet sich ein Verein
Daraus ist der Hamburger Verein "Nice Dry!" entstanden. Kein erhobener Zeigefinger - stattdessen Kunst, Musik, Livetalks, Design und Party. Der Verein will inspirieren und Hemmschwellen abbauen, über den eigenen Konsum nachzudenken.
Dabei richtet sich der Verein nicht nur an Menschen mit einer Suchtproblematik. Mit ihrer Präventionsarbeit wollen die Mitglieder die etablierte Suchthilfe ergänzen, ihr keine Konkurrenz machen.
Immer mehr Menschen verzichten ganz auf Alkohol
Und Maurice selbst? Er freut sich, dass Nüchternheit in Deutschland immer mehr zum Trend wird - und vernetzt seinen Verein mit Initiativen von Hamburg über Mainz bis Leipzig.
Musik macht er immer noch, nur ohne den Vollrausch und den Absturz danach. Stattdessen hat er gelernt, mit Problemen und unangenehmen Gefühlen anders umzugehen.
Noch ist Alkohol in Deutschland allgegenwärtig, doch Initiativen wie "Nice Dry!" machen aus "nüchtern" zunehmend "normal".
