Begleitetes Trinken: Gesundheitsminister der Länder wollen Verbot

Noch können 14-Jährige unter Aufsicht eines Sorgeberechtigten Bier und Wein in Gaststätten konsumieren. (Symbolbild)

Alkohol als weit verbreitete Droge stelle bei Kindern und Jugendlichen ein großes Problem dar, sagte die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, Thüringens Ressortchefin Katharina Schenk ( SPD ) zum Abschluss des Treffens mit ihren Länderkollegen und -kolleginnen in Weimar. Appelle allein würden nichts am Missbrauch ändern.

Bisher gilt in Deutschland: "Begleitetes Trinken", also Bier, Wein oder Sekt trinken, ist unter Aufsicht der Eltern ab 14 Jahren erlaubt. Ist das sinnvoll oder fahrlässig?

"Begleitetes Trinken": Regelung von 1952

Die Länder-Gesundheitsminister folgten einem Antrag aus Mecklenburg-Vorpommern , der auf eine entsprechende Änderung des Jugendschutzgesetzes abzielt. Jugendliche in Deutschland dürfen regulär ab 16 Jahren Bier, Wein und Sekt kaufen und trinken.

In Begleitung einer sorgeberechtigten Person ist das jedoch schon ab 14 Jahren erlaubt - auch in Gaststätten oder in der Öffentlichkeit. Die entsprechende Regelung im aktuellen Jugendschutzgesetz aus dem Jahr 1952 soll nach dem Willen der Ressortchefs abgeschafft werden.