Drogen-Problematik in Deutschland: Sechs Tote pro Tag

Hendrik Streeck, Drogenbeauftragter der Bundesregierung, ist alarmiert angesichts einer hohen Zahl von Drogentoten im vergangenen Jahr. Die Opfer würden zudem immer jünger.

Innenminister Dobrindt warnt vor einem massiven Drogenproblem in Deutschland. Er erklärt, dass harte Drogen wie Ecstasy und Crystal auf dem Vormarsch seien. 24.10.2025 | 0:28 min

"Wir haben ein massives Drogenproblem in Deutschland", sagt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU). Er spricht von einer alarmierenden Entwicklung. Rauschgiftkriminalität bilde einen wesentlichen Teil der Organisierten Kriminalität, und der Anstieg der Handelsdelikte etwa mit Ecstasy, Crystal und Kokain liege im zweistelligen Bereich.

2024 wurden bundesweit 647 Ermittlungsverfahren im Bereich der Organisierten Kriminalität geführt. Der Innenminister betont, dass die Zahl deutlich höher liegen könnte, da es eine statistische Verzerrung durch die Teillegalisierung von Cannabis gebe.

Bundesinnenminister kritisiert Cannabis-Gesetz der Ampel

"Ein richtiges Scheiß-Gesetz" sei das, kommentiert der Bundesinnenminister. Das Gesetz fördere eher den Drogenkonsum, und man habe damit auch dem illegalen Handel Tür und Tor geöffnet.

Cannabisdelikte machten trotz der Teillegalisierung rund 40 Prozent der erfassten Rauschgiftdelikte aus, gefolgt von Kokaindelikten. 2024 seien 24 Tonnen Kokain in Deutschland sichergestellt worden.

Insgesamt beim Rauschgifthandel sei alarmierend, dass es ein zunehmendes Gewaltpotenzial gebe. Synthetische Drogen spielten eine anhaltend große Rolle, und die hohe Verfügbarkeit habe vor allem auch mit dem Internet zu tun. Harte Drogen seien etwa durch Messengerdienste auf dem Vormarsch.

Immer mehr junge Drogentote

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck (CDU), zeigt sich besorgt. 2.137 Drogentote gab es ihm zufolge im letzten Jahr, was sechs pro Tag bedeutet. Und das zeige wahrscheinlich nur die Spitze des Eisbergs, so Streeck. Denn die Daten von Drogentoten würden in den Bundesländern uneinheitlich und lückenhaft erhoben.

Streeck zeigt sich auch besorgt, weil bei den Verstorbenen "noch nie so viele verschiedene psycho-aktive Substanzen nachgewiesen wurden". Außerdem sei die Zahl der Drogentoten unter 30 Jahren um 14 Prozent gestiegen. Junge Menschen konsumierten mehr als je zuvor.

Die Drogensituation ist uns in Deutschland in den letzten Jahren entglitten. „ Hendrik Streeck, Bundesdrogenbeauftragter

Wichtig sei nun ein strategisches Vorgehen. Dazu gehörten etwa eine ressortübergreifende Zusammenarbeit unter anderen von Polizei und Suchthilfe sowie ein Monitoringsystem, das die Drogenlage genau erfasst.

Der Klick zum Kick: Drogen wie Fentanyl & Nitazene, stärker als Heroin, werden immer gefragter. Synthetische Opioide machen extrem süchtig und werden online als Liquid zum Vapen verkauft. 03.09.2025 | 17:20 min

Organisierte Kriminalität: Einziehung von Vermögen soll einfacher werden

Neben der Rauschgiftkriminalität spielen auch Wirtschafts- und Steuerkriminalität eine große Rolle. Ein neues Phänomen sei, dass Gewaltkriminalität und Geldwäsche zunehmend buchbar seien. 400 Schuss- und Kriegswaffen habe man zudem 2024 im Bereich der Organisierten Kriminalität festgestellt.

Dobrindt plant, das Bundeskriminalamt (BKA) personell aufzustocken und die Einziehung von Vermögenswerten zu vereinfachen. Wenn ihre Herkunft unklar sei, müsse der Nachweis erbracht werden, dass sie legal erworben wurden.

Deutlicher Anstieg von Geldwäschehandlungen

Auch der Präsident des BKAs, Holger Münch, betont, dass es ein wichtiges Ziel sei, im Bereich der organisierten Kriminalität "finanzielle Verhältnisse aufzuhellen, und Kriminellen das Geld wegzunehmen".

2024 seien insgesamt 189 Geldwäschehandlungen mit einem Gesamtvolumen von 230 Millionen Euro ermittelt worden, was ein deutlicher Anstieg sei.