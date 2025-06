Das Drogenproblem deutscher Großstädte zeigt sich vor allem am seit Jahren steigenden Crack-Konsum. Die stark süchtig machende Droge dominiert den Drogenmarkt. (Archivbild)

Müll, Exkremente, Obdachlosigkeit. Die Spuren der Drogenszene sind am Kölner Neumarkt allgegenwärtig. Anwohner und Passanten beobachten mit großer Sorge, dass sich der Platz derzeit zum Epizentrum der hiesigen Drogenszene entwickelt.

Wie rund 20 weitere deutsche Kommunen hat die Stadt Köln vor einigen Jahren am Neumarkt einen Drogenkonsumraum eingerichtet. Dort können Klienten bis zu 15 Stunden täglich konsumieren, erzählt dessen Leiter, Stefan Lehmann.

Neben sterilen Utensilien und notfallmedizinischer Betreuung biete die Einrichtung soziale Hilfe an, um Abhängige zu unterstützen, so Lehmann weiter.

In Frankfurt soll ein Suchthilfezentrum für Crack Abhängige errichtet werden, um so die Drogenszene besser in den Griff zu bekommen. Mieter sind empört und die Investoren warnen.

16.05.2025 | 2:03 min