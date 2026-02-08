Olympia 2026: Italien verzichtet auf Passler in der Staffel

Die deutschen Nordischen Kombinierer steuern auf ein olympisches Debakel zu. Das Team von Bundestrainer Eric Frenzel gewann auch im zweiten Wettkampf der Winterspiele von Italien keine Medaille. Vinzenz Geiger belegte als bester Deutscher im Einzel von der Großschanze mit dem entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer den neunten Platz.

Gold sicherte sich wie schon im Normalschanzen-Wettbewerb der Norweger Jens Luraas Oftebro. Silber ging erneut an den Österreicher Johannes Lamparter. Bronze holte Ilkka Herola aus Finnland.