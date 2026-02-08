Olympia 2026: Italien verzichtet auf Passler in der Staffel
Liveblog
+++ Olympia-Blog +++:Italien verzichtet auf Passler in der Biathlon-Staffel
|
Die positiv auf Letrozol getestete Biathletin Rebecca Passler wird nicht für Italiens Staffel laufen. Die News im Olympia-Liveblog.
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen
Warum der kanadische Biathlet Adam Runnalls strickt
Wie vertreibt man sich die Zeit zwischen den Wettkämpfen bei Olympia? Der kanadische Biathlet Adam Runnalls hat eine einfache Antwort: mit Stricken! Alex Ruda hat den Kanadier in Antholz getroffen und bekommt bei der Gelegenheit gleich einen Strickkurs an der frischen Luft.
Kombinierer verfehlen Olympia-Podest erneut
Die deutschen Nordischen Kombinierer steuern auf ein olympisches Debakel zu. Das Team von Bundestrainer Eric Frenzel gewann auch im zweiten Wettkampf der Winterspiele von Italien keine Medaille. Vinzenz Geiger belegte als bester Deutscher im Einzel von der Großschanze mit dem entscheidenden Skilanglaufrennen über zehn Kilometer den neunten Platz.
Gold sicherte sich wie schon im Normalschanzen-Wettbewerb der Norweger Jens Luraas Oftebro. Silber ging erneut an den Österreicher Johannes Lamparter. Bronze holte Ilkka Herola aus Finnland.
Berichte: Trump erwägt Olympia-Kurzbesuch in Mailand
US-Präsident Donald Trump erwägt Medienberichten zufolge einen Kurzbesuch in Italien zu den Olympischen Winterspielen. Wie unter anderem die italienische Zeitung "Corriere della Sera" berichtete, bereiten sich die Behörden bereits auf eine mögliche Visite von Trump in Mailand vor.
Am Sonntag findet dort das Eishockey-Finale der Männer statt, das Trump den Berichten zufolge im Falle des Einzugs des US-Teams vor Ort verfolgen will. Eine offizielle Bestätigung für eine möglicherweise bevorstehende Reise des US-Präsidenten zu den Olympischen Winterspielen in Norditalien gibt es nicht.
Wichtige Meldung
Italien verzichtet auf Passler in der Staffel
Die positiv auf eine verbotene Substanz getestete italienische Biathletin Rebecca Passler (24) wird bei den Olympischen Winterspielen nicht zu einem Einsatz kommen. Die 24-Jährige fehlt im Aufgebot der Gastgeber für die Staffel am Mittwoch (14.45 Uhr/ZDF). Da Passler auch nicht für den abschließenden Massenstart am Samstag qualifiziert ist, wird sie keinen Auftritt bei ihrem Heimspiel haben.
Passler war am 2. Februar vorläufig gesperrt worden, nachdem sie bei einer Dopingkontrolle außerhalb des Wettkampfs positiv auf Letrozol getestet worden war - ein Antiöstrogen, das in der Brustkrebstherapie eingesetzt wird. Das Nationale Berufungsgericht der italienischen Anti-Doping-Agentur NADO am vergangenen Freitag Passlers Berufung gegen die vorläufige Suspendierung statt. Diese Entscheidung gilt als umstritten
Quelle: dpa | Hendrik Schmidt
Weiß muss warten: Olympische Aerials-Qualis abgesagt
Starker Schneefall in Livigno wirbelt bei den Olympischen Winterspielen den Qualifikations-Zeitplan der Freestyle-Skier in der Disziplin Aerials durcheinander. Nachdem am Dienstagmittag bereits die Vorausscheidung der Männer auf Mittwoch verlegt worden war, wurde am Nachmittag auch die Qualifikation der Frauen, bei der die deutsche Freeskierin Emma Weiß an den Start gegangen wäre, für Dienstag endgültig abgesagt. Zuvor war die Frauen-Quali, die ursprünglich um 10.45 Uhr hätte beginnen sollen, mehrfach nach hinten verschoben worden.
Wegen dichten Schneefalls und eingeschränkter Sicht ist das für heute geplante Slopestyle-Finale der Snowboarderinnen bei den Olympischen Spielen vorerst abgesagt worden. Ein Sprecher des Deutschen Olympischen Sportbundes teilte mit, dass die Piste in Livigno nicht präpariert werden könne.
Wann die einzige deutsche Starterin Annika Morgan und ihre Konkurrentinnen um die Medaillen kämpfen werden, ist noch unklar. Eine Entscheidung über einen neuen Termin wird im Laufe des Tages bekanntgegeben", hieß es in einer offiziellen Mitteilung.
Wichtige Meldung
Deutsche Curler müssen bittere Niederlage verdauen
Im Kampf um den Einzug ins Halbfinale müssen die deutschen Curling-Männer eine bittere Niederlage verdauen. Dem bis dato sieglosen Team aus Tschechien unterlag die Mannschaft um Skip Marc Muskatewitz mit 7:9.
Vor allem besagter Skip zeigte im letzten Drittel der Partie Nerven und leistete sich einige teils grobe Fehler. Weiter geht es für "Team D" heute Abend gegen die noch ungeschlagenen Schweizer.
Quelle: AP | Misper Apawu
Medaillen für Kombinierer in weiter Ferne
Die Medaillenträume der deutschen nordischen Kombinierer haben sich nach dem Springen von der Großschanze schon fast zerschlagen. Bester Deutscher ist Johanens Rydzek auf Rang 15 mit 1:23 Minuten Rückstand, direkt hinter ihm ist Julian Schmid als 16. mit 1:35 Minuten Rückstand. Vinzenz Geiger liegt als 18. schon 1:43 Minuten hinter der Spitze.
Es führt nach dem Springen der Japaner Ryota Yamamoto knapp vor dem Gesamtweltcupführenden Johannes Lamparter. Der Olympiasieger von der Normalschanze Jens Luras Oftebro liegt mit nur 22 Sekunden Rückstand in Schlagdistanz und geht als Favorit in den Langlauf um 13:45 Uhr.
Preuß nicht Schlussläuferin der deutschen Biathlon-Staffel
Nach ihren gehäuften Problemen beim letzten Schießen ist Franziska Preuß nicht mehr Schlussläuferin der Biathlonstaffel. Am Mittwoch (14.45 Uhr) tritt sie schon an Position zwei an und will gemeinsam mit Julia Tannheimer, Janina Hettich-Walz und der neuen Schlussläuferin Vanessa Voigt über 4 x 6 Kilometer eine Medaille gewinnen.
In bislang drei Einzelrennen waren die deutschen Frauen leer ausgegangen, nur zum Auftakt mit der Mixedstaffel hatte es bislang Bronze in Südtirol gegeben.
Wichtige Meldung
Mit Kreuzbandriss zu Bronze: Flora Tabanelli begeistert
Für ihren großen Traum ging Flora Tabanelli volles Risiko - und wurde belohnt. Trotz eines gerissenen Kreuzbandes gewann die Ski-Freestylerin Bronze im Big Air und bescherte Gastgeber Italien die nächste Medaille.
Ihre Olympia-Teilnahme war vor drei Monaten noch völlig ungewiss. Im November hat sie sich bei einem Trainingssturz die schwere Verletzung am rechten Knie zugezogen. Aber Tabanelli setzte alles auf eine Karte, verzichtete auf eine Operation und ließ sich stattdessen konservativ behandeln.
Quelle: dpa | Expa/ Johann Groder
Vor Deutschland-Duell: Frankreich suspendiert Crinon
Vor dem Eishockey-Duell mit Deutschland hat Frankreich seinen Spieler Pierre Crinon suspendiert. Er war im Spiel gegen Kanada in eine Schlägerei verwickelt.
"Das provozierende Verhalten von Pierre Crinon beim Verlassen des Eises, obwohl er gerade wegen einer Schlägerei des Spiels verwiesen worden war, stellt einen eindeutigen Verstoß gegen den olympischen Geist dar und schadet zudem den Werten unseres Sports", so der französische Verband FFHG.
Erstes Update aus Heimat: Vonn kann noch nicht wieder stehen
Ski-Star Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Rückkehr in die USA mit einem Gesundheitsupdate zurückgemeldet. "Ich habe seit über einer Woche nicht mehr auf meinen eigenen Beinen gestanden, ich liege seit meinem Rennen unbeweglich in einem Krankenhausbett", schrieb die 41-jährige Amerikanerin auf der Plattform X. "Und auch wenn ich noch nicht stehen kann, fühlt es sich unglaublich an, wieder auf heimischem Boden zu sein."
In den USA sollen nun weitere Operationen folgen, wie Sophie Goldschmidt, Chefin des US-Skiteams, bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.
Zukunft von Hase/Volodin nach Olympia-Bronze ungewiss
Das deutsche Paarlauf-Duo Minerva Hase und Nikita Volodin hat seine Zukunft nach dem dritten Platz bei Olympia offen gelassen. "Kein Kommentar dazu", antwortete Hase mit einem Lachen auf die Frage, ob man vorhabe, bis zu den nächsten Winterspielen in den französischen Alpen 2030 als Eiskunstlauf-Paar weiterzumachen.
Direkt danach ergänzte Hase: "Wir werden die Saison beenden, werden ein bisschen den Sommer genießen, ein bisschen freimachen. Ich habe einen Bundeswehr-Lehrgang. Und dann schauen wir, wie es weitergeht, wie lang, in welchem Rahmen."
Wichtige Meldung
Gold-Traum geplatzt: Hase/Volodin gewinnen Bronze
Minerva-Fabienne Hase und Nikita Volodin gewinnen nach einer fehlerhaften Kür Bronze. Die Enttäuschung war dem deutschen Top-Duo deutlich anzusehen. Acht Jahre nach dem Olympiasieg von Aljona Savchenko/Bruno Massot kamen die beiden 26-Jährigen auf 219,09 Punkte und musste sich damit den überragenden japanischen Weltmeistern Riku Miura/Ryuichi Kihara (231,24) und Anastassia Metelkina/Luka Berulawa aus Georgien (221,75) geschlagen geben.
Hase/Volodin waren nach dem Kurzprogramm (80,01) als Führende in die Entscheidung gestartet - patzten aber in der Kür. Zuvor waren Miura/Kihara ein herausragender Vortrag gelungen, auch die georgischen Europameister schoben sich noch vor die Vize-Weltmeister. Das zweite Berliner Duo Annika Hocke/Robert Kunkel lief mit Saisonbestleistung auf Rang zehn (194,11). Mehr dazu lesen Sie hier.
Wichtige Meldung
Nach Abbruch: Wellinger und Raimund verpassen Medaille im Team
Die Skispringer Philipp Raimund und Andreas Wellinger haben eine Medaille zum Olympia-Abschluss beim vorzeitig abgebrochenen Wettkampf im Super Team knapp verpasst. Normalschanzen-Olympiasieger Raimund und Wellinger belegten auf der Großschanze in Predazzo den vierten Platz. Gold gewannen die Österreicher Jan Hörl und Stephan Embacher. Silber sicherten sich Pawel Wasek und Kacper Tomasiak aus Polen, Bronze ging an das norwegische Duo Johann Andre Forfang und Kristoffer Eriksen Sundal.
Der Wettbewerb wurde im laufenden dritten und letzten Durchgang bei starkem Schneefall abgebrochen, damit wurde das Ergebnis nach zwei Durchgängen gewertet. So fehlten dem deutschen Duo nur 0,3 Punkte auf Bronze. Raimund dürfte die Winterspiele trotzdem in guter Erinnerung behalten. Der 25-Jährige war nach Italien gereist, ohne jemals im Weltcup gewonnen zu haben. Mit Gold fährt er wieder nach Hause.
Vonn aus Klinik entlassen - Kuscheltiere für Kinderstation
Lindsey Vonn hat die Klinik in Treviso verlassen und sich auf den Weg in die USA gemacht - nicht ohne eine kleine Geste zum Abschied. Die Stofftiere, die ihr in den vergangenen Tagen geschenkt worden waren, ließ die 41-Jährige als Spende auf der Kinderstation zurück.
Bei ihrem Sturz in Cortina d'Ampezzo hatte sich Vonn eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Die Amerikanerin hat bereits mehrere Operationen hinter sich, was für derartige Verletzungen aber nicht ungewöhnlich ist. In den USA sollen weitere Operationen folgen.
Wichtige Meldung
Wie Olympioniken mit Hass im Netz umgehen
Der DOSB schlägt Alarm, die Staatsanwaltschaft ermittelt und Vanessa Voigt hat sich auf Instagram schon abgemeldet - die Athleten sind bei den Olympischen Winterspielen massiven Anfeindungen im Netz ausgesetzt. Im Vergleich zu den Sommerspielen in Paris hat sich die Dauerproblematik noch einmal verstärkt.
Um sich vor Pöbeleien zu schützen, setzt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) wie schon vor zwei Jahren in Paris auf künstliche Intelligenz, die den Athleten zur Verfügung gestellt wird. Die Technik kann Beleidigungen, Drohungen sowie rassistische, sexistische und andere diskriminierende Inhalte in Echtzeit erkennen. Wird der Hass im Netz immer mehr? Rennrodler Felix Loch erklärt bei ZDFheute live, wie er sich davor schützt. Mehr dazu lesen Sie hier.
Laura Nolte greift im Monobob nach Gold
Laura Nolte greift bei den Olympischen Spielen im Monobob nach Gold. Die Weltcup-Dominatorin büßte in Cortina d'Ampezzo im dritten Lauf zwar etwas von ihrem Vorsprung ein, geht aber mit einem Puffer von 0,15 Sekunden auf die starke US-Amerikanerin Elana Meyers Taylor in den Entscheidungsdurchgang. Dritte ist Kaillie Armbruster Humphries (+0,24) aus den USA, ebenfalls noch in Schlagdistanz.
Für Nolte wäre es nach dem Triumph im Zweier vor vier Jahren in Peking der zweite Olympiasieg. Die in Frankfurt am Main lebende Ausnahmepilotin war mit 0,22 Sekunden Vorsprung in den zweiten Wettkampftag gegangen und zeigte erneut eine nahezu fehlerfreie Vorstellung - die US-Amerikanerinnen schlugen aber mit jeweils Bahnrekord eindrucksvoll zurück. Nolte peilt in Norditalien ihr erstes Gold im Monobob an, nachdem sie bei der olympischen Premiere des kleinen Frauen-Schlittens vor vier Jahren in Peking nur Vierte geworden war.
Ein Beutel Senf gegen den Krampf - Eishockey-Star Draisaitl mit spezieller Methode
Gegen ein bisschen Senf hat kein Krampf eine Chance - jedenfalls nach den Erfahrungen von Deutschlands Eishockey-Star Leon Draisaitl. Das hat er dem TV-Sender Eurosport erzählt. "Senf ist total gut gegen Krämpfe", sagte der 30-Jährige. Bei der 1:5-Niederlage der Deutschen gegen die USA war auf Fernsehbildern zu sehen, wie der NHL-Star sich einen kleinen Portionsbeutel Senf genehmigte.
Wenn er auf der Bank spürt, dass ein Krampf im Anmarsch sein könnte, greift Draisaitl zu dem Hausmittel. Die in Senf enthaltene Essigsäure kann Krämpfe lindern oder vorbeugend wirken, weil sie dabei hilft, dass die Durchblutung der belasteten Muskulatur angeregt wird.
Silbermedaillengewinner Jungk sucht Obdach in Cortina: "Meldet euch"
Einem Medaillengewinner ganz nah sein? Das können Olympia-Fans in Cortina d'Ampezzo - wenn denn ihre Ferienunterkunft groß genug ist. Nach dem Gewinn zweier Silbermedaillen sucht Skeletoni Axel Jungk notgedrungen eine neue Bleibe, weshalb er im ZDF-Interview prompt einen Aufruf startete. "Es ist schade, wir müssen morgen früh direkt das Dorf verlassen, weil wohl zu wenig Platz ist", berichtete Jungk am Montag im ZDF - und fügte grinsend an: "Also falls hier jemand zuschaut, der in Cortina ist und Platz für ein paar Sportler hat: Wir würden uns freuen, meldet euch!"
Viel Schlaf benötigt Jungk trotz der Medaillenparty bis 6.30 Uhr in der neuen Unterkunft nach eigener Aussage allerdings nicht. "Kann ich in den nächsten Wochen zu Hause. Jetzt will ich hier alles aufsaugen und mitnehmen so gut es geht", sagte der 34-Jährige. Erst am Sonntag hatte Jungk gemeinsam mit Susanne Kreher Silber bei der olympischen Premiere im Mixed-Team gewonnen. Mehr dazu lesen Sie hier.
Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.