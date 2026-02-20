Olympia 2026: Adam Ammour will im Viererbob angreifen

Adam Ammour hat nach Bronze im Zweierbob bei den Olympischen Spielen auch im großen Schlitten Medaillenchancen. Ihm blüht eine goldene Zukunft.

Nach Bronze im Zweierob will Adam Ammour auch im Vierer eine olympische Medaille holen. Quelle: dpa

Adam Ammour war sehr gerührt, als er am Dienstag nach Platz drei im Zweier-Bob bei den Olympischen Winterspielen mit seiner gerade gewonnen, vor der Brust baumelnden Bronzemedaille über seinen Erfolg sprach. "Das ist unbeschreiblich", sagte Ammour glücklich und nachdenklich zugleich. Die Feierlichkeit dieses Moments hatte ihn ergriffen, auch, weil er ihn mit zwei anderen deutschen Teams begehen konnte.

Denn bei der Siegerehrung standen Johannes Lochner und Georg Fleischhauer ganz oben, während Francesco Friedrich und Alexander Schüller Silber gewonnen hatten. "Wir konnten aber auch zeigen, was wir draufhaben", sagte Ammour neben seinem Hintermann Alexander Schaller.

Im Vierer zeigte Ammour in dieser Saison starke Leistungen

Am Samstag und Sonntag kann der 24-jährige Pilot aus Gießen, der für Eintracht Frankfurt startet, noch einmal zeigen, was er und seine drei Anschieber draufhaben. Denn im Vierer-Bob kam Ammour in dieser Saison noch besser zurecht als im kleinen Schlitten.

Zweimal konnte er Lochner und Friedrich bezwingen. Einmal - in St. Moritz, kurz vor Beginn der Winterspiele - wurde er zudem Europameister im Vierer und landete dabei klar vor Lochner und Friedrich, den erfolgreichen Veteranen und großen Instanzen dieses Sports.

Gemeinsam mit seinem Bruder im Bob

Im großen Schlitten gehört auch Adam Ammours acht Jahre älterer Bruder Issam zum Team Deutschland 3.

Es war unser Traum, dass wir eines Tages bei Olympischen Winterspielen gemeinsam an den Start gehen können. „ Adam Ammour

Seine sportliche Laufbahn begann er einst als Turner beim TSV Allendorf/Lahn in der Nähe von Gießen. Ein Handgelenkbruch zwang ihn jedoch, mit dieser Disziplin aufzuhören. Es war sein Bruder Issam, der Adam Ammour daraufhin zum Bobsport brachte.

Issam Ammour, ein ehemaliger Sprinter, war als Anschieber Junioren-Weltmeister im Zweier- und Viererbob. Die Faszination des Sports und die Erfolge des Bruders wirkten ansteckend, Adam Ammour wollte es daraufhin auch im Eiskanal versuchen.

Erste Erfahrungen sammelte er im Monobob. Es klappte bestens, und er übernahm sehr schnell die Rolle des Piloten in Zweier- und Viererbobs. Im Umgang mit den Lenkseilen hat ihm dabei seine koordinativ-motorische Ausbildung als Turner geholfen.

Die Familie als großer Rückhalt

Der Vater der Ammour-Brüder stammt aus Algerien, er studierte in Deutschland Ingenieurwissenschaften. Die Mutter ist eine Französin aus Marseille. Der Zusammenhalt der Familie, zu der auch noch Karim und Ilias Ammour gehören, ist ein wichtiger Rückhalt für die Bob-Brüder. "Wir respektieren uns alle, fragen auch die Geschwister und Eltern daheim nach Rat, falls wir mal überfragt sind, und haben so immer gute Lösungen gefunden", sagt Adam Ammour.

Die Trainingsrunden für den Vierer verliefen bisher zufriedenstellend für die Ammours, sie testeten wie alle viel Material und die Kurvenlage des deutlich schwereren großen Schlittens auf der neuen "Pista Olimpica Eugenio Monti". "Wir haben richtig Bock und sind sehr motiviert", sagt Ammour vor dem ersten Lauf im Vierer-Wettkampf am Samstag.

Lochner und Friedrich 2030 nicht mehr dabei

Lochner hat schon angekündigt, dass die beiden olympischen Renntage am Wochenende seine letzten als aktiver Athlet sein werden. Er ist wie Friedrich 35 Jahre alt und konzentriert sich nun auf seinen Job als Gutachter am Institut für forensisches Sachverständigenwesen.

Friedrich wiederum ließ zwar bereits durchblicken, dass er 2030 bei den Winterspielen in den französischen Alpen nicht mehr dabei sein wird. Womöglich aber hängt er noch eine Saison dran.

Danach aber dürfte die große Zeit des Adam Ammour in den Eiskanälen der Welt beginnen. Bisher war er der dritte Mann in der Hierarchie des deutschen Bobsports der Gegenwart. "Es sieht diesbezüglich ganz gut aus", sagte Ammour in Cortina. Und:

Ich werde versuchen, in der Weltspitze zu bleiben und ganz vorne anzugreifen. „ Adam Ammour

