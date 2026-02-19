Olympia Wettkämpfe heute: Medaillenentscheidungen im Überblick

Medaillenentscheidungen im Überblick:Das bringt der Olympia-Freitag: Skicrosserin auf Goldjagd
Die deutschen Biathlon-Männer hoffen auf Edelmetall, Daniela Maier kämpft im Skicross um Gold und Laura Nolte startet als Topfavoritin. Die Medaillenentscheidungen am Freitag.
Noch bis zum 22. Februar finden die 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Insgesamt werden in bis zu 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche Medaillenentscheidungen heute am Freitag anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.
Medaillenentscheidungen am Freitag, 20. Februar
Biathlon: Kampf um das letzte Edelmetall
Nach dem vierten Platz in der Staffel haben die deutschen Biathlon-Männer eine letzte Chance auf Edelmetall. Im Massenstart über 15 km hoffen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel auf einen versöhnlichen Abschluss der Winterspiele. Ab 14:15 Uhr im ZDF streamen.
Topfavoriten auf die vorderen Plätze sind allerdings andere - vor allem die Norweger um Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn und die starken Franzosen.
Maier jagt das nächste Olympia-Edelmetall
Wenige Tage vor ihrem 30. Geburtstag peilt Daniela Maier ihre zweite Olympiamedaille im Skicross an. In Peking 2022 wurde sie in einem kontroversen Finale Vierte, bekam nachträglich aber doch Bronze zugesprochen.
In Livigno ist sogar Gold drin, immerhin gewann Maier in dieser Saison sechs Weltcup-Rennen. Zudem gehen Leonie Bachl-Staudinger, Luisa Klapprott und Veronika Redder für Deutschland an den Start. Los geht es mit den Vorläufen um 12 Uhr, das Finale können Sie gegen 13:10 Uhr im ZDF streamen.
Laura Nolte startet als Topfavoritin im Zweier
Die deutschen Bob-Pilotinnen starten in ihre Medaillenjagd im Zweier. Laura Nolte will ihr Drama am Montag im Monobob, als sie die Goldmedaille um nur vier Hunderstel verpasste, vergessen machen und an ihren Zweier-Triumph von Peking 2022 anknüpfen.
Neben der Topfavoritin darf sich auch Lisa Buckwitz Hoffnungen auf Edelmetall machen. Die Vorläufe aus dem Cortina Sliding Centre können Sie ab 18:00 Uhr im ZDF streamen.
Alle Wettkämpfe des Tages
Zweierbob
- 18:00 Uhr: Frauen, Zweierbob, 1. Durchgang
- 19:50 Uhr: Frauen, Zweierbob, 2. Durchgang
Shorttrack
- 20:15 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Viertelfinale
- 21:00 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Halbfinale
- 21:17 Uhr: Männer, Shorttrack, 5000 Meter Staffel Finale B
- 21:56 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Finale B
Ski Cross
- 10:00 Uhr: Frauen, Ski Cross, Qualifikation
- 10:30 Uhr: Männer, Sprung, 1. Qualifikationsrunde
- 10:30 Uhr: Männer, Halfpipe, Qualifikation
- 11:15 Uhr: Männer, Sprung, 2. Qualifikationsrunde
- 12:00 Uhr: Frauen, Ski Cross, Achtelfinale
- 12:35 Uhr: Frauen, Ski Cross, Viertelfinale
- 12:54 Uhr: Frauen, Ski Cross, Halbfinale
- 13:10 Uhr: Frauen, Ski Cross, Finale B
Eishockey
- 16:40 Uhr: Männer, Eishockey Halbfinale, Kanada - Finnland
- 21:10 Uhr: Männer, Eishockey Halbfinale, USA - Slowakei
Curling
- 14:05 Uhr: Frauen, Curling Halbfinale, Sieger Vorrunde - Vierter
- 14:05 Uhr: Frauen, Curling Halbfinale, Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde
