Olympia Wettkämpfe heute: Medaillenentscheidungen im Überblick

Die deutschen Biathlon-Männer hoffen auf Edelmetall, Daniela Maier kämpft im Skicross um Gold und Laura Nolte startet als Topfavoritin. Die Medaillenentscheidungen am Freitag.

Daniela Maier ist ein Adrenalijunkie. Die Skicrosserin fährt nicht gerne hinterher. Ihre olmypische Vergangenheit ist turbulent. 05.02.2026 | 5:13 min

Noch bis zum 22. Februar finden die 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Insgesamt werden in bis zu 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche Medaillenentscheidungen heute am Freitag anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Medaillenentscheidungen am Freitag, 20. Februar

Biathlon: Kampf um das letzte Edelmetall

Nach dem vierten Platz in der Staffel haben die deutschen Biathlon-Männer eine letzte Chance auf Edelmetall. Im Massenstart über 15 km hoffen Philipp Nawrath, Philipp Horn und David Zobel auf einen versöhnlichen Abschluss der Winterspiele. Ab 14:15 Uhr im ZDF streamen.

Topfavoriten auf die vorderen Plätze sind allerdings andere - vor allem die Norweger um Einzel-Olympiasieger Johan-Olav Botn und die starken Franzosen.

Norwegen dominiert den Wintersport: Im Biathlon setzen die Bø-Brüder Maßstäbe, bei Olympia holen Norweger pro Athlet die meisten Medaillen. Wieso? 05.12.2025 | 9:35 min

Maier jagt das nächste Olympia-Edelmetall

Wenige Tage vor ihrem 30. Geburtstag peilt Daniela Maier ihre zweite Olympiamedaille im Skicross an. In Peking 2022 wurde sie in einem kontroversen Finale Vierte, bekam nachträglich aber doch Bronze zugesprochen.

In Livigno ist sogar Gold drin, immerhin gewann Maier in dieser Saison sechs Weltcup-Rennen. Zudem gehen Leonie Bachl-Staudinger, Luisa Klapprott und Veronika Redder für Deutschland an den Start. Los geht es mit den Vorläufen um 12 Uhr, das Finale können Sie gegen 13:10 Uhr im ZDF streamen.

Laura Nolte startet als Topfavoritin im Zweier

Die deutschen Bob-Pilotinnen starten in ihre Medaillenjagd im Zweier. Laura Nolte will ihr Drama am Montag im Monobob, als sie die Goldmedaille um nur vier Hunderstel verpasste, vergessen machen und an ihren Zweier-Triumph von Peking 2022 anknüpfen.

Neben der Topfavoritin darf sich auch Lisa Buckwitz Hoffnungen auf Edelmetall machen. Die Vorläufe aus dem Cortina Sliding Centre können Sie ab 18:00 Uhr im ZDF streamen.

Alle Wettkämpfe des Tages

Zweierbob

18:00 Uhr: Frauen, Zweierbob, 1. Durchgang

19:50 Uhr: Frauen, Zweierbob, 2. Durchgang

Shorttrack

20:15 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Viertelfinale

21:00 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Halbfinale

21:17 Uhr: Männer, Shorttrack, 5000 Meter Staffel Finale B

21:56 Uhr: Frauen, Shorttrack, 1500 Meter Finale B

Ski Cross

10:00 Uhr: Frauen, Ski Cross, Qualifikation

10:30 Uhr: Männer, Sprung, 1. Qualifikationsrunde

10:30 Uhr: Männer, Halfpipe, Qualifikation

11:15 Uhr: Männer, Sprung, 2. Qualifikationsrunde

12:00 Uhr: Frauen, Ski Cross, Achtelfinale

12:35 Uhr: Frauen, Ski Cross, Viertelfinale

12:54 Uhr: Frauen, Ski Cross, Halbfinale

13:10 Uhr: Frauen, Ski Cross, Finale B

Eishockey

16:40 Uhr: Männer, Eishockey Halbfinale, Kanada - Finnland

21:10 Uhr: Männer, Eishockey Halbfinale, USA - Slowakei

Curling

14:05 Uhr: Frauen, Curling Halbfinale, Sieger Vorrunde - Vierter

14:05 Uhr: Frauen, Curling Halbfinale, Zweiter Vorrunde - Dritter Vorrunde

