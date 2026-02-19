Zunkuft der Nordischen Kombination: IOC entscheidet im Mai

Die IOC-Chefin ist begeistert, Dramatik auch im letzten Rennen der Nordischen Kombination, doch die Frage bleibt: Steht die Königsdisziplin auch 2030 noch im Olympia-Programm?

Was für ein Pech für Johannes Rydzek und Vinzenz Geiger im NoKo-Teamsprint. Nach einem Sturz muss sich das Duo mit Rang fünf begnügen. Erstmals seit 1998 bleiben die Kombinierer ohne Medaille. 19.02.2026 | 6:36 min

Vinzenz Geiger stand nach seinem Sturz-Drama in Lago di Tesero minutenlang fassungslos im Schneetreiben. Deutschlands Kombinierer, die "Gold-Garanten" der Vergangenheit, fahren nach einem Crash ihres zweimaligen Olympiasiegers erstmals seit 28 Jahren ohne Medaille von Winterspielen nach Hause.

Die drei Olympia-Rennen in Italien brachten nicht nur wegen Geiger jede Menge Dramatik, mit Norwegen, Finnland und Österreich jeweils drei verschiedene Nationen auf dem Siegerpodest. Aber reicht das, um das Olympia-Aus der seit der Premiere der Winterspiele 1924 in Chamonix ohne Pause vertretenen Traditionssportart abzuwenden?

Bitteres Olympia-Ende für die DSV-Kombinierer nach einem Sturz-Drama im Teamsprint um Vinzenz Geiger. Er und Johannes Rydzek über das Rennen. Bundestrainer Eric Frenzel über Spiele ohne Medaille. 19.02.2026 | 7:46 min

Einzige Sportart ohne Frauen-Wettbewerbe

Die Winterzweikämpfer sind als einzige Sportart übrig geblieben, bei der es bei Winterspielen keine Frauen-Wettbewerbe gibt. Die Folgen eines Rauswurfs aus dem Olympia-Programm wären dramatisch. "Für die Sportart wäre es früher oder später das Aus", sagt Geiger knallhart. Und auch die deutsche Paradesportart Skispringen wäre direkt betroffen.

"Wir brauchen unbedingt den olympischen Status der Nordischen Kombination, wenn es um Trainingsstätten-Förderung geht", sagt Sportdirektor Horst Hüttel.

Wenn die Kombination aus dem Olympia-Programm fällt, wird auch die Sportart Skisprung in Deutschland in extremer Art und Weise in Mitleidenschaft gezogen. „ Sportdirektor Horst Hüttel

Gleiches gilt auch in anderen Topnationen wie Norwegen oder Österreich - im Nachbarland würde beispielsweise den Kleinschanzen in Seefeld oder Ramsau das Aus drohen.

Es geht um Geld und Einschaltquoten

"Das IOC interessiert doch nicht, ob da in Deutschland oder ein paar anderen Ländern ein paar Hundert Jobs oder Schanzen dranhängen. Das IOC schaut auf ganz andere Prioritäten", sagt Geiger. Es geht vor allem darum, wie man noch mehr Geld mit den olympischen Ringen erwirtschaften kann.

Die genauen Anforderungen für die Olympia-Kompatibilität von Sportarten stehen laut Hüttel in einem Booklet. Universalität, also die Teilnahme möglichst vieler Nationen, ist ein Faktor.

Die Nordischen Kombiniererinnen Nathalie Armbruster, Jenny Nowak, Trine Göpfert und Maria Gerboth im Interview über Gleichberechtigung und Olympia-Träume. 04.02.2026 | 13:11 min

Entscheidend dürften aber eher die TV-Einschaltquoten in den wichtigsten Märkten wie den USA und Zahlen bei Social Media sein - schließlich steckt hier potenziell der größte finanzielle Ertrag. Deshalb hat Kombinierer-Bundestrainer Eric Frenzel sogar laut darüber nachgedacht, ob man nicht US-Alpinstar Lindsey Vonn überreden könnte, mal einen Post von den Kombinierern zu teilen.

IOC-Präsidentin Kirsty Coventry ist "super excited"

Das hat nicht funktioniert, es gibt aber andere hoffnungsvolle Zeichen. Beim ersten olympischen Kombinierer-Wettbewerb saß IOC-Präsidentin Kirsty Coventry auf der Tribüne. Gemeinsam mit Johan Eliasch, dem Präsidenten des Ski-Weltverbandes FIS.

Die Nordischen Kombinierer beenden Olympische Winterspiele erstmals seit 1998 ohne Medaille. Bundestrainer Eric Frenzel zieht ein Fazit. 19.02.2026 | 3:55 min

Der bezeichnete den Kombinierer-Wettbewerb als "Höhepunkt der Spiele". Coventry gab an, "super excited" von der Show der Kombinierer gewesen zu sein. Danach nahm sich die mächtigste Frau des Weltsports noch Zeit für ein Gespräch mit einigen Topathleten. Darunter die beiden Deutschen Vinzenz Geiger und Julian Schmid.

Ich habe mich mit ihr unterhalten dürfen und sie hat geschwärmt von diesem Tag. Das hat sehr positiv geklungen. „ Kombinierer Vinzenz Geiger über sein Gespräch mit IOC-Chefin Kirsty Coventry

"Es ist für mich unvorstellbar, dass die Frauen 2030 nicht auch bei Olympia dabei sein werden", sagt FIS-Chef Eliasch.

Bei der Nordischen Kombination auf der Großschanze enttäuschten die drei Deutschen. Vinzenz Geiger (9), Johannes Rydzek (10) und Julian Schmid (12) hatten nichts mit der Medaillenvergabe zu tun. 17.02.2026 | 6:01 min

Für das olympische Überleben der "Königsdisziplin" des Wintersports spricht auch, dass der nächste Olympia-Gastgeber Frankreich die Winterzweikämpfer ausdrücklich im Programm dabeihaben will. Schließlich sind beide Wettkampfstätten - die Skisprung-Schanzen und das Langlauf-Stadion - ohnehin vorhanden.

Entscheidung über die Zukunft im Mai

Trotz aller positiven Signale: Das IOC will die Entscheidung über die Olympia-Zukunft der Kombinierer erst im Mai treffen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder sind neben den Männern auch erstmals die Frauen mit von der Partie.

Oder die Sportart fliegt aus dem Programm und dürfte damit dem Untergang geweiht sein. Das ist aber in diesen Olympia-Tagen in Italien immerhin etwas unwahrscheinlicher geworden.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.