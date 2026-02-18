Olympische Winterspiele 2026:Das bringt der Donnerstag: Endlich Edelmetall im Eisschnelllauf?
Skibergsteigen feiert heute olympische Premiere. Die deutschen Eisschnellläufer hoffen auf eine Medaille - für die Nordischen Kombinierer ist Edelmetall im Teamsprint Pflicht!
Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.
Entscheidungen
- 10:00 Uhr: Männer, Nordische Kombination
- 11:20 Uhr: Männer, Snowboard, Slopestyle
- 13:55 Uhr: Frauen, Skibergsteigen, Sprint
- 14:00 Uhr: Männer, Ski Freestyle, Aerials
- 14:15 Uhr: Männer, Skibergsteigen, Sprint
- 14:40 Uhr: Frauen, Eishockey, Spiel um Platz drei: Schweiz - Schweden
- 16:30 Uhr: Männer, Eisschnelllauf, 1500m
- 19:10 Uhr: Frauen, Eishockey, Finale: USA - Kanada
- 23:10 Uhr: Frauen, Eiskunstlauf
Geiger und Rydzek wollen aufs Treppchen
Diese Olympischen Winterspiele laufen bis jetzt so gar nicht für die Nordischen Kombinierer. Beim Teamsprint ist eine Medaille umso mehr Pflicht. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek wollen bei den vielleicht letzten Winterspielen dieser Sportart angreifen. Um 10:00 Uhr (ZDF-Stream) geht es los mit dem Springen in Predazzo, weiter geht es auf der Loipe mit 7,5 Kilometern Langlauf.
Olympische Spiele:Olympia 2026
18 Jahre und Hoffnungsträger
Sotschi, Pyeongchang, Peking - immer gingen die deutschen Eisschnellläufer leer aus. Das soll sich jetzt endlich ändern: Mit dem Youngster Finn Sonnekalb. Er ist mit 18 Jahren der Jüngste im Team D, aber die Medaillenhoffnung. Über die 1000 Meter belegte er Rang 12, jetzt soll es über die 1500 Meter (im ZDF-Stream) auf das Treppchen gehen. Mit am Start sind Hendrik Dombek und Moritz Klein.
Olympia-Premiere für Skibergsteigen
Als Austragungsort der diesjährigen Olympischen Spiele hatten die Italiener das Recht, eine neue Sportart vorzuschlagen. Das Skibergsteigen ist die Wettkampfform vom Skitourengehen und feiert am 13. Wettkampftag Premiere. Auch deutsche Athleten sind dabei (ZDF-Stream). Tatjana Paller und Helena Euringer gehen bei den Frauen, Finn Hösch bei den Männern im Sprint an den Start.
Alle Wettkämpfe
Curling
- 09:05 Uhr: Männer Schweden - Tschechien, Italien - Schweiz, Norwegen - Kanada, China - Deutschland
- 14:05 Uhr: Frauen Kanada - Südkorea, Großbritannien - Italien, Schweiz - USA, Japan - China
Skibergsteigen
- 09:50 Uhr: Frauen Sprint Qualifikation
- 10:30 Uhr: Männer Sprint Qualifikation
- ab 12:55 Uhr: Sprint Viertelfinals
- ab 13:25 Uhr: Sprint Halbfinals
- ab 13:55 Uhr: Frauen + Männer Sprint Finale
Nordische Kombination
- 10:00 Uhr: Männer Team Entscheidung
Ski Freestyle
- 10:30 Uhr: Männer Halfpipe Qualifikation
- ab 11:00 Uhr: Männer Aerials Qualifikation
- 14:00 Uhr: Männer Aerials Finale
- 19:30 Uhr: Frauen Halfpipe Qualifikation
Eishockey
- 14:40 Uhr: Frauen 3. Platz Schweiz - Schweden
- 19:10 Uhr: Frauen Finale USA - Kanada
Eisschnelllauf
- 16:30 Uhr: Männer 1500m Entscheidung
Eiskunstlauf
- 19:00 Uhr: Frauen Einzel Kür
- 23:10 Uhr: Frauen Eiskunstlauf Gesamtwertung
