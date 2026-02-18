Skibergsteigen feiert heute olympische Premiere. Die deutschen Eisschnellläufer hoffen auf eine Medaille - für die Nordischen Kombinierer ist Edelmetall im Teamsprint Pflicht!

Finn Sonnekalb soll endlich wieder für eine deutsche Medaille im Eisschnelllauf sorgen. Quelle: AFP

Zwischen dem 6. und 22. Februar werden bei den 25. Olympischen Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Entscheidungen

10:00 Uhr: Männer, Nordische Kombination

11:20 Uhr: Männer, Snowboard, Slopestyle

13:55 Uhr: Frauen, Skibergsteigen, Sprint

14:00 Uhr: Männer, Ski Freestyle, Aerials

14:15 Uhr: Männer, Skibergsteigen, Sprint

14:40 Uhr: Frauen, Eishockey, Spiel um Platz drei: Schweiz - Schweden

16:30 Uhr: Männer, Eisschnelllauf, 1500m

19:10 Uhr: Frauen, Eishockey, Finale: USA - Kanada

23:10 Uhr: Frauen, Eiskunstlauf

Geiger und Rydzek wollen aufs Treppchen

Diese Olympischen Winterspiele laufen bis jetzt so gar nicht für die Nordischen Kombinierer. Beim Teamsprint ist eine Medaille umso mehr Pflicht. Vinzenz Geiger und Johannes Rydzek wollen bei den vielleicht letzten Winterspielen dieser Sportart angreifen. Um 10:00 Uhr (ZDF-Stream) geht es los mit dem Springen in Predazzo, weiter geht es auf der Loipe mit 7,5 Kilometern Langlauf.

18 Jahre und Hoffnungsträger

Sotschi, Pyeongchang, Peking - immer gingen die deutschen Eisschnellläufer leer aus. Das soll sich jetzt endlich ändern: Mit dem Youngster Finn Sonnekalb. Er ist mit 18 Jahren der Jüngste im Team D, aber die Medaillenhoffnung. Über die 1000 Meter belegte er Rang 12, jetzt soll es über die 1500 Meter (im ZDF-Stream) auf das Treppchen gehen. Mit am Start sind Hendrik Dombek und Moritz Klein.

Olympia-Premiere für Skibergsteigen

Als Austragungsort der diesjährigen Olympischen Spiele hatten die Italiener das Recht, eine neue Sportart vorzuschlagen. Das Skibergsteigen ist die Wettkampfform vom Skitourengehen und feiert am 13. Wettkampftag Premiere. Auch deutsche Athleten sind dabei (ZDF-Stream). Tatjana Paller und Helena Euringer gehen bei den Frauen, Finn Hösch bei den Männern im Sprint an den Start.

Alle Wettkämpfe

Curling

09:05 Uhr: Männer Schweden - Tschechien, Italien - Schweiz, Norwegen - Kanada, China - Deutschland

14:05 Uhr: Frauen Kanada - Südkorea, Großbritannien - Italien, Schweiz - USA, Japan - China

Skibergsteigen

09:50 Uhr: Frauen Sprint Qualifikation

10:30 Uhr: Männer Sprint Qualifikation

ab 12:55 Uhr: Sprint Viertelfinals

ab 13:25 Uhr: Sprint Halbfinals

ab 13:55 Uhr: Frauen + Männer Sprint Finale

Nordische Kombination

10:00 Uhr: Männer Team Entscheidung

Ski Freestyle

10:30 Uhr: Männer Halfpipe Qualifikation

ab 11:00 Uhr: Männer Aerials Qualifikation

14:00 Uhr: Männer Aerials Finale

19:30 Uhr: Frauen Halfpipe Qualifikation

Eishockey

14:40 Uhr: Frauen 3. Platz Schweiz - Schweden

19:10 Uhr: Frauen Finale USA - Kanada

Eisschnelllauf

16:30 Uhr: Männer 1500m Entscheidung

Eiskunstlauf

19:00 Uhr: Frauen Einzel Kür

23:10 Uhr: Frauen Eiskunstlauf Gesamtwertung

