Cool Runnings reloaded: Jamaikas Bobteam träumt von Olympia-Gold

Der ehemalige Sprinter Shane Pitter startet in Cortina im Zweier- und Viererbob. Im kleinen Schlitten belegte er Rang 22. In vier Jahren will er um die Medaillen mitfahren.

Die jamaikanischen Bobsportler Shane Pitter und Junior Harris bei ihrem ersten Auftritt im Zweierbob im Eiskanal bei den Olympischen Winterspielen 2026. Im Viererbob greifen die Jamaikaner noch einmal an. Quelle: AFP

Die Fahrten im olympischen Eiskanal von Cortina verliefen etwas wild, es gab viel Bandenkontakt, einmal stand der Zweier-Bob auch quer, doch als Shane Pitter seinen Schlitten verließ, sah er zufrieden aus. "Mir sind kleine Fehler unterlaufen, aber ich konnte sie korrigieren. Wir sind sicher unten angekommen", sagte Pitter aus Spanish Town in Jamaika, der im normalen Leben ein Speerfischer ist.

Wobei - einfach nur sicher ankommen war nicht sein vorrangiges Ziel. Pitter wollte auch bei den Olympischen Winterspielen so glänzen, wie er das beim North American Cup getan hat, der eine Kategorie unter dem Weltcup angesiedelt ist:

Da habe ich in dieser Saison achtmal Gold geholt. „ Shane Pitter, Bobfahrer aus Jamaika

Also acht Rennen gewonnen. Dank dieser Erfolge löste er das Ticket für Cortina.

Jamaikanische Bob-Tradition seit 1988

Dort reichte es nach drei Läufen zu Platz 22 von 26 Teilnehmern, damit schied Pitter allerdings vor der vierten Runde aus, an der nur 20 Teams teilnehmen dürfen. Sekundär findet das Pitter. Wichtiger ist ihm, dass er und sein Bremser Junior Harris in den italienischen Alpen eine jamaikanische Tradition fortsetzen konnten.

1988 in Calgary war Jamaika erstmals mit einem Bob bei Olympischen Winterspielen vertreten. In Kanada stürzte das Team im dritten von vier Läufen und schied aus. Die Erlebnisse der Vierer-Gang Michael White, Devon Harris, Chris und Dudley Stokes waren allerdings die Basis für den erfolgreichen, aber gleichwohl fiktiven Film Cool Runnings, ein legendäres Bob-Special.

1992, 1994, 1998, 2002, 2014 und 2022 stellte Jamaika ebenfalls eine Schlitten-Delegation für die Olympia-Bahnen. Beste Platzierung: Rang 14 im Vierer-Bob bei den Spielen von Lillehammer 1994.

Calgary 1988: Jamaikas erstes Bobteam startet ohne Schnee-Erfahrung, stürzt und verpasst die Wertung – gewinnt aber weltweit Respekt. Der Film "Cool Runnings" macht sie später berühmt. 27.11.2025 | 8:35 min

"Eine Kiste, die einen Eiskanal runterrast - Hä?"

Im Sommer 2022 tauchte Rolando Ried bei einem Leichtathletik-Wettkampf in Jamaika auf, um ein neues Bob-Team zu rekrutieren. Ried war 2022 Teil des jamaikanischen Vierer-Bob-Teams, das Rang 26 von 26 Teams belegte. Der Sprinter Pitter war dabei, als Ried eine Gruppe von schnellen Männern fragte: "Ich suche Jungs für Jamaika-Bobs und die Olympischen Winterspiele 2026. Will jemand mitmachen?"

Pitter fragte: "Was ist denn das, ein Bob?" Antwort: "Das ist eine Kiste, in die man dann reinspringt und die einen Eiskanal runterjagt." Pitters Replik war ein ratloses: "Hä?" Weil er neugierig war, und Olympische Spiele sein Sehnsuchtsziel waren, hinterließ er Reid seine Telefonnummer.

Cool Runnings geschaut und Bobfahrer geworden

Reid gab ihm den Tipp: "Schau‘ dir den Film Cool Runnings an." Pitter besorgte ihn sich, staunte beim Betrachten und sagte: "Ich will Bobfahrer werden." Und dann kam der Anruf von Reid, Probetraining, Pitter überzeugte. "So begann die Reise", erinnert sich der 26 Jahre alte Bob-Pilot. Pitter, 100-Meter-Bestzeit 10,96 Sekunden, bestand alle Tests, war bei den Anschub-Wettbewerben top und erwies sich als großes Talent an den Lenkseilen.

Seine erste Fahrt brachte Pitter im November 2022 auf der Bahn von Lake Placid in den USA hinter sich - in vier Läufen kippte sein Schlitten dreimal um. Am Abend schwor er sich, nie mehr zu stürzen und hielt dieses Vorhaben seitdem durch. In dieser Saison folgte der Durchbruch, acht Siege in Nordamerika, Pitter konnte für Cortina planen.

Südkorea half mit großem, die USA mit kleinem Schlitten aus

Ein großes Problem ist allerdings die Finanzierung des jamaikanischen Bob-Projekts. Pitter und seine Crew sind auf Sponsoring und Spendenaktionen angewiesen. "Bisher klappt es", sagt er. Und Pitter braucht Kreativität: Einen ausrangierten Viererbob haben sie sich vom südkoreanischen Team geborgt. Der kleine Schlitten ist eine Leihgabe des US-Teams.

Pitter verfolgt offensive Ziele: "Ich möchte Gold bei Olympia gewinnen. Wenn nicht 2030, dann eben 2034." Am Samstag greift er wieder an, diesmal mit seiner Crew im großen Schlitten. Doch wenn er sieht, wie etwa die deutschen Bobpiloten um die Olympiasieger Lochner und Friedrich sicher und schnell durch die Bahn von Cortina rasen, "muss ich schon sehr staunen. Weltklasse", sagt er.

