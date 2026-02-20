Olympia 2026: Maier holt Gold im Skicross

Daniela Maier hat bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille im Skicross gewonnen. Vier Jahre nach Olympia-Bronze in Peking siegte die 29-Jährige in Livigno.

Daniela Maier hat sich zur ersten deutschen Olympiasiegerin im Ski Cross gekrönt. Sie verwies Fanny Smith aus der Schweiz und die Schwedin Sandra Näslund auf die weiteren Medaillenplätze. 20.02.2026 | 3:51 min

Skicrosserin Daniela Maier hat bei den Winterspielen die Goldmedaille gewonnen. Im großen Finale in Livigno siegte die 29-Jährige vor Weltmeisterin Fanny Smith aus der Schweiz und Peking-Olympiasiegerin Sandra Naeslund aus Schweden. Für die deutschen Skicrosser ist es das erste Gold in Norditalien, für den Deutschen Skiverband (DSV) das zweite nach Skispringer Philipp Raimund.

Maier, die zuletzt gesundheitlich leicht angeschlagen war, kam gut in den Wettkampf und entschied die Qualifikation für sich. Auch in den K.-o.-Runden, in der jeweils die beiden schnellsten Läuferinnen weiterkamen, hinterließ sie einen sehr starken Eindruck - getragen von der Euphorie aus den jüngsten Erfolgen bei zwei der zurückliegenden drei Weltcups.

Daniela Maier triumphiert im Ski Cross und holt Olympiagold. Im Interview spricht sie über die Unterstützung ihres Umfelds und die ausgelassene Stimmung nach ihrem Sieg. 20.02.2026 | 2:21 min

Bronze 2022 vor dem CAS erstritten

2022 hatte Maier noch eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt. Zunächst war die Schweizerin Fanny Smith auf dem dritten Platz ins Ziel gekommen, einen Rang vor Maier. Die Jury bestätigte damals allerdings nur Gold und Silber sofort. Der dritte Platz wurde Smith nach einem minutenlangen Videostudium aberkannt.

Die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina live im Stream. Moderation: Katrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer. 20.02.2026

Nach Meinung der Jury war Maier von ihrer Konkurrentin durch einen Schritt nach links behindert worden. Erst nach einer monatelangen Zitterpartie entschied der Internationale Sportgerichtshof CAS, dass sowohl Maier als auch Smith Bronze bekommen sollten. Dieses Mal war alles von Beginn an klar.

Direkte Duelle, enge Kurven, hohe Sprünge: Im Skicross treten vier Athleten gleichzeitig gegeneinander an und fahren eine kurvige Strecke mit Hindernissen und Wellen hinunter. 04.02.2026 | 1:43 min

Die anderen deutschen Starterinnen Luisa Klapprott, Leonie Bachl-Staudinger und Veronika Redder schieden bereits im Achtelfinale aus.

Quelle: sid, dpa