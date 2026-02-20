Olympia 2026:

Die deutsche Olympia-Bilanz ist so schlecht wie lange nicht. Dafür sorgten auch einige Pleiten und Dramen. Eine Übersicht.

Das waren die deutschen Dramen und Pannen bei Olympia

Biathletin Franziska Preuß ist nach der Verfolgung bei den Olympischen Spielen 2026 maßlos enttäuscht. Quelle: imago images

Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Blech dazu: Einige deutsche Athletinnen und Athleten haben bei den Winterspielen 2026 böse Pleiten oder Pannen erlebt. Eine Übersicht:

Startpanne bei Paller

Tatjana Paller fand das alles "irgendwie voll dumm". Die Skibergsteigerin vermisst im Finale das gewohnte Startsignal und zögert, weil sie die Zeitstrafe für einen Falschstart fürchtet. So hinkt sie hinterher, wird Vierte. Das, sagte sie tapfer, sei sie gewohnt, "die anderen lachen immer schon".

Das Podest knapp verpasst hat Deutschlands Skibergsteigerin Tatjana Paller bei der Olympia-Premiere dieses Wettkampfs, in dem es erst einen Hang bergauf und dann eine Abfahrt bergab geht. 20.02.2026 | 0:49 min

Nerven am Schießstand bei Preuß

Franziska Preuß und der Schießstand von Antholz werden wohl keine guten Freunde mehr. Die Sportlerin des Jahres patzt bei jeder Stehendeinlage, gibt so mehrfach eine Medaille aus der Hand. "Keine Ahnung, woher das kommt. Es ist leider so", sagt die Biathletin ernüchtert. Am Samstag im Massenstart hat sie nochmal die Chance, den Fluch zu beenden.

Die deutsche Biathlon-Frauen müssen sich in der Staffel mit Platz vier begnügen. Franziska Preuß erlebt ein Drama am Schießstand. Gold geht an Frankreich vor Schweden und Norwegen. 18.02.2026 | 7:46 min

Curler lassen Vorsprung liegen

Die deutschen Curler liegen gegen Schlusslicht Tschechien auf Siegkurs, der Traum von den Medaillenspielen lebt. Dann leistet sich ausgerechnet Skip Marc Muskatewitz gleich mehrere grobe Fehler. Deutschland verliert, wenig später ist das Aus besiegelt - und die junge Truppe muss ihre Besen wieder einpacken.

Dürr-Patzer am ersten Tor

Lena Dürr ist in "bester" Gesellschaft. Wie Markus Wasmeier beim Super-G 1988 bleibt sie am ersten Tor hängen, der Silber-Traum platzt jäh. Ein "beschissenes Gefühl", sagt die 34-Jährige, die schon 2022 und im Riesenslalom auf Medaillenkurs liegend gepatzt hatte.

Skirennläuferin Lena Dürr über ihren schwierigen Weg Richtung Olympia und ihren Einfädler am ersten Tor im zweiten Durchgang des Olympia-Slaloms. 18.02.2026 | 3:05 min

Enttäuschende Eishockey-Stars

Frederik Tiffels geht auf das slowakische Tor zu, Leon Draisaitl läuft mit, aber im Schatten seines Gegenspielers. Anstatt zu schießen, legt Tiffels quer, beim Stand von 0:1 im Viertelfinale geht der Pass ins Nichts. Ein Sinnbild der großen Eishockey-Pleite. Egal wann, ob in doppelter Manndeckung oder nicht, wird der Puck Draisaitl zugeschoben. Doch auch der Superstar kann nicht zaubern, die Chance auf eine Medaille ist vorzeitig dahin.

Snowboarder schießen sich gegenseitig raus

Snowboardpech: Martin Nörl und Leon Ulbricht hoffen im Cross auf eine Medaille. Dann wird Nörls Board von einem Konkurrenten berührt, er stürzt - und räumt Ulbricht mit ab. "Sehr ärgerlich", sagt Nörl, sein Wunsch nach einem korrigierenden Jury-Entscheid bleibt unerfüllt.

Sturz beschert Kombinierern Rekord-Negativbilanz

Nach zuvor verkorksten Wettbewerben liegen die deutschen Kombinierer im abschließenden Teamsprint auf Medaillenkurs, gar Gold ist drin. In der achten von zehn Runden stürzt Vinzenz Geiger, selbstverschuldet, einmal, zweimal. Es wird Platz fünf für das untröstliche Duo. "Wir haben so hart gearbeitet - und dann so ein blöder Fehler", sagt Geiger.

Nachdem die deutschen Kombinierer in den letzten Jahrzehnten zuverlässig für Medaillen sorgten, fahren sie dieses Jahr ohne Edelmetall nach Hause. Vinzenz Geiger stürzte im letzten Lauf. 20.02.2026 | 2:24 min

Abbruch sorgt für Frust bei Skispringern

Im Super Team der Skispringer gelingt Philipp Raimund im dritten Durchgang bei beginnendem Schneetreiben ein Traumflug. Mindestens Bronze ist auf einmal ganz nah. Doch einen Springer später folgt der Abbruch, der Schneefall ist zu stark. Gewertet wird der Stand nach dem zweiten Durchgang, Deutschland wird Vierter - 16 Zentimeter fehlen zur Medaille. Zehn Minuten später hört der Schneefall auf.

