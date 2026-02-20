Olympia 2026:

Blech statt Medaillen:Das waren die deutschen Dramen und Pannen bei Olympia
Die deutsche Olympia-Bilanz ist so schlecht wie lange nicht. Dafür sorgten auch einige Pleiten und Dramen. Eine Übersicht.
Erst hatten sie kein Glück, dann kam auch noch Blech dazu: Einige deutsche Athletinnen und Athleten haben bei den Winterspielen 2026 böse Pleiten oder Pannen erlebt. Eine Übersicht:
Startpanne bei Paller
Tatjana Paller fand das alles "irgendwie voll dumm". Die Skibergsteigerin vermisst im Finale das gewohnte Startsignal und zögert, weil sie die Zeitstrafe für einen Falschstart fürchtet. So hinkt sie hinterher, wird Vierte. Das, sagte sie tapfer, sei sie gewohnt, "die anderen lachen immer schon".
Nerven am Schießstand bei Preuß
Franziska Preuß und der Schießstand von Antholz werden wohl keine guten Freunde mehr. Die Sportlerin des Jahres patzt bei jeder Stehendeinlage, gibt so mehrfach eine Medaille aus der Hand. "Keine Ahnung, woher das kommt. Es ist leider so", sagt die Biathletin ernüchtert. Am Samstag im Massenstart hat sie nochmal die Chance, den Fluch zu beenden.
Curler lassen Vorsprung liegen
Die deutschen Curler liegen gegen Schlusslicht Tschechien auf Siegkurs, der Traum von den Medaillenspielen lebt. Dann leistet sich ausgerechnet Skip Marc Muskatewitz gleich mehrere grobe Fehler. Deutschland verliert, wenig später ist das Aus besiegelt - und die junge Truppe muss ihre Besen wieder einpacken.
Dürr-Patzer am ersten Tor
Lena Dürr ist in "bester" Gesellschaft. Wie Markus Wasmeier beim Super-G 1988 bleibt sie am ersten Tor hängen, der Silber-Traum platzt jäh. Ein "beschissenes Gefühl", sagt die 34-Jährige, die schon 2022 und im Riesenslalom auf Medaillenkurs liegend gepatzt hatte.
Enttäuschende Eishockey-Stars
Frederik Tiffels geht auf das slowakische Tor zu, Leon Draisaitl läuft mit, aber im Schatten seines Gegenspielers. Anstatt zu schießen, legt Tiffels quer, beim Stand von 0:1 im Viertelfinale geht der Pass ins Nichts. Ein Sinnbild der großen Eishockey-Pleite. Egal wann, ob in doppelter Manndeckung oder nicht, wird der Puck Draisaitl zugeschoben. Doch auch der Superstar kann nicht zaubern, die Chance auf eine Medaille ist vorzeitig dahin.
Snowboarder schießen sich gegenseitig raus
Snowboardpech: Martin Nörl und Leon Ulbricht hoffen im Cross auf eine Medaille. Dann wird Nörls Board von einem Konkurrenten berührt, er stürzt - und räumt Ulbricht mit ab. "Sehr ärgerlich", sagt Nörl, sein Wunsch nach einem korrigierenden Jury-Entscheid bleibt unerfüllt.
Sturz beschert Kombinierern Rekord-Negativbilanz
Nach zuvor verkorksten Wettbewerben liegen die deutschen Kombinierer im abschließenden Teamsprint auf Medaillenkurs, gar Gold ist drin. In der achten von zehn Runden stürzt Vinzenz Geiger, selbstverschuldet, einmal, zweimal. Es wird Platz fünf für das untröstliche Duo. "Wir haben so hart gearbeitet - und dann so ein blöder Fehler", sagt Geiger.
Abbruch sorgt für Frust bei Skispringern
Im Super Team der Skispringer gelingt Philipp Raimund im dritten Durchgang bei beginnendem Schneetreiben ein Traumflug. Mindestens Bronze ist auf einmal ganz nah. Doch einen Springer später folgt der Abbruch, der Schneefall ist zu stark. Gewertet wird der Stand nach dem zweiten Durchgang, Deutschland wird Vierter - 16 Zentimeter fehlen zur Medaille. Zehn Minuten später hört der Schneefall auf.
Olympische Spiele:Olympia 2026
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.