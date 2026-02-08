Olympia: Bö ist "sehr enttäuscht von den Deutschen"

Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö sieht die deutschen Biathleten von der Konkurrenz abgehängt. "Ich bin sehr enttäuscht von den Deutschen", sagte der 32-Jährige im Interview mit "Sport1": "Norwegen und Frankreich haben inzwischen einen großen Vorsprung auf die anderen Nationen, und es ist traurig zu sehen, dass Deutschland nur eine Bronzemedaille gewonnen hat, weil es ein wichtiges Land für den Biathlon-Sport ist."

Für die Rückkehr oder zumindest den Anschluss an die Weltspitze brauche es "irgendeine Art von Veränderung", führte der langjährige Dominator aus. Die Möglichkeiten hierzu gäbe es, schließlich sei Biathlon in Deutschland "am populärsten". Vor den abschließenden Massenstarts hat der DSV nur in der Mixed-Staffel eine Medaille gewonnen und steuert auf ein historisches Negativergebnis zu.