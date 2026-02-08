  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Olympia: Bö ist "sehr enttäuscht von den Deutschen"

Liveblog

+++ Olympia-Blog +++:Bö: "Bin sehr enttäuscht von den Deutschen"

|

Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö sieht die deutschen Biathleten von der Konkurrenz abgehängt. Die News im Olympia-Liveblog.

Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Wichtige Meldungen

Paralympics: Ukrainisches Team boykottiert Eröffnungsfeier

Das ukrainische Team wird aus Protest gegen die Zulassung russischer und belarussischer Sportler unter eigener Flagge die Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele boykottieren. Das verkündete das Ukrainische Paralympische Komitee in einem Statement.

Zuvor hatten bereits ukrainische Regierungsvertreter ihr Fernbleiben von sämtlichen offiziellen Veranstaltungen der Paralympics (6. bis 15. März) angekündigt. Für die Wettkämpfe werde man nach eigenen Angaben dennoch mit einer Delegation von 36 Sportlerinnen und Sportlern, 22 Trainern sowie weiteren Betreuern nach Norditalien reisen.

Biathleten vor Massenstart in der Krise

Die deutschen Biathleten erleben in Italien bisher ein Debakel. "Es kann eigentlich nur besser werden", meint ZDF-Biathlon-Experte Sven Fischer. In der Zukunft komme es auf die Entwicklung junger Athleten an.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Bö: "Ich bin sehr enttäuscht von den Deutschen"

Rekordweltmeister Johannes Thingnes Bö sieht die deutschen Biathleten von der Konkurrenz abgehängt. "Ich bin sehr enttäuscht von den Deutschen", sagte der 32-Jährige im Interview mit "Sport1": "Norwegen und Frankreich haben inzwischen einen großen Vorsprung auf die anderen Nationen, und es ist traurig zu sehen, dass Deutschland nur eine Bronzemedaille gewonnen hat, weil es ein wichtiges Land für den Biathlon-Sport ist."

Für die Rückkehr oder zumindest den Anschluss an die Weltspitze brauche es "irgendeine Art von Veränderung", führte der langjährige Dominator aus. Die Möglichkeiten hierzu gäbe es, schließlich sei Biathlon in Deutschland "am populärsten". Vor den abschließenden Massenstarts hat der DSV nur in der Mixed-Staffel eine Medaille gewonnen und steuert auf ein historisches Negativergebnis zu. 

Vater von Eisschnellläufer küsst Volunteer die Brille kaputt

Erben Wennemars, Vater des niederländischen Eisschnellläufers Joep Wennemars, hat nach dem olympischen Rekord seines Sohnes die Brille eines Olympia-Helfers kaputt geküsst. TV-Bilder zeigen, wie der ehemalige Eisschnelllauf-Weltmeister und zweimalige Bronzemedaillengewinner der Winterspiele 2006 aufgeregt auf den Rängen herumhopst. Dann schnappt er sich kurzerhand einen Volunteer und drückt diesem so euphorisch einen Kuss aufs Gesicht, dass die Brille des Mannes zerbricht.

Nach dem Malheur wenden sich aber die Ereignisse gegen die Wennemars-Familie. In den letzten Paarungen zogen tatsächlich noch drei Athleten am Niederländer vorbei: Der Chinese Ning Zhongyan holte mit neuem olympischen Rekord (1:41,98 Minuten) Gold, US-Star Jordan Stolz landete auf Platz zwei und Wennemars' Landsmann Kjeld Nuis gewann Bronze.

Wichtige Meldung

Das bringt der Olympia-Freitag: Skicrosserin auf Goldjagd

Das bringt der Olympia-Freitag: Skicrosserin auf Goldjagd

Die deutschen Biathlon-Männer hoffen auf Edelmetall, Daniela Maier kämpft im Skicross um Gold und Laura Nolte startet als Topfavoritin. Die Medaillenentscheidungen am Freitag.

Zum Beitrag
Wichtige Meldung

Olympia-Highlights vom 19. Februar

Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Nordischer Kombination, Skibergsteigen, Eishockey und Eiskunstlauf.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Eiskunstlauf: Mitreißende Gold-Kür von Alysa Liu

US-Eiskunstläuferin Alysa Liu hat sich nicht einmal zwei Jahre nach ihrem Comeback mit dem Olympiasieg gekrönt. Die 20 Jahre alte Weltmeisterin verbesserte sich dank einer nahezu perfekten Kür vom dritten auf den ersten Rang. Zweite wurde die Japanerin Kaori Sakamoto vor ihrer Teamkollegin Ami Nakai, die mit 17 Jahren ihr olympisches Debüt feierte.

Liu ist die erste amerikanische Eiskunstlauf-Olympiasiegerin bei den Frauen seit Sarah Hughes 2002 in Salt Lake City. 

Videoplayer

Die Entscheidung im Eiskunstlauf der Frauen

Die Medaillenentscheidung im Eiskunstlauf der Frauen mit den besten 5 nach dem Kurzprogramm in der Zusammenfassung.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Sieg gegen Kanada: US-Frauen sind Eishockey-Olympiasiegerinnen

Die Eishockey-Frauen der USA haben Kanada im ewigen Finalduell auf dramatische Art die Goldmedaille entrissen und sich zum dritten Mal zum Olympiasieger gekrönt. Hilary Knight rettete ihr Team spät in die Verlängerung, in dieser gelang Megan Keller der goldene Treffer zum 2:1.

Videoplayer

Kanadische Freestylerin schwer in Halfpipe gestürzt

Die kanadische Ski-Freestylerin Cassie Sharpe ist in der Qualifikation für das Halfpipe-Finale schwer gestürzt. Die 33-Jährige fiel bei der Landung hin und schlug dabei mit dem Kopf auf die Eisröhre. Sharpe wurde behandelt und nach rund zehn Minuten in einer Trage weggefahren. Über das Ausmaß ihrer Verletzungen war zunächst nichts bekannt. 

Die Halfpipe-Olympiasiegerin von 2018 bestreitet ihre ersten Winterspiele als Mutter. 2023 kam Tochter Lou zur Welt.

Quelle: AFP

Finn Sonnekalb: "Das werden lange vier Jahre"

Finn Sonnekalb erreicht bei seiner Olympia-Premiere den 13. Platz. Im Interview spricht der 18-Jährige über seinen Wettkampf, seine Krankheit und seine Pläne für die Zukunft.

Videoplayer

Sonnekalb bei Olympia-Premiere auf 13. Platz

Eisschnelllauf-Hoffnung Finn Sonnekalb hat eine Medaille auch bei seinem zweiten Olympia-Rennen verpasst. Der 18-Jährige belegte über die 1.500 Meter den 13. Platz.

Eine überraschende Niederlage musste US-Läufer Jordan Stolz hinnehmen. Der Sprint-Dominator belegte den zweiten Platz hinter dem Chinesen Ning Zhongyan. Der 26-Jährige lief olympischen Rekord und holte erstmals in seiner Karriere Olympia-Gold. Dritter wurde der Niederländer Kjeld Nuis.

Videoplayer

Hubert Bihler: Ein bewegtes Leben als Volunteer

Hubert Bihler ist 79 Jahre alt und einer von den vielen Volunteers bei den Olympischen Spielen. Man kann sagen, dass er ein Leben für den Sport und seine besonderen Momente führt. Seit 2005 hat er unter anderem bei fünf Fussball-Weltmeisterschaften und acht olympischen Spielen als Helfer gearbeitet - und kann über viele besondere Erlebnisse berichten.

Videoplayer

Schweizerinnen gewinnen Bronze in Overtime

Im Spiel um Olympisches Bronze haben die Schweizerinnen gegen Schweden das bessere Ende für sich. Alina Müller wird zur Matchwinnerin.

Videoplayer
Wichtige Meldung

Nordische Kombination: Geiger und Rydzek über Sturzdrama

Bitteres Olympia-Ende für die DSV-Kombinierer nach einem Sturz-Drama im Teamsprint um Vinzenz Geiger. Er und Johannes Rydzek über das Rennen. Bundestrainer Eric Frenzel über Spiele ohne Medaille.

Videoplayer

Rai-Sportchef: Rücktritt nach Kommentar zur Eröffnungsfeier

Rai-Sportchef: Rücktritt nach Kommentar zur Eröffnungsfeier

Mehrere Namen verwechselt und für ein Politikum gesorgt: Der Sportchef des italienischen Senders Rai, Paolo Petrecca, zieht Konsequenzen aus der Eröffnungsfeier und tritt zurück.

Zum Beitrag

Daniela Maier und ihre Lehren aus dem Drama von 2022

Daniela Maier und ihre Lehren aus dem Drama von 2022

Zehn Monate dauerte das Bangen von Daniela Maier um Olympia-Bronze 2022. Jetzt will die Skicrosserin wieder eine Medaille - ohne, dass die Justiz schlichten muss.

Zum Beitrag

Steinmeier: Lieber keine Olympia-Bewerbung für 2036

Wenn Olympia in Deutschland, dann nicht 2036. Diese Meinung vertritt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und favorisiert daher die Jahre 2040 oder 2044. Olympia in Deutschland im Jahr 2036 lehne Steinmeier aus historischen Gründen ab, sagte ein Sprecher in Berlin.

Denn 1936, also genau 100 Jahre zuvor, war das nationalsozialistische Deutschland Ausrichter der Sommerspiele in Berlin und der Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen. Die Nazi-Führung missbrauchte die Spiele für ihre Propaganda.

München, Hamburg, Berlin und die Region Rhein-Ruhr planen für 2036, 2040 oder 2044 eine Kandidatur.

Filippow erster russischer Medaillengewinner dieser Spiele

Nikita Filippow (im Bild links) hat als erster russischer Sportler eine Medaille bei diesen Winterspielen gewonnen. Der 23-Jährige belegte in der neuen Disziplin Skibergsteigen den zweiten Platz hinter Oriol Cardona Coll (Spanien).

Wegen des Angriffskriegs in der Ukraine sind Russen und Belarussen prinzipiell nicht zugelassen. Sportler durften sich - abhängig von der Regelung des jeweiligen Weltverbandes - in bestimmten Sportarten qualifizieren, treten bei Olympia dann aber als neutrale Athleten an. So dürfen und durften bei diesen Spielen 13 Russen und sieben Athleten aus Belarus starten.

Quelle: afp

Deutsche Kombinierer nach Sturz-Drama Fünfter

Die letzte Medaillenhoffnung der deutschen Nordischen Kombinierer dieser Winterspiele ist im Tiefschnee des Val di Fiemme steckengeblieben. Im Team-Sprint stürzte Vinzenz Geiger auf seiner vorletzten Runde und verlor dabei mehr als 20 Sekunden auf die Spitzengruppe. Er konnte nichts mehr aufholen, wurde noch von Italien überholt, sodass am Ende Platz 5 zu Buche Stand.

Olympiasieger im dichten Schneetreiben wurden die Norweger Jens Luraas Oftebro und Andreas Skoglundmit einer halben Sekunde Vorsprung vor Finnland. Bronze ging an Österreich. Für Oftebro ist es das dritte Gold dieser Spiele.

Das DSV-Duo hatte auf der Schanze geglänzt, Lohn war die knappe Führung vor Norwegen. In der Loipe liefen die fünf Topnationen aber schnell zusammen, ehe Geiger vier Kilometer vor dem Ziel stürzte.

Videoplayer
Quelle: dpa, sid, afp, ap, reuters
Über die Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF ab dem 04.02.2026 täglich in sportstudio live.
Thema
Sport

Aktuelle Nachrichten zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Alle Olympia-Livestreams

Mehr zu Olympia 2026 in Mailand/Cortina

Olympia kompakt - Die wichtigsten Momente

Spannende Dokus zum Wintersport