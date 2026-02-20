Franziska Preuß beendet nach Olympia ihre Biathlon-Karriere

Biathletin Franziska Preuß wird direkt nach den Olympischen Spielen ihre Karriere beenden. Der Massenstart am Samstag wird das letzte Rennen der Bronze-Gewinnerin von Olympia 2026.

Vor einem Jahr krönte Preuß ihre Saison mit dem WM-Titel in der Biathlon-Verfolgung. Quelle: dpa

Biathletin Franziska Preuß wird nach den Olympischen Spielen in Mailand und Cortina ihre Karriere beenden. Das gab die Gesamtweltcupsiegerin und Weltmeisterin von 2025 über Instagram bekannt.

Sie wird am Samstag noch einmal im Massenstart an den Start gehen und versuchen, ihre bisher - trotz einer Bronze-Medaille in der Mixed-Staffel - unglücklichen Spiele mit vielen Schießfehlern zu einem positiven Abschluss zu bringen. Es wird das letzte Rennen ihrer Karriere sein.

Dabei gehe es nicht um Zeiten oder Platzierungen, sondern um Dankbarkeit, so Preuß in ihrem Statement. Sie freue sich darauf, ein letztes Mal dieses Kribbeln zu spüren. Der Sport habe ihr Momente des Erfolgs und Tränen der Enttäuschung gegeben.

Ich durfte mehr erreichen, als ich mir jemals erträumt hätte. Ich musste auch einige Rückschläge einstecken und trotzdem habe ich mich immer wieder zurückgekämpft. „ Franziska Preuß

Dieser Weg habe sie zu der Athletin gemacht, "die sich jetzt stolz aus der Biathlonwelt verabschiedet", erklärte Preuß.

Die deutsche Biathlon-Mixed-Staffel Justus Strelow, Philipp Nawrath, Vanessa Voigt und Franziska Preuß erkämpfen sich Olympia-Bronze. Die Entscheidung fällt beim letzten Schießen. 08.02.2026 | 10:39 min

Norweger Bö drückt Preuß die Daumen

Selbst der Biathlon-König höchstpersönlich drückt Franziska Preuß die Daumen. "Ich glaube an eine Medaille für Franzi im Massenstart, das tue ich wirklich", sagte Johannes Thingnes Bö im Sport1-Interview vor dem letzten Karriererennen von Deutschlands Sportlerin des Jahres - und gab ihr einen wichtigen Ratschlag mit auf den Weg:

"Ich würde Franzi einfach viel Glück wünschen und sagen: 'Entspann dich, habe Spaß.'"

Preuß gewann 2025 den Gesamtweltcup als beste Biathletin der Saison. Quelle: AFP

Preuß: Biathlon kann "auch ein richtiges Arschloch" sein

Was Biathlon für sie ist, kann Franziska Preuß ganz einfach erklären. "Es kann ein richtig cooler Sport sein, aber manchmal auch ein richtiges Arschloch", hatte Deutschlands Sportlerin des Jahres im Vorfeld der Spiele gesagt.

Viele Medaillen und der Gesamtweltcupsieg als Krönung stehen für ihre guten Zeiten, unzählige gesundheitliche Rückschläge und bittere Momente für die schlechten.

"Natürlich gab es auch Rückschläge. Gerade gesundheitlich musste ich immer wieder kämpfen. Das waren keine leichten Phasen. In diesen Momenten war meine Familie extrem wichtig für mich. Und auch all die Menschen in meinem Umfeld, denen ich vertrauen konnte, die mich über all die Jahre begleitet und unterstützt haben", sagte Preuß rückblickend auf ihre Karriere.

Olympia 2022: Bronze in der Staffel

Bronze in der Staffel 2026: Bronze in der Mixed-Staffel Weltmeisterschaften 2015: Gold in der Staffel, Silber im Massenstart

Gold in der Staffel, Silber im Massenstart 2016: Silber in der Mixed-Staffel, Bronze in der Staffel

Silber in der Mixed-Staffel, Bronze in der Staffel 2020: Silber in der Single-Mixed-Staffel und in der Staffel

Silber in der Single-Mixed-Staffel und in der Staffel 2021: Silber in der Staffel

Silber in der Staffel 2025: Gold in der Verfolgung, Silber im Sprint und Bronze in der Mixed- und Single-Mixed-Staffel Weltcup 2024/25: Gesamtweltcupsiegerin, Sprint-Weltcupsiegerin, Massenstart-Weltcupsiegerin

Gesamtweltcupsiegerin, Sprint-Weltcupsiegerin, Massenstart-Weltcupsiegerin 2014/15: Massenstart-Weltcupsiegerin

Die deutsche Biathlon-Frauen müssen sich in der Staffel mit Platz vier begnügen. Franziska Preuß erlebt ein Drama am Schießstand. Gold geht an Frankreich vor Schweden und Norwegen. 18.02.2026 | 7:46 min

Gesundheitliche Probleme warfen Preuß immer wieder zurück

Preuß wurde in ihrer Karriere immer wieder von einer langen Leidensgeschichte begleitet. Sie hatte immer wieder Saison-Höhepunkte mindestens teilweise verpasst, weil sie krank war und der Körper nicht richtig mitspielte. Weder bei Olympia in China noch bei den anschließenden Weltmeisterschaften war sie je topfit. Sie dachte damals auch ans Aufhören.

"Ich beneide das Durchhaltevermögen", sagte Bundestrainer Kristian Mehringer in einer Dokumentation des Weltverbands IBU: "Sie hat sich in acht bis zehn Jahren nach vielen Rückschlägen immer wieder zurückgekämpft."

Erst im Frühjahr 2024 brachte eine Operation der Nasennebenhöhlen Besserung. "Ich bin froh, dass man medizinisch was gefunden hat, was der Grund dafür war, dass ich so anfällig war", sagte sie damals.

Gesamtweltcup-Triumph als Höhepunkt

Besonders emotional blickt Preuß auf die Saison 24/25 zurück: "Die vergangene Saison, mit dem Gewinn des Gesamtweltcups, hat mir noch einmal gezeigt, was möglich ist, wenn ich gesund bleibe. Das war etwas ganz Besonderes für mich."

Nun sei für sie jedoch der Moment gekommen, ihre Karriere zu beenden: "Gleichzeitig spüre ich nach so vielen Jahren im Leistungssport, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, ein neues Kapitel in meinem Leben aufzuschlagen", sagte Preuß.

Quelle: ZDF, SID, dpa