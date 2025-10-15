Francesco Friedrich verliert den Gesamtweltcup im Zweierbob. Hintergrund ist der positive Dopingtest seines Anschiebers Simon Wulff. Der Titel geht an Konkurrent Johannes Lochner.

Bob-Star Francesco Friedrich verliert den Gesamtsieg im Zweierbob nach dem positiven Dopingtest und der Sperre seines Anschiebers Simon Wulff. 15.10.2025 | 1:32 min

Es ist der 7. Dezember 2024. Weltcup-Auftakt im sächsischen Altenberg. Zum ersten Mal geht Bob-Star Francesco Friedrich mit seinem neuen Anschieber Simon Wulff an den Start. Das Duo stellt prompt einen neuen Startrekord auf und gewinnt den ersten Bob-Weltcup souverän vor Dauerkonkurrent Johannes Lochner.

Knapp einen Monat später stellt sich heraus: Simon Wulff wurde in Altenberg positiv auf "Methylhexanamin" getestet. Ein Stimulanzmittel, das im Training erlaubt, im Wettkampf aber verboten ist. Friedrich erfährt beim Weltcup in St. Moritz von dem positiven Test.

Dann ging es los mit den ganzen Fragezeichen. Was ist das? Wo kann das herkommen? Was bedeutet das für das Team? „ Bobpilot Francesco Friedrich im ZDF-Gespräch

Friedrich wird Zweierbob-Weltcup aberkannt

Die Antwort gibt es erst neun Monate später. Anfang September gibt der internationale Bob- und Skeletonverband IBSF bekannt, dass Simon Wulff rückwirkend für 21 Monate gesperrt wird. Was das für den Weltcupstand bedeutet, ist zu diesem Zeitpunkt noch unklar.

Jetzt zeigt ein offizielles Schreiben der IBSF, dass dem ZDF vorliegt, welche Auswirkungen die Sperre von Simon Wulff hat. Demnach wurden alle individuellen Wettkampfergebnisse von Wulff gestrichen, einschließlich der Medaillen und Preisgelder.

Beim Weltcup in Altenberg, bei dem der positive Test aufgetreten ist, wurde außerdem das gesamte Team disqualifiziert. Das führt dazu, dass im Zweierbob-Gesamtweltcup Francesco Friedrich auf Rang drei abrutscht. Der Titel geht jetzt an Konkurrent Johannes Lochner.

Natürlich wurmt uns das. Aber wir haben in dem Fall gegen eine Regel verstoßen. Und dann müssen wir die Konsequenzen tragen. Es ist einfach blöd gelaufen. „ Bobpilot Francesco Friedrich im ZDF-Gespräch

Kristallkugel geht an Friedrichs Konkurrent Lochner

Der wichtigere Titel sei ohnehin der WM-Pokal, sagt Friedrich. Und der ging in diesem Jahr in Lake Placid sowohl im Zweier- als auch im Viererbob an den 35-Jährigen aus Pirna. Die Kristallkugel für den Zweierbob-Weltcup wolle er persönlich bei Johannes Lochner vorbeibringen.

Der deutsche Bob-Pilot Francesco Friedrich gewinnt zum sechsten Mal nacheinander bei den Bob Weltmeisterschaften Gold mit dem Vierer Bob. Der Sieg in Winterberg ist insgesamt sein 16. WM Triumph. 04.03.2024 | 1:19 min

Johannes Lochner übt Kritik am Verfahren

Bei Lochner selbst hält sich die Freude über den am grünen Tisch gewonnen Zweierbob-Gesamtweltcup in Grenzen. Er hätte sich eine frühere Entscheidung im Fall Wulff - im besten Fall sogar vor der offiziellen Trophäenvergabe in Lillehammer - gewünscht.

Außerdem kritisiert er, dass das gesamte Team von Francesco Friedrich nur in Altenberg disqualifiziert wurde. Denn Wulff saß auch in Sigulda in Friedrichs Zweierbob und in Winterberg sogar im großen Viererbob.

Dass auch diese Ergebnisse nachträglich angepasst werden, ist aber unwahrscheinlich. Beide Bobpiloten konzentrieren sich jetzt auf die anstehende Olympia-Saison. Dort geht das Dauerduell Friedrich - Lochner in die letzte Runde. Denn Lochner wird seine Karriere nach den Olympischen Spielen in Cortina beenden.

Von Olympia-Flair ist am Eiskanal von Cortina d'Ampezzo noch keine Spur. Bauzäune und Kräne trüben den Blick auf die Dolomiten. Der Kanal scheint aber rechtzeitig fertig zu werden. 31.03.2025 | 2:04 min