Wierer gewinnt in Östersund:Biathlon: Preuß läuft deutlich hinterher
Im ersten Einzelrennen der Biathlon-Saison können die deutschen Frauen nicht vorne angreifen. Die Führung im Gesamtweltcup übernimmt nach ihrem Sieg eine Altmeisterin aus Italien.
Biathletin Franziska Preuß hat das erste Einzelrennen des Olympia-Winters auf dem enttäuschenden 29. Platz beendet. Die 31-Jährige leistete sich im schwedischen Östersund vier Strafminuten und hatte im Ziel nach 15 Kilometern 3:09,1 Minuten Rückstand auf Siegerin Dorothea Wierer.
Die 35 Jahre alte Italienerin übernahm damit auch das Gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup. Das begehrte Leibchen hatte die Bayerin Preuß in dem Wettbewerb als Zeichen für ihren Triumph in der Vorsaison noch tragen dürfen.
Hettich-Walz als beste Deutsche auf Platz 17
Beste Deutsche im Klassiker mit teilweise schwierigen Windverhältnissen wurde Janina Hettich-Walz auf Rang 17. Im ersten Einzelwettbewerb nach ihrer Babypause leistete sich die 29-Jährige vier Schießfehler und hatte 2:22,9 Minuten Rückstand auf Wierer. Die Altmeisterin (2 Schießfehler) setzte sich an der Spitze mit nur 0,3 Sekunden Vorsprung überraschend vor der Finnin Sonja Leinamo (1) durch. Rang drei belegte die Französin Camille Bened (1).
Fortgesetzt wird der Weltcup am Mittwoch (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer. Bis Sonntag stehen in Mittelschweden noch Sprint und Verfolgungsrennen auf dem Programm.
