Biathlon: Preuß läuft in Östersund deutlich hinterher

Biathlon: Preuß läuft deutlich hinterher

|

Im ersten Einzelrennen der Biathlon-Saison können die deutschen Frauen nicht vorne angreifen. Die Führung im Gesamtweltcup übernimmt nach ihrem Sieg eine Altmeisterin aus Italien.

Dorothea Wierer (Italien) in Aktion.

Die italienische Biathletin Dorothea Wierer gewinnt das Einzel in Östersund und übernimmt das Gelbe Trikot von Franziska Preuß. Die DSV-Skijägerin erlebte einen gebrauchten Tag.

02.12.2025 | 3:20 min

Biathletin Franziska Preuß hat das erste Einzelrennen des Olympia-Winters auf dem enttäuschenden 29. Platz beendet. Die 31-Jährige leistete sich im schwedischen Östersund vier Strafminuten und hatte im Ziel nach 15 Kilometern 3:09,1 Minuten Rückstand auf Siegerin Dorothea Wierer.

Die 35 Jahre alte Italienerin übernahm damit auch das Gelbe Trikot der Führenden im Gesamtweltcup. Das begehrte Leibchen hatte die Bayerin Preuß in dem Wettbewerb als Zeichen für ihren Triumph in der Vorsaison noch tragen dürfen.

Anna Weidel aus Deutschland steht auf der Schießbahn während des 15-km-Einzelwettbewerbs der Frauen beim IBU Biathlon World Cup in Oestersund, Schweden

Das 15-km-Einzelrennen der Biathletinnen im schwedischen Östersund in voller Länge

02.12.2025 | 139:48 min

Hettich-Walz als beste Deutsche auf Platz 17

Beste Deutsche im Klassiker mit teilweise schwierigen Windverhältnissen wurde Janina Hettich-Walz auf Rang 17. Im ersten Einzelwettbewerb nach ihrer Babypause leistete sich die 29-Jährige vier Schießfehler und hatte 2:22,9 Minuten Rückstand auf Wierer. Die Altmeisterin (2 Schießfehler) setzte sich an der Spitze mit nur 0,3 Sekunden Vorsprung überraschend vor der Finnin Sonja Leinamo (1) durch. Rang drei belegte die Französin Camille Bened (1).

Biathletin Franziska Preuß im Training

Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß lässt sich vom durchwachsenen Saisonauftakt nicht aus der Ruhe bringen. Der Fokus liegt auf dem Höhepunkt Olympische Spiele.

02.12.2025 | 1:28 min

Fortgesetzt wird der Weltcup am Mittwoch (15.30 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel der Männer über 20 Kilometer. Bis Sonntag stehen in Mittelschweden noch Sprint und Verfolgungsrennen auf dem Programm.

Quelle: Reuters

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete ZDF sportstudio live am 02.12. 2025 (15:05 Uhr - 17:25 Uhr).
