Olympia 2026: Medaillenentscheidungen im Überblick

Biathletin Franziska Preuß hofft im letzten Rennen ihrer Karriere auf eine olympische Einzelmedaille. Die Bobfahrerinnen Laura Nolte und Lisa Buckwitz sind auf Medaillenkurs.

Franziska Preuß steht vor dem letzten Rennen ihrer Karriere. Quelle: Imago

Noch bis Sonntag finden die 25. Olympischen Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo statt. Insgesamt werden in bis zu 116 olympischen Wettbewerben Medaillen vergeben. Welche Medaillenentscheidungen am Samstag anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt - der Überblick zum Olympia-Tag.

Medaillenentscheidungen am Samstag, 21. Februar

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Letzter Auftritt von Franziska Preuß auf der großen Bühne

Diese Olympischen Winterspiele laufen so gar nicht nach dem Plan von Franziska Preuß. Nach der Bronzemedaille in der Mixed Staffel wollte nichts mehr gelingen. Sie verkündete nun noch vor dem letzten Wettkampf der Biathletinnen, dem Massenstart am Samstag, ihr Karriereende - direkt nach den Spielen.

Einen letzten Traum hat die 31-Jährige aber noch: eine olympische Einzelmedaille. Den könnte sie sich am Samstag erfüllen, müsste aber eine absolute Top-Leistung zeigen, um sich gegen die starke Konkurrenz aus Frankreich, Norwegen und Italien durchzusetzen.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

Der Eiskanal soll wieder in Gold strahlen

Im Monobob hat Laura Nolte sich die Silbermedaille schon gesichert, im Zweierbob will sie mit Anschieberin Deborah Levi den Olympiasieg. Da hat aber auch eine andere deutsche Pilotin etwas dagegen: Lisa Buckwitz und Anschieberin Neele Schuten liegen auf Rang zwei. Gute Aussichten, dass zu den 15 bereits gewonnenen Medaillen im Eiskanal von Cortina zwei weitere für das deutsche Team dazukommen.

Sport : OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital. Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit - im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor.

Medaillenchancen beim Skicross

Daniela Maier hat es vorgemacht: Sie gewann Gold beim Skicross der Frauen. Jetzt möchten die Männer nachziehen. Vier Deutsche gehen an den Start, Florian Wilmsmann ist der Favorit unter ihnen.

Weitere Wettkämpfe des Tages

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.