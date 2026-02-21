Olympia 2026: Lochner im Viererbob in der Goldspur

Johannes Lochner liegt für Sonntag im Viererbob auf Goldkurs vor den weiteren deutschen Schlitten Friedrich und Ammour. Im Eishockey steigt das Traum-Finale USA vs. Kanada.

Johannes Lochner liegt im Viererbob auf Goldkurs. Quelle: dpa

Bob-Pilot Johannes Lochner steuert zum Abschluss seiner Karriere auf das olympische Gold-Double zu. Vier Tage nach seinem Triumph im Zweier legte der 35-Jährige in der Königsdiziplin Vierer einen perfekten Start hin und führt zur Halbzeit bereits 0,43 Sekunden vor seinem Dauerrivalen Francesco Friedrich, der im Cortina Sliding Centre keinen idealen Tag erwischte. Dritter ist der Frankfurter Adam Ammour (+0,59).

Zweiter Lauf von Sturz überschattet

Im großen Schlitten war eigentlich eine enge Entscheidung erwartet worden, doch schon zum Auftakt zeigte Lochner mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer die klar beste Linie und ging mit Bahnrekord klar in Führung.

Entscheidungen im Überblick:

10 Uhr: 3. Lauf, Viererbob, Männer

10 Uhr: Langlauf Massenstart 50 km Frauen

11:05 Uhr: Curling Frauen

12:12 Uhr: 4. Lauf: Viererbob Männer

14:10 Uhr: Eishockey Männer: Finale USA - Kanada

Im zweiten Durchgang baute er den Vorsprung weiter aus. Überschattet wurde der Lauf von den Stürzen des Österreichers Jakob Mandlbauer und des Franzosen Romain Heinrich.

Kanada gegen die USA - das Beste zum Schluss

Das Eishockey-Finale der Männer dürfte ein denkwürdiger Abschluss der Winterspiele werden. Es ist das Duell der Erzrivalen im Eishockey, das Duell der Superlative und Superstars. Seit 2014 hatten die Top-Spieler der NHL das olympische Turnier ausgelassen.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Den Wettkämpfen in Pyeongchang 2018, als Deutschland Silber gewann, und 2022 in Peking fehlte in Abwesenheit der Welt-Elite das höchste Niveau. In Mailand sind sie alle da. Eine ganze Generation von Eishockey-Giganten erhält erstmals die Chance, sich mit Olympia-Gold unsterblich zu machen.

Kanada bietet unter anderem Connor McDavid auf, den derzeit wohl besten Spieler der Welt, Nathan MacKinnon, Top-Talent Macklin Celebrini oder Altstar Sidney Crosby. Die USA kontern mit Stars wie Auston Matthews, Torwart Connor Hellebuyck oder den Tkachuk-Brüdern. Die Liste ließe sich beliebig verlängern.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa