USA und Kanada bestreiten Eishockey-Finale

Olympia-Highlights vom 21. Februar
So läuft der vorletzte Olympia-Tag: Die Highlights kompakt unter anderem mit dem ersten Lauf im Viererbob.
Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler sieht die olympische Premiere des 50-Kilometer-Rennens für Frauen kritisch. Die News im Olympia-Liveblog.
Skilanglauf-Olympiasiegerin Katharina Hennig Dotzler sieht die olympische Premiere des 50-Kilometer-Rennens für Frauen kritisch. "Ich bin definitiv dagegen, dass Frauen 50 Kilometer laufen", sagte die 29-Jährige vor dem "Marathon" am Sonntag (10.00 Uhr/ZDF) in Val di Fiemme. "Das ist Gleichmacherei und nicht Gleichberechtigung".
Der Weltverband FIS hatte zur Saison 2024/25 die Distanzen für Männer und Frauen angeglichen, bis dahin waren Frauen bei großen Meisterschaften maximal 30 Kilometer gelaufen. "Diese ganzen Streckenanpassungen haben für mich nichts mit Gleichberechtigung zu tun, denn wir Frauen haben einen anderen Körper. Die Biologie der Frau ist eine andere. Und da fühle ich mich auch nicht diskriminiert. Wir haben halt andere Stärken", sagte die Teamsprint-Olympiasiegerin von 2022. "Da muss man nochmal drüber nachdenken, ob man das Ganze nicht wieder zurückdreht", sagte sie. Ihre Hoffnungen seien aber gering: "Auf unsere Nachfrage hin gibt es daran nichts mehr zu rütteln."
Die Biathleten auf den letzten drei Plätzen im Massenstart-Rennen ermitteln in einem kuriosen Sprint den Dritt-, den Vorletzten und den Letzten.
Die Höhepunkte des Tages kompakt zusammengefasst. Unter anderem mit Eishockey, Biathlon und Skicross.
Die Alpin-Stars Alexander Amodt Kilde und Mikaela Shiffrin sind ein Paar. Die Slalom-Queen über die besondere Liebesbeziehung.
Das Traumfinale ist perfekt: Die Erzrivalen Kanada und USA spielen beim Eishockey-Turnier der Olympischen Winterspiele in Mailand um Gold. Rekordchampion Kanada gewann im Halbfinale nach einem späten Comeback mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) gegen Peking-Olympiasieger Finnland, die US-Amerikaner folgten mit einem 6:2 (2:0, 3:0, 1:1) gegen die Slowakei. Das Eishockey-Finale ist traditionell die letzte Entscheidung der Winterspiele. Das Auftaktbully fällt knapp sechs Stunden vor Beginn der Schlussfeier am Sonntag um 14:10 Uhr (live im ZDF).
Die USA ließen dagegen keine Zweifel aufkommen. Dylan Larkin (5.) und Tage Thompson (20.) legten früh den Grundstein für den Finaleinzug, Jack Hughes (33./39.), Jack Eichel (33.) und Brady Tkachuk (51.) schossen den Kantersieg heraus. Juraj Slafkovsky (45.) und Pavol Regenda (54.) trafen für die Slowakei.
Nach Silber 2018 und Bronze 2022 hat sich der US-amerikanische Ski-Freestyler Alex Ferreira in einem einmal mehr von Stürzen geprägten Halfpipe-Wettbewerb zum Olympiasieger gekrönt. Der 31-Jährige gewann mit 93,75 von 100 Punkten. Silber ging an den Esten Henry Sildaru (93,00). Als letzter Starter sicherte sich Brendan MacKay (91,00) aus Kanada Bronze.
Während die Stürze im Finale glimpflich ausgingen, erwischte es Seunghun Lee aus Südkorea härter. Der 20-Jährige verlor bereits beim Aufwärmen die Kontrolle in der Röhre und musste anschließend behandelt werden. Schon in der Qualifikation war es zu einem heftigen Sturz gekommen. Der Neuseeländer Finley Melville Ives stürzte bei der Landung nach einem Trick und schlug dabei mit dem Kopf auf. Sein Trainer gab später Entwarnung.
Laura Nolte hat Kurs auf ihr angepeiltes Olympiagold im Zweierbob genommen. Nolte übernahm nach einem starken zweiten Lauf die Führung und hat zur Halbzeit einen Vorsprung von 0,18 Sekunden auf Teamkollegin Lisa Buckwitz. Die US-Amerikanerin Kaillie Armbruster Humphries, die nach dem ersten Durchgang noch geführt hatte, fiel auf Rang drei zurück (+0,23).
Für Nolte wäre alles andere als Gold eine Enttäuschung. "Der Zweier ist meine Paradedisziplin. Mit Debbie am Start ist es immer schnell und das ist natürlich etwas, was mir ein gutes Gefühl für die Bahn gibt", hatte Nolte gesagt.
Curlerin Sara Messenzehl und ihr Bruder Felix geben Einblicke in eine Sportart, die während der Olympischen Spiele populär ist. In dem "Gentleman-Sport" gibt es keinen eingreifenden Schiedsrichter, doch nicht immer geht es ganz fair zu.
Mehrere US-Athleten positionieren sich während den Olympischen Spielen gegen Aktionen der US-Regierung und der Behörde ICE. Doch nicht alle Athleten können oder sollen sich öffentlich äußern.
Beim olympischen Eishockey-Turnier der Männer in Mailand läuft alles auf das Traumfinale zwischen den Erzrivalen Kanada und USA hinaus. Rekordchampion Kanada gewann das umkämpfte Halbfinale gegen Peking-Olympiasieger Finnland mit 3:2 (0:1, 1:1, 2:0) und spielt im Finale am Sonntag (14:10 Uhr/ZDF) um Gold.
Mikko Rantanen (17.) nutzte ein Powerplay zur finnischen Führung, Erik Haula (24.) erhöhte in Unterzahl. Sam Reinhart (35.), Shea Theodore (51.) und Nathan MacKinnon (60.) drehten das Spiel Kanada. Der Gegner im Endspiel, das traditionell die letzte Entscheidung der Winterspiele darstellt, wird am Abend im Duell zwischen den USA und der Slowakei ermittelt.
Die Highlights im Video: Kanada bezwingt Finnland knapp
Biathletin Franziska Preuß hört nach Olympia auf. Die Spiele liefen bis vor ihrem letzten Rennen verkorkst. Doch Preuß hat in ihrer erfolgreichen Karriere schon viele Rückschläge weggesteckt.
Der mit Gold-Ambitionen angetretene italienischen Biathlet Tommaso Giacomel ist nach dem Massenstart bei den Olympischen Winterspielen im Krankenhaus gelandet. Der 25-Jährige postete bei Instagram wenige Stunden nach dem Rennen, das er vorzeitig abbrechen musste, ein Foto aus dem Krankenbett. "Gleich nach dem zweiten Schießen hörte mein Körper irgendwie auf, richtig zu arbeiten und ich hatte wirklich Schwierigkeiten, zu atmen und mich zu bewegen", schrieb Giacomel. Daraufhin musste er in der dritten Runde aussteigen und blieb am Streckenrand im Schnee sitzen. "Schlimmstes Gefühl, das ich bisher in meinem Leben erlebt habe", schrieb er.
Mittlerweile gehe es dem Gesamtweltcup-Zweiten zwar körperlich besser, doch die Enttäuschung ist groß. Nach Silber zum Auftakt mit der Mixed-Staffel wollte er bei seinem Heimspiel in Südtirol auch in den Einzelrennen Medaillen gewinnen. Das misslang, obwohl er meist zu den Favoriten gehörte. "Im Moment geht mir viel durch den Kopf... Frustration, Wut, Enttäuschung...", schrieb Giacomel: "Absolut nicht das Ende der Spiele, auf das ich gehofft hatte, aber ich werde niemals aufgeben."
Franziska Preuß hört nach Olympia auf. "Ich freue mich jetzt, dass nun was anderes kommt. Es war eine coole Zeit", sagt sie. Im letzten Rennen will sie noch einmal ihre Freude am Biathlonsport spüren.
Die Curlerinnen der Schweiz und Schwedens duellieren sich bei den Olympischen Winterspielen in Cortina d'Ampezzo um Gold. Schweden schaltete Weltmeister und Topfavorit Kanada im Halbfinale mit 6:3 aus, die Schweizerinnen zogen nach einem 7:4 gegen die USA ins Finale am Sonntag ein.
Die Skandinavierinnen holten bislang dreimal Gold, zuletzt 2018 in Pyeongchang. Für den Vize-Weltmeister Schweiz ist es nach 2002 und 2006 die dritte Finalteilnahme, beide Male verloren die Eidgenossinnen. Kanada und die USA treffen am Samstag im Spiel um Bronze aufeinander.
Beim Aerials-Finale der Männer gewinnt Wang Xindi aus China, vor dem Schweizer Noe Roth und seinem Landsmann Tianma Li. Insgesamt vier Chinesen standen im olympischen Finale der besten sechs.
Biathletin Franziska Preuß wird direkt nach den Olympischen Spielen ihre Karriere beenden. Der Massenstart am Samstag wird das letzte Rennen der Bronze-Gewinnerin von Olympia 2026.
Speed Queen Lindsey Vonn ist erneut erfolgreich an ihrem schwer verletzten linken Bein operiert worden. Der Eingriff habe "etwas mehr als sechs Stunden" gedauert, schrieb die US-Amerikanerin am Freitag bei Instagram, der behandelnde Arzt habe einen "unglaublichen Job" gemacht. Das belegt Vonn mit Röntgenbildern, die zahlreiche Schrauben in ihrem Bein zeigen. Wegen der Schwere des Eingriffs müsse sie noch ein wenig in der Klinik bleiben, berichtete Vonn, es gehe in "Babyschritten" vorwärts. Was genau bei dem Eingriff passiert sei und was das bedeute, wolle sie "bald" erklären.
Philipp Horn hat die so sehnsüchtig erhoffte Einzelmedaille für die deutschen Biathleten hauchdünn verpasst. Der 31-Jährige musste sich im Massenstart über 15 km nach großem Kampf mit dem undankbaren vierten Platz begnügen. Horn leistete sich beim letzten Schießen einen Fehler und kam mit 9,9 Sekunden hinter dem Franzosen Quentin Fillon Maillet ins Ziel.
Gold im letzten Männerrennen ging an den Norweger Johannes Dale-Skjevdal, der nach fehlerfreiem Schießen vor seinem Teamkollegen Sturla Holm Lägreid (1/+10,5 Sekunden) triumphierte. Philipp Nawrath belegte bei schwierigen Bedingungen im Massenstart Rang sieben, David Zobel landete auf einem enttäuschenden 23. Platz.
Die deutschen Curler haben das erste End mit einem kuriosen Stein beendet.