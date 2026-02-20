Olympia: Bundesregierung will Sport besser fördern

Regierung will Sport besser fördern:Olympia: Mehr Medaillen per Gesetz?
von Johannes Lieber
Es sieht nicht gut aus für den deutschen Sport. Im Medaillenspiegel weit von der Spitze entfernt und zahlreiche Athleten am Existenzminimum. Ein neues Gesetz soll das ändern.
Sophie Warmuth und ihre Trainingsgruppe beim Eisschnelllaufclub Erfurt hatten eine ganz besondere Idee, um ihre Weltcup-Reisen zu finanzieren. Sie haben sich für einen Nacktkalender ausgezogen.
Auch wenn diesen Schritt nur die wenigsten gehen, leiden viele deutsche Athleten unter großem finanziellen Druck. Sportlicher Erfolg wird von ihnen trotzdem erwartet. Auch der Marathonläuferin Fabienne Königstein ging es lange Zeit ähnlich.
Kleine Förderung - hohe Erwartungen
Besser ist die Lage für Athleten, die eine Sportförderstelle bei der Bundeswehr oder der Polizei haben. Rund ein Viertel der Kadersportler kommt so an ein geregeltes Gehalt.
Für den Rest ist es härter. Die Sportler erhalten einen monatlichen Zuschuss von der Sporthilfe - der aber kaum zum Leben reicht. Laut dem Verband "Athleten Deutschland" im Schnitt 700 bis 800 Euro pro Monat. Sie brauchen dann Sponsoren, einen Verein, der hilft, oder großzügige Eltern.
Neues Gesetz soll Förderung reformieren
Aktuell verteilt der Bund die Fördergelder selbst an die Sportverbände. Also beispielsweise an den Leichtathletik- oder den Ruderverband. Zusammen mit dem Deutschen Olympischen Sportbund wird hier nach Erfolg und Potential der Sportarten entschieden.
Das soll sich jetzt laut dem Entwurf für das neue Sportfördergesetz ändern. Vorgelegt hat ihn die Staatsministerin für Sport, Christiane Schenderlein (CDU). Dieser sieht vor, dass eine Spitzensport-Agentur gegründet wird, die unabhängig von der Politik und den Verbänden über die Verteilung der Gelder entscheiden soll.
Die Agentur soll die finanziellen Mittel auch zielgerichteter verteilen. Laut Entwurf werden die Gelder bald noch stärker nach Erfolg und Potential der Verbände verteilt.
Auch Top-Athleten sollen durch das Gesetz erstmals auch direkt mit Bundesmitteln unterstützt werden. Wer wie viel Geld bekommt, steht allerdings nicht im Entwurf.
Vorschlag politisch kaum umstritten
Das Spannende: Der Vorschlag ist politisch kaum umstritten. Auch die Ampel-Regierung hatte schon ein ähnliches Konzept vorgelegt, kam aber nicht mehr dazu. Die AfD befürchtet allerdings, dass die Agentur nur für noch mehr Bürokratie sorgen wird. Die Linke fordert, den Einfluss der Politik weiter zu begrenzen.
Kritik kommt dagegen vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB), der durch den neuen Entwurf Macht verlieren würde.
Bringt das Gesetz die Wende?
Für den Sportwissenschaftler Lutz Thieme ist die Gründung der Agentur ein Schritt in die richtige Richtung.
Was die Gründung wirklich bewirkt und welche direkten Auswirkungen die Pläne auf die Athleten haben werden, ist noch nicht abzusehen. Erst in fünf Jahren soll die Agentur vollständig arbeitsfähig sein. Aber vielleicht heißt es dann in Zukunft tatsächlich wieder öfter: Gold für Deutschland.
