Lisa Buckwitz ist als Bob-Pilotin erfolgreich. Um den kostenintensiven Sport zu finanzieren, ist die 31-Jährige einen Sponsorendeal mit OnlyFans eingegangen. Wie kam es dazu?

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit – im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor. 16.01.2026 | 43:43 min

Olympisches Gold glänzt - doch es bezahlt keine Rechnungen. Lisa Buckwitz weiß das aus eigener Erfahrung. 2018 wird sie in Pyeongchang Olympiasiegerin im Zweierbob, als Anschieberin von Mariama Jamanka. Jahre später sitzt sie selbst vorn im Schlitten. Die heute 31-Jährige hat sich zur erfolgreichen Bob-Pilotin entwickelt, wird 2024 Weltmeisterin. Und trotzdem reicht die staatliche Sportförderung nicht aus, um ihren Leistungssport zu finanzieren.

Um ihre Karriere abzusichern, geht Buckwitz einen Weg, der im deutschen Spitzensport selten ist: Sie nimmt ein Sponsorenangebot der Plattform OnlyFans an. Über ihre Entscheidung spricht sie offen in der ZDF-Dokumentation "OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital."

So kam es zu dem OnlyFans-Deal

OnlyFans ist auf mich zugekommen und hat gesagt: Wir finden dich super und würden dich gerne sponsern. „ Bob-Pilotin Lisa Buckwitz

Die Plattform unterstützt sie finanziell - und beim Aufbau ihrer Social-Media-Präsenz.

Bob-Pilotin auf Sponsoren angewiesen

Bob-Pilotinnen sind auf Sponsoren angewiesen. Zwar stellt der Verband den Bob, doch viele weitere Ausgaben bleiben an den Athletinnen hängen: Prämien für die Anschieberinnen, Reisekosten, Material. Allein ein Satz Kufen kann bis zu 10.000 Euro kosten. "Das ist ein Unternehmen mit drei Anschieberinnen, die ich finanziere", sagt Buckwitz.

Bob-Weltcup-Finale in Altenberg: Zweierbob Frauen, 2. Lauf relive. Kommentator Felix Tusche. 18.01.2026 | 43:02 min

Persönliche Chats und exklusive Bilder, keine totale Nacktheit

OnlyFans ist vor allem für erotische Inhalte bekannt. Buckwitz stellt klar:

Das ist eigentlich wie YouTube. Ich lade Videos hoch, und wer es cool findet, kauft es. „ Lisa Buckwitz

In der Doku liefert die junge Frau noch tiefere Einblicke, wie ihr Alltag mit OnlyFans aussieht. Gegen Bezahlung können Personen exklusiv mit Buckwitz chatten, auch die Bilder, die sie Online stellt, müssen gekauft werden.

"Ich wusste, worauf ich mich einlasse", sagt die Bob-Pilotin, während verschiedene ihrer Chats zu sehen sind. Ein Mann schreibt ihr: "Ich würde gerne wissen, was du zum Schlafen trägst…", Buckwitz antwortet: "Ein kurzes Höschen und ein Top - sonst ist es im Winter zu kalt. Ich wünsche dir eine gute Nacht." Diese Konversationen sind Teil eines Deals, den sie eingegangen ist, um ihre Karriere als Leistungssportlerin finanzieren zu können.

Dennoch zieht Buckwitz eine klare Grenze. Totale Nacktheit schließt sie aus. Eine Grenze, die offenbar auch für die Bundeswehr entscheidend war, bei der Buckwitz Teil der Sportfördergruppe ist.

Wir durchleuchten Marketplaces für OnlyFans-Models, auf denen Models wie Ware angeboten werden. Was steckt dahinter? Wer profitiert bei diesem Business? 23.10.2024 | 14:41 min

Vorwiegend negative Reaktionen auf den Sponsor

Seit ihrem Sponsorendeal ist Buckwitz in einigen Schlagzeilen aufgetaucht. Für ihren außergewöhnlich Partnerschaft mit OnlyFans hat die Bob-Pilotin viel Kritik geerntet. "Gott, die hat jetzt einen Vertrag mit denen, was macht denn die da? Das ist ja gar nicht gut für unsere Sportart!", nennt Buckwitz als eine Reaktion, die sie häufiger gehört hat.

Ihr sei bewusst, dass "dieses sexuelle" ein Thema ist. Gleichzeitig betont Buckwitz: "Am Ende ist es für mich ein Sponsor der mir neben der Bundeswehr meinen Sport ermöglicht, also etwas ganz normales."

Der Deal sorgt für Diskussionen.

