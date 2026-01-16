Spektakuläre Einblicke ins Leben von Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz bietet die ZDF-Doku "Only Bob - Mein Körper. Mein Kapital". Darin geht's auch um den Kampf ums nötige Geld.

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit – im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor. 16.01.2026 | 43:43 min

"Ich würde gern wissen, was Du zum Schlafen trägst", fragt der Mann im OnlyFans-Chat. Lisa Buckwitz tippt routiniert die Antwort mit einem Smiley am Ende: "Ein kurzes Höschen und ein Top, sonst ist es im Winter zu kalt."

Auch solche Konversationen gehören zum Alltag der Bob-Olympiasiegerin von 2018 auf dem Weg zu den Winterspielen im Februar in Cortina. Mit einmaliger Nähe eingefangen von der spektakulären "sportstudio"-Doku: 'Only Bob - Mein Körper. Mein Kapital'".

Bis zu 50.000 Euro pro Saison nötig

Geschildert wird darin auch, welche Mühen Lisa Buckwitz neben knallhartem Training auch die Finanzierung ihres Traums von der zweiten olympischen Goldmedaille macht. "Das ist ein Unternehmen mit drei Anschieberinnen, die ich finanziere", erzählt Buckwitz.

Im Leistungssport in Deutschland ist es nicht so einfach. „ Lisa Buckwitz, Bob-Olympiasiegerin

Das gilt im Vergleich zur finanziellen Unterstützung anderer Länder allgemein, aber für Bobpilotinnen und -piloten ganz besonders. Sie müssen nämlich das Budget für das ganze Team organisieren. 30.000 bis 50.000 Euro sind das laut Buckwitz pro Saison.

Neben der Aufwandsentschädigung und kleinen Prämien für die drei Anschieberinnen, die um den einen Platz im Zweierbob hinter Buckwitz fighten, vor allem für das teure Material.

Ein Satz Hufen kostet bis zu 10.000 Euro

Ein Satz Hightech-Kufen kostet zwischen 8.000 und 10.000 Euro - davon braucht es mehrere. Sie entscheiden neben den Fahrkünsten von Buckwitz über Sieg und Niederlage. Den bis zu 100.000 Euro teuren Bob bekommt sie als Nationalmannschafts-Mitglied glücklicherweise vom Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten (FES) gestellt.

Dennoch gilt "dass man nicht einfach nur Leistungssport machen kann - man muss sich auch vermarkten. Ich bin zwar Olympiasiegerin, aber nur Randsportlerin. Millionen-Verträge, ohne Ende Partner - so ist es leider nicht."

Playboy und OnlyFans

Auch wenn Lisa Buckwitz das "traurig" findet, hat sie den Kampf um das nötige Geld aufgenommen. Dabei setzt die 177 Zentimeter große und 80 Kilogramm schwere Athletin - wie auch der Name der ZDF-Doku verrät - auch ihren durchtrainierten Körper mit jeder Menge Body Positivity als Kapital ein.

Vor den Olympischen Winterspielen 2022 zog sich Buckwitz für den "Playboy" aus, noch heute kommen deshalb haufenweise Autogrammwünsche aus der ganzen Welt. Buckwitz bietet zudem bei Social Media Einblicke in ihren Alltag.

Freund und Kameramann: "Lisa macht echt tolle Sachen"

"Irgendwann hat ein Post eine Million erreicht, dann zehn Millionen. Lisa macht echt tolle Sachen", erzählt ihr Freund und Kameramann Hans Peter Hannighofer, der als Anschieber ebenfalls aus der Bob-Szene kommt. 2024 kam dann ein Erotikportal auf Buckwitz zu, das sein Image auch durch bekannte Sportlerinnen aufpolieren wollte.

OnlyFans hat gesagt: 'He, wir finden Dich super. Wir würden Dich gern sponsern.' Ich habe erstmal gecheckt: Mache ich das? Ich habe keinen idealen Körper, bin eine nicht so schlanke Frau, habe Muskeln. „ Lisa Buckwitz über das Angebot von OnlyFans

Die laut ihres Partners eher schüchterne Bobfahrerin entschied sich für den Deal - nun zahlen Fans für ihre Inhalte. Wer mit Buckwitz direkt interagieren will, muss extra zahlen.

Bundeswehr stimmt Buckwitz' Only-Fans-Vertrag zu

Dabei zieht die Bobfahrerin eine klare Grenze - totale Nacktheit gibt es nicht, sie zeigt sich genau wie ihren inzwischen fast 450.000 Followern auf Instagram höchstens mal im Bikini oder Sport-BH. Vermutlich auch deshalb hat die Bundeswehr, wo Buckwitz zur Sportfördergruppe gehört, auch dem eher außergewöhnlichen Sponsorenvertrag zugestimmt.

"Die Bundeswehr ist mein Arbeitgeber, wo ich monatlich mein Geld bekomme. Ich bin superhappy, dass die Bundeswehr mir das genehmigt hat", erzählt Buckwitz, die im Film auch in Tarnkleidung zu sehen ist: "Ohne die Symbiose zwischen den Welten der Bundeswehr und den Sponsoren würde der Sport nicht funktionieren."

