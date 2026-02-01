Lisa Buckwitz packt über OnlyFans und Depressionen aus

Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz will bei Olympia jetzt Gold als Pilotin. Im aktuellen sportstudio spricht sie über ihr Engagement bei OnlyFans und Depressionen bei Sportlern.

Am Montag reist Bobpilotin Lisa Buckwitz zu den Olympischen Winterspielen nach Cortina - mit einem großen Ziel im Gepäck. "Ich bin Gesamtweltcup-Siegerin, Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin", erklärt die 31-Jährige bei ihrem Auftritt am späten Samstagabend im aktuellen sportstudio. Als Sportlerin habe sie alles erreicht.

Die Krönung wäre eine olympische Medaille als Pilotin. „ Lisa Buckwitz, Bobpilotin

Buckwitz bekam Depressionen nach Olympia 2018

Bei ihren ersten Winterspielen 2018 in Pyeongchang hatte Buckwitz als Anschieberin von Pilotin Mariama Jamanka Olympia-Gold gewonnen. Eine Sensation auch für sie selbst. "Ich bin zu Olympia gefahren, um dabei zu sein. Gold zu gewinnen, war nicht der Plan. Das Größte, was man als Sportler erreichen kann", erzählt sie. Den Medientrubel danach saugte sie auf. Doch anschließend fiel sie mental in ein tiefes Loch.

"Ich habe jahrelang Leistungssport betrieben, auf Sachen verzichtet, den Körper über die Grenze getrieben, Freunde vernachlässigt" erzählt Buckwitz.

Ich hatte alles erreicht und mich gefragt: 'Wie geht's jetzt weiter?' „ Lisa Buckwitz, Bobpilotin

Wie Buckwitz wieder Motivation fand

Drei Monate lang verfiel sie in eine Null-Bock-Stimmung und litt nach Olympia an einer Depression. Mit Hilfe einer Sportpsychologin fand sie aber wieder heraus: "Ich musste wieder Motivation finden. Ich habe mir das neue Ziel gesetzt, Bobpilotin zu werden", blickt Buckwitz zurück.

Die Anschieberin musste alles neu lernen, brauchte Tausende Fahrten, um mit dem "Popometer" ("Gefühl unter dem Arsch") das richtige Rezept für die Fahrten als Bob-Pilotin mit bis zu 140 Kilometern pro Stunde zu finden.

Viele Topsportler mit Depression und sogar Suizid-Gedanken

Ihre postolympische Depression machte die einstige Siebenkämpferin auch in ihrer Bachelorarbeit im kürzlich beendeten Sportmanagement-Studium zum Thema. Sie befragte andere Topsportler und erfuhr eine unglaubliche Resonanz, 33 Prozent hätten bei dem Fragebogen mitgemacht. Das Ergebnis von Buckwitz: "Über ein Drittel leidet an postolympischer Depression und hat sogar Suizid-Gedanken. Das wird immer unter den Teppich gekehrt."

Viele Athleten, so berichtet die Bobpilotin, hätten sie mit der Bitte um Hilfe angeschrieben. Ihr persönliches Rezept:

Man lernt aus Rückschritten, Misserfolgen, genau wie aus einer Depression - das hat mich stärker gemacht. „ Lisa Buckwitz, Bobpilotin

Selbstbewusst sagt sie heute: "Ich bin Lisa Buckwitz, gehe meinen Weg - egal, was kommt." In der ZDF-sportstudio-Doku: "Only Bob - Mein Körper. Mein Kapital" bietet sie tiefe Einblicke - auch, wie sie die für eine Bob-Saison benötigten 50.000 Euro dank der Unterstützung des Erotik-Portals Only Fans als Sponsor aufbringt.

Buckwitz über OnlyFans und Playboy-Nacktfotos

"Ich habe ein Sponsorenvertrag mit OnlyFans. Sie finanzieren meinen Bob und mein Team", berichtet Buckwitz. "Ich war auch schon im Playboy - das war eine krasse Anfrage und eine Ehre, dass ich mich auf dem Cover präsentieren konnte." Auch für ihren Auftritt bei OnlyFans erhalte sie viele positive Rückmeldungen, weil sie den Fans auf diesem Wege etwas zurückgebe.

Die Kommunikation mit den Fans sei vergleichbar mit Whatsapp-Chats, nur dass die Kunden dafür bezahlen müssen. Es gehe um Hintergrundwissen zum Bob-Dasein, Essen, Schlaf-Routinen, Yoga-Sessions, sagt Buckwitz. "Komplette Nacktinhalte würde ich dort nie posten."

Lisa Buckwitz hat kein Problem damit, auch Fragen zu beantworten. Zum Beispiel, was sie nachts zum Schlafen trägt ("Ein kurzes Höschen und ein Top, sonst ist es im Winter zu kalt.") oder unter dem Rennanzug ("Unterwäsche").

Männliche Fans würden ihr auch mal Bilder aus dem Urlaub schicken, aber Grenzüberschreitungen müsse man nicht über sich ergehen lassen: "Dann kann man blockieren." Doch das passiere selten: "Bei OnlyFans sind reale Personen, die mit einer Olympiasiegerin interagieren wollen." Die bei den Winterspielen in Cortina im Monobob und Zweierbob mit einer Medaille gern noch mehr für ihre Popularität tun würde.

