Bob-Olympiasiegerin Lisa Buckwitz bietet in der ZDF-Doku "Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital“ einen einmaligen Blick in ihr Leben. Dazu gehörte auch der Kampf gegen Depressionen.

Der Olympia-Traum hat seinen Preis: Bob-Weltmeisterin Lisa Buckwitz kämpft für Gold und finanzielle Freiheit – im Eiskanal, gegen Vorurteile und mit OnlyFans als Sponsor. 16.01.2026 | 43:43 min

Lisa Buckwitz erinnert sich noch genau an den Moment, wo sie in Pyeongchang 2018 in einem Moment vom Nobody zur Olympiasiegerin wurde. Als die Zahl nach dem vierten Lauf mit ihrer Bob-Pilotin Mariama Jamanka auf 1 sprang, dachte die damalige Anschieberin nur eines - so erinnert sie sich: "Ach, du Scheiße. Ich konnte es nicht realisieren."

An jenem Tag war ein Kamerateam bei ihrer Familie zu Hause und filmte. Auch ihre Uroma. Sie ist inzwischen verstorben, doch für Lisa Buckwitz war es nach dem sensationellen Olympiasieg einer der emotionalsten Momente, als sie ihrer Urgroßmutter "die Goldmedaille umhängen konnte."

Null Bock nach dem Olympiasieg

Es gab aber auch schwierige Momente, nach dem zu diesem Zeitpunkt völlig unerwartetem Erfolg für das Team Jamanka/Buckwitz. Ein Team, das vor dem Olympiasieg kein großes Rennen gewonnen hatte.

In der "sportstudio"-Doku: Only Bob – Mein Körper. Mein Kapital" spricht Lisa Buckwitz unter anderem darüber, wie sie in ein Loch fiel, nachdem sie mit dem Olympiasieg im Alter von nur 23 Jahren ihr größtes sportliches Ziel unerwartet erreicht hatte.

Ich bin in eine postolympische Depression verfallen und habe drei Monate nicht trainiert. Ich war in Null-Bock-Stimmung, antriebslos, habe in den Tag reingelebt. „ Lisa Buckwitz über ihre postolympische Depression

Buckwitz suchte den Kontakt zu einer Sportpsychologin und arbeitete das Thema im Rahmen ihres Sportmanagement-Studiums auf. Der Titel der Arbeit lautete: "Gibt es Post-Olympische Depressionen bei deutschen Olympiateilnehmern und -teilnehmerinnen?"

Die Bobfahrerin schickte einen Fragebogen an viele Athletinnen und Athleten, die Beteiligung war hoch. Das lässt vermuten, dass Buckwitz mit ihrer postolympischen Depression bei weitem nicht allein ist.

Leon Windscheid spricht mit der Psychoanalytikerin Erika Freeman, die nicht nur Marilyn Monroe, sondern auch Woody Allen, Marlon Brando und viele andere Hollywood-Stars behandelte. 21.10.2025 | 43:45 min

Von der Anschieberin zur Pilotin und Unternehmerin

Sie selbst fand aus dem tiefen Tal mit der Definition eines neuen Ziels heraus. Das sie auch umsetzt: "Was können wir machen, um neue Motivation zu finden. So wurde ich von der Anschieberin zur Pilotin", so Buckwitz.

Es war ein schwieriger Weg für die einstige Siebenkämpferin aus Berlin: In ihrer Zeit als Anschieberin bis zum Olympiasieg musste sie einfach beim Start so schnell wie möglich laufen und im Ziel den Bob bremsen. Jetzt war das "Arschgefühl" in der Eisrinne beim Lenken des Bobs bei Geschwindigkeiten bis 150 km/h entscheidend. Zudem wurde Buckwitz als Pilotin auch zur Unternehmerin mit der finanziellen Verantwortung für ein ganzes Team. Doch die "sehr starke Frau", so sagt es ihr Partner Hans Peter Hannighofer, stellte sich der Herausforderung.

"Lisa ist von Natur getrieben, dass ich sie nicht motivieren muss", erzählt ihr Athletiktrainer Jörg Weber in der ZDF-Doku und beschreibt ihren Charakter:

Sie ist die Kriegerin. Wenn es drauf ankommt, zieht sie ihr Schwert und zieht durch. „ Athletiktrainer Jörg Weber über Lisa Buckwitz

Showdown im Zweierbob-Finale in Winterberg: Laura Nolte fängt mit einem furiosen Finallauf die Führende Lisa Buckwitz ab. 04.01.2026 | 0:36 min

Buckwitz' neues Ziel: Eine Olympia-Medaille als Pilotin

Buckwitz hatte auf dem Weg zu den Winterspielen in Cortina im Februar immer ein Ziel, dass sie antrieb: "Es werden meine dritten Spiele sein – aber die ersten als Pilotin. Das ist etwas Besonderes. Ich will eine Olympia-Medaille als Pilotin gewinnen." Der Film zeigt mit großer Nähe, welche Entbehrungen die außergewöhnliche Athletin dabei auf sich nimmt.

Das zeigt sich etwa beim knallharten Fitnesstraining in den schneefreien Monaten: "Wintersportler werden im Sommer gemacht. Du musst immer über Deine Grenze gehen, um ein Prozent besser als die anderen zu sein", erläutert Buckwitz. Dazu gehört auch das Schleppen des schweren Bobs gemeinsam mit ihren Anschieberinnen oder das Training auf der Eisbahn.

"Mit einem Fehler ziehe ich andere in den Abgrund"

Die Sportlerin berichtet auch von den neuen Herausforderungen: "Der Bob ist nicht ausgepolstert. Man kriegt Schläge auf den Kopf, hat blaue Flecken", erzählt Buckwitz und fügt hinzu: "Als Pilotin habe ich die Verantwortung. Mit einem Fehler ziehe ich andere in den Abgrund."

Trotzdem liebt Lisa Buckwitz ihren Sport, in dem sie als Olympiasiegerin, Weltmeisterin und Europameisterin schon alle wichtigen Titel gewonnen hat. "Für mich habe ich alles erreicht – wenn jetzt noch eine olympische Medaille als Pilotin hinzukommt, wäre das die Krönung", resümiert sie.

