Pilotin Buckwitz erklärt:Was das "Popometer" im Bobsport zu bedeuten hat
|
Im Bobsport fahren Pilotinnen und Piloten oft nach Gefühl. Wie genau das mit dem sogenannten "Popometer" zusammenhängt, erklärt Lisa Buckwitz.
Thema
Mehr zu Lisa Buckwitz
Sport | Sport Dokus:OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital.Video43:43
Bobpilotin im sportstudio:Buckwitz: Bei OnlyFans "reale Personen"Video23:34
Bob-Olympiasiegerin im sportstudio:Buckwitz packt über OnlyFans und Depressionen ausvon Lars Beckermit Video23:34
ZDF-Doku "OnlyBob":Olympiasiegerin bei OnlyFans: Buckwitz zieht klare Grenzenvon Bastian Grieblemit Video43:43