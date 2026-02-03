  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Bobsport: Was ist ein Popometer?

Pilotin Buckwitz erklärt:Was das "Popometer" im Bobsport zu bedeuten hat

|

Im Bobsport fahren Pilotinnen und Piloten oft nach Gefühl. Wie genau das mit dem sogenannten "Popometer" zusammenhängt, erklärt Lisa Buckwitz.

Bobpilotin Lisa Buckwitz jubelt

Im Bobsport fahren Pilotinnen und Piloten oft nach Gefühl. Wie genau das mit dem sogenannten "Popometer" zusammenhängt, erklärt Lisa Buckwitz.

03.02.2026 | 0:44 min
Thema
Sport

Mehr zu Lisa Buckwitz

  1. Lisa Buckwitz liegt, aus der Vogelperspektive fotografiert, im Schnee und trägt ihren Sportanzug, neben ihr liegt ihr Sporthelm im Schnee. Sie deutet mit der Hand an, den Reißverschluss ihres Anzuges zu öffnen.

    Sport | Sport Dokus:OnlyBob - Mein Körper. Mein Kapital.

    Video43:43
  2. Lisa Buckwitz

    Bobpilotin im sportstudio:Buckwitz: Bei OnlyFans "reale Personen"

    Video23:34
  3. Lisa Buckwitz

    Bob-Olympiasiegerin im sportstudio:Buckwitz packt über OnlyFans und Depressionen aus

    von Lars Becker
    mit Video23:34
  4. Deutschlands Bobfahrerin Lisa Buckwitz jubelt über ihren Sieg in Innsbruck am 18.01.2025.

    ZDF-Doku "OnlyBob":Olympiasiegerin bei OnlyFans: Buckwitz zieht klare Grenzen

    von Bastian Grieble
    mit Video43:43