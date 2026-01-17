Vor Heim-Olympia: Biathlet Giacomel zwischen Hölle und Himmel

Es ist die erfolgreichste Zeit der Karriere für Tommaso Giacomel. Und die traurigste nach dem Tod seines Freundes Sivert Guttorm Bakken. Wie verkraftet das Italiens Biathlon-Held?

Tommaso Giacomel hat eine ganz besondere Beziehung zu Ruhpolding. Hier im Chiemgau feierte der Mann aus Südtirol vor einem Jahr seinen ersten Weltcup-Sieg. Trotzdem fehlte Italiens neuer Biathlon-Held am Donnerstag ausgerechnet beim Staffel-Rennen.

Die vergangenen Wochen haben ihn Kraft gekostet, körperlich und vor allem mental. Sein norwegischer Biathlon-Freund Sivert Guttorm Bakken wurde vor Weihnachten im Höhentrainingslager im italienischen Lavazè tot aufgefunden, kurz bevor die beiden gemeinsam trainieren wollten.

Statt Weihnachten und Silvester zusammen zu feiern, trauerte Giacomel gemeinsam mit den Kollegen vom norwegischen Team.

Nach Tod von Freund Bakken: "Müssen nach vorn schauen"

Am Dienstag ist Bakken in Lillehammer beerdigt worden. "Er ist nicht mehr hier, wird auch nie mehr zurückkommen. Das ist die Wahrheit und die können wir nicht ändern", sagt Tommaso Giacomel in Ruhpolding im ZDF-Interview.

"Wir müssen nach vorn schauen", so Giacomel weiter. Das ist dem 25 Jahre alten Italiener in den vergangenen Wochen erstaunlich gut gelungen.

Vergangene Woche beim Weltcup in Oberhof brach Giacomel in einer Pressekonferenz vor den Rennen immer wieder in Tränen aus. Und feierte danach doch in den beiden Einzel-Entscheidungen seine Weltcup-Siege Nummer vier und fünf.

Besonders seine Freundin ist eine große Stütze

Das Bild, wie er nach der Zieldurchfahrt mit dem Finger in den Himmel zeigte, gehört zu den emotionalsten Momenten der Biathlon-Geschichte: Giacomel widmete einen Sieg seinem toten Kumpel im Himmel.

Irgendwie hat er es geschafft, seine Trauer in Stärke umzuwandeln. Geholfen haben ihm dabei seine Familie und besonders seine Freundin, die auch einen wichtigen Menschen in ihrem Leben verloren hat.

Sportlich geht’s mir richtig gut, menschlich nicht bestens, weil Sivert nicht mehr hier ist. „ Tommaso Giacomel über seine derzeitige körperliche Verfassung

In Ruhpolding will er am Samstag und Sonntag die beiden Einzelrennen bestreiten. Mit einer Neuigkeit: In diesen Tagen zwischen Hölle und Himmel hat er auch erstmals das Gelbe Trikot des Gesamtweltcup-Spitzenreiters erobert.

Er ist als erster Italiener seit Andreas Zingerle vor über drei Jahrzehnten die aktuelle Nummer 1 der Biathlon-Welt.

Giacomel: Keine Freude über Gelbes Trikot

Doch richtig freuen kann sich Tommaso Giacomel darüber nicht. "Das Gelbe Trikot hat null Wert, weil Olav nicht in Oberhof war und auch hier in Ruhpolding nicht sein wird", sagt der in Sterzing nahe des Brenners geborene Mann.

Mit Olav meint er den Norweger Johan-Olav Botn, von dem er die Gesamtweltcup-Spitze übernommen hatte. Botn hatte Bakken tot im Hotelzimmer gefunden, seitdem versucht er das traumatische Geschehen zu verarbeiten und war zuletzt zusätzlich körperlich erkrankt.

All das sorgt dafür, dass ein Schatten über den außergewöhnlichen Leistungen von Tommaso Giacomel liegt. Dem Mann, der mit zwei Medaillen bei der Biathlon-WM vor drei Jahren in Oberhof erstmals so richtig in der Weltspitze aufgetaucht war.

Und der sich seitdem mit außergewöhnlichen läuferischen Leistungen und Nervenstärke am Schießstand ganz nach oben gearbeitet hat. In Italien ist er längst zum neuen Wintersport-Helden und großen Hoffnungsträger für die Olympischen Winterspiele in der Heimat geworden.

Olympia in der Heimat noch kein Thema

An seine Gold-Chancen in Antholz möchte Tommaso Giacomel jedoch jetzt noch nicht denken. "Vorfreude ist noch nicht da. Es fehlen noch sechs Rennen, der Weg ist noch lang", sagt er im ZDF-Interview.

Zudem will der neue Star am Biathlon-Himmel, der sich selbst als "sehr chaotisch in allem, außer beim Biathlon" beschreibt, auch nicht immer an Olympia und den Sport denken. Er genießt die Zeit mit seiner Freundin, liebt Tennis, Spaziergänge mit dem Hund, Ausgehen mit Freunden oder Kartenspielen.

Ich liebe meinen Sport, aber es gibt so viele andere Dinge auf der Welt. Das Leben ist mehr als nur Biathlon. „ Biathlet Tommaso Giacomel

Noch einmal besonders deutlich geworden ist das Tommaso Giacomel in den vergangenen Wochen nach dem Tod seines Freundes.

