Lindsey Vonn hat sich nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus zu Wort gemeldet. Sie habe kurz vor der Amputation ihres Beines gestanden. Das Comeback bereut sie dennoch nicht.

Lindsey Vonn bei ihrem schweren Sturz während der Olympia-Abfahrt am 8. Februar Quelle: dpa

Den Tränen nahe hat sich US-Skistar Lindsey Vonn rund zwei Wochen nach ihrem folgenschweren Sturz bei den Olympischen Winterspielen in einem emotionalen Instagram-Video zu Wort gemeldet und ausführlich über die Torturen der vergangenen Tage gesprochen.

Lindsey Vonn spricht nach ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Instagram-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Beinahe zwei Wochen fast bewegungsunfähig

"Es war ein langer Weg, die extremste und schmerzvollste Verletzung, die ich in meinem gesamten Leben hatte. Sie haben beide Seiten des Beins aufgeschnitten wie ein Filet, um es atmen zu lassen.

Der Arzt hat mein Bein vor einer Amputation gerettet. Er hat mich gerettet. „ Lindsey Vonn

Bei ihrem Sturz in der Abfahrt von Cortina d'Ampezzo hatte sich die Speed-Spezialistin eine komplexe Schienbeinverletzung zugezogen. Nach ihrem Klinikaufenthalt in Italien war Vonn in die USA geflogen worden.

"Nachdem ich fast zwei Wochen lang fast völlig bewegungsunfähig in einem Krankenhausbett gelegen habe, geht es mir endlich gut genug, um in ein Hotel zu ziehen", schrieb Vonn zu ihrem Video.

Schwere Tage für die Skiläuferin Lindsey Vonn. Auf Instagram teilt sie einen weiteren Schicksalsschlag. Nach ihrem schweren Sturz bei Olympia, trauert sie nun um ihren Hund Leo. 19.02.2026 | 0:37 min

Bluttransfusion war notwendig

Erstmals sprach die US-Amerikanerin ausführlich über die Verletzungen, die sie bei dem Unfall erlitten hatte. "Ich hatte eine komplexe Tibiafraktur, auch des Schienbeinkopfs. Alles war zertrümmert", schilderte Vonn.

Zudem habe sie ein Kompartmentsyndrom erlitten. "Das heißt, ich hatte so viel Trauma in diesem Bereich des Körpers - da ist zu viel Blut in diesem Bereich und es bleibt stecken und zerquetscht mehr oder weniger alles dort. Muskeln, Nerven, alles stirbt ab."

Allein eine Operation habe sechs Stunden gedauert. "Ich war länger im Krankenhaus, als ich gehofft hätte, weil ich sehr niedrige Hämoglobinwerte hatte von all den Operationen und all dem Blutverlust. Ich hatte richtig Probleme, der Schmerz war außer Kontrolle."

Ich hatte eine Bluttransfusion. Das hat mir geholfen. Ich habe die Kurve gekratzt. „ Lindsey Vonn

Ein dramatischer Moment bei Olympia: Ski-Star Lindsey Vonn stürzt schwer, kurz darauf folgt eine Operation. Wie es ihr jetzt geht – und was der Eingriff für ihre weitere Karriere bedeutet. 09.02.2026 | 1:48 min

Vonn sieht im Kreuzbandriss einen Sinn

Ausgerechnet eine alte Verletzung könnte entscheidend gewesen sein. "Ich sage immer, dass alles im Leben einen Sinn hat. Hätte ich mir kurz vor Olympia nicht mein Kreuzband gerissen, wäre Tom (ihr Arzt) nicht vor Ort gewesen. Und dann hätte er mir nicht das Leben retten können, dafür bin ich sehr dankbar", sagt Vonn.

Sie will sich nun vollständig auf ihre Rehabilitation konzentrieren. In einigen Wochen möchte Vonn vom Rollstuhl an Krücken wechseln. "Es wird etwa ein Jahr dauern, bis alle Knochen verheilt sind", erklärte die Olympiasiegerin von 2010. Anschließend will sie entscheiden, ob die eingesetzten Metallteile wieder vollständig entfernt werden sollen. Erst danach ist in einer weiteren Operation die endgültige Versorgung ihres Kreuzbandes geplant.

Lindsey Vonns Traum von der Olympia-Medaille nach ihrem Comeback endete in einem schweren Sturz. 09.02.2026 | 3:02 min

Vonn zu Comeback: "Es war alles wert"

Den Kreuzbandriss hatte sich Vonn unmittelbar vor den Winterspielen zugezogen. Ihr Comeback hatte sie Ende 2024 begonnen - mit dem Ziel, in Italien Abfahrts-Gold zu gewinnen. Ihre Entscheidung zum Comeback bereut sie dennoch nicht.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Olympische Spiele : Olympia 2026 Alles zu den Olympischen Winterspielen 2026

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.

Quelle: dpa, SID