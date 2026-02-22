Olympia 2026: USA gewinnen Eishockey-Gold gegen Kanada

Die USA haben das olympische Eishockeyturnier der Herren gewonnen. Im Finale gegen Kanada setzte sich das US-Team mit 2:1 nach Verlängerung durch.

Im Finale der besten Eishockey-Teams gehen die USA gegen Kanada früh in Führung. Kanada kann mehrere Powerplays nicht nutzen, schafft dann aber den Ausgleich. Die Entscheidung fällt in der Overtime. 22.02.2026 | 10:26 min

Eine späte Erlösung, ein Torhüter als Gold-Held und das Ende einer langen Wartezeit: Die Eishockey-Stars der USA haben in einem denkwürdigen Finale für Geschichtsbücher gegen den Erzrivalen Kanada den Titel bei den Olympischen Winterspielen in Mailand gewonnen.

46 Jahre nach dem "Miracle on Ice" siegte das US-Team beim intensiven Aufeinandertreffen der NHL-Elite mit 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 1:0) nach Verlängerung und krönte sich zum dritten Mal zum Olympiasieger bei den Männern.

Hughes sorgt für die Entscheidung

Matt Boldy (7.) und Jack Hughes (62.) in der Overtime bescherten den USA den Prestigetitel bei der 116. und letzten Entscheidung der Winterspiele. Auch Goalie Connor Hellebuyck, der 42 Schüsse parierte, war ein Garant des Erfolgs. Cale Makar (39.) hatte Kanada hoffen lassen. Die USA hatten in Mailand bereits das Frauen-Finale gegen Kanada ebenfalls mit 2:1 nach Verlängerung gewonnen.

Die Eishockey-Frauen der USA haben ihrem Erzrivalen Kanada im ewigen Finalduell die Goldmedaille entrissen. Das US-Team rettete sich in die Overtime, dort schlug Verteidigerin Megan Keller zu. 19.02.2026 | 5:31 min

Die USA begannen äußerst druckvoll, der Blitzstart blieb trotz vier Schüssen in der ersten Spielminute aber zunächst aus. Kanada befreite sich spielerisch - und mit Härte: Tom Wilson schickte US-Star Dylan Larkin heftig in die Bande (6.). Kurz darauf ließ Boldy die USA nach starkem Solo jubeln.

Goalie Hellebuyck mit starker Leistung

Die Kanadier und ihr Ersatzkapitän McDavid, bei den Edmonton Oilers Teamkollege von Leon Draisaitl, mühten sich vergeblich um den schnellen Ausgleich. Im US-Powerplay verhinderten sie den erneuten Rückschlag. Kanada kam wütend aus der Drittelpause, Goalie Hellebuyck rückte bei den USA immer stärker in den Fokus.

Der Sieg des US-Eishockey-Teams im Halbfinale gegen die Slowakei war nie gefährdet. Souverän setzte sich das US-Team mit einem deutlichen 6:2 durch - und folgt Kanada ins Finale. 21.02.2026 | 8:34 min

Gegen den allein heraneilenden McDavid (30.) parierte er stark. Kurz darauf rettete der bei den Winnipeg Jets spielende Torhüter die Führung in doppelter Unterzahl. Erst Makar brach den Bann. Jake Guentzel (40.) scheiterte für die USA am Pfosten. Hellebuyck war auch im Schlussdrittel sofort gefordert. Glanztaten gegen Devon Toews (42.) und Macklin Celebrini (45.) hielten die USA im Spiel.

Nathan MacKinnon (50.) traf den Außenpfosten - auch danach blieb es turbulent. Sam Bennett erhielt eine vierminütige Strafzeit, die USA schlugen jedoch kein Kapital und leisteten sich selbst ein Foul. Doch auch die Kanadier konnten ihr Powerplay nicht nutzen, es ging in die Verlängerung. Kanadas Goalie Jordan Binnington verhinderte nach wenigen Sekunden den schnellen K.o., beim nächsten Versuch war er machtlos.

Zum wiederholten Mal brauchten die kanadischen NHL-Stars eine Aufholjagd. Nach zwischenzeitlichem Zwei-Tore-Rückstand musste ein Last-Minute Treffer herhalten, um den Finaleinzug zu sichern. 20.02.2026 | 9:06 min

