Olympia 2026:Deutschland Vierter im XXL-Medaillenspiegel
Deutschland hat bei den Olympischen Winterspielen die meisten vierten Plätze geholt. In unserem XXL-Olympia-Ranking wird das mitgezählt - mit einem überraschenden Ergebnis.
Es hat sich durch diese Olympischen Winterspiele gezogen: Team D zeigte solide Leistungen, Herausragendes lieferten die Deutschen in den Sportarten Rodeln, Skeleton und Bob. Dazu fällt auf: 14 Mal landete Team D auf dem bitteren vierten Platz.
Im offiziellen Medaillenspiegel steht Platz fünf zu Buche. Doch durch das Berücksichtigen eben dieser vierten Plätze verbessert sich Deutschland in unserem XXL-Ranking auf Platz vier.
Niederlande rutscht ab, Norwegen bleibt vorn
Andersherum ergeht es den Niederländern. Sie dominieren in dieser einen Sportart: Eisschnelllauf. Alle 20 Medaillen (zehn davon in Gold) holt unser Nachbarland auf dem Eis-Oval, auch im Shorttrack. Das katapultiert die Niederlande im offiziellen Medaillenspiegel auf Platz drei. In unserem XXL-Ranking stürzen sie ab: Nur Platz zehn.
Dagegen behalten die im offiziellen Medaillenspiegel top-platzierten Nationen Norwegen und USA in unserem XXL-Ranking ihren ersten beziehungsweise zweiten Platz.