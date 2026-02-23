Olympia 2026: Deutschland Vierter im XXL-Medaillenspiegel

Deutschland hat bei den Olympischen Winterspielen die meisten vierten Plätze geholt. In unserem XXL-Olympia-Ranking wird das mitgezählt - mit einem überraschenden Ergebnis.

In unserem XXL-Olympia-Ranking werden die Plätze eins bis acht berücksichtigt. Diesen werden dann Punkte zugeteilt. Die Goldmedaille erhält acht Punkte, Silber sieben Punkte, absteigend bis Platz acht, mit einem Punkt. Hieraus ergibt sich dieses Ranking.

Es hat sich durch diese Olympischen Winterspiele gezogen: Team D zeigte solide Leistungen, Herausragendes lieferten die Deutschen in den Sportarten Rodeln, Skeleton und Bob. Dazu fällt auf: 14 Mal landete Team D auf dem bitteren vierten Platz.

Im offiziellen Medaillenspiegel steht Platz fünf zu Buche. Doch durch das Berücksichtigen eben dieser vierten Plätze verbessert sich Deutschland in unserem XXL-Ranking auf Platz vier.

Vierte Plätze

Niederlande rutscht ab, Norwegen bleibt vorn

Andersherum ergeht es den Niederländern. Sie dominieren in dieser einen Sportart: Eisschnelllauf. Alle 20 Medaillen (zehn davon in Gold) holt unser Nachbarland auf dem Eis-Oval, auch im Shorttrack. Das katapultiert die Niederlande im offiziellen Medaillenspiegel auf Platz drei. In unserem XXL-Ranking stürzen sie ab: Nur Platz zehn.

Dagegen behalten die im offiziellen Medaillenspiegel top-platzierten Nationen Norwegen und USA in unserem XXL-Ranking ihren ersten beziehungsweise zweiten Platz.