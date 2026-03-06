Eröffnungsfeier als sportpolitische Zäsur
von Henrik Diekert
|
Russland und Belarus zeigen bei der Paralympics-Eröffnung Flagge und sind damit erstmals seit Kriegsbeginn wieder auf großer Sport-Bühne. Bei der Zeremonie begeistern die Künstler.
Über das Thema berichtete das ZDF in "sportstudio live am 06.03.2026 ab 20 Uhr.
Thema
News zu den Paralympics
Paralympics: Im Duo mit dem Guide :Absolutes Vertrauen: Wie Linn Kazmaier aufs Podest will
mit Video3:38
ZDF-Doku "Paralympische Heldinnen" :Brenna Huckaby: Warum Stärke heißt, sichtbar zu sein
mit Video43:44