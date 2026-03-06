  3. Merkliste
Paralympics 2026: Eröffnungsfeier als sportpolitische Zäsur

von Henrik Diekert

Bei der Eröffnungsfeier der Paralympics in Verona laufen die umstrittenen russischen Athleten in die Arena ein

Russland und Belarus zeigen bei der Paralympics-Eröffnung Flagge und sind damit erstmals seit Kriegsbeginn wieder auf großer Sport-Bühne. Bei der Zeremonie begeistern die Künstler.

Über das Thema berichtete das ZDF in "sportstudio live am 06.03.2026 ab 20 Uhr.
