  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Paralympics 2026 am Samstag: Zeitplan und Medaillenchancen

Das bringt der Samstag:Deutsche Medaillen im Para Biathlon und Para Ski Alpin?

von Nele Ahlborn

|

Die ersten Medaillen bei den Paralympics werden vergeben. Die deutschen Sportler haben gute Chancen, allen voran Ski-Star Anna-Lena Forster.

Johanna Recktenwald

40 deutsche Athletinnen und Athleten werden an den Paralympics teilnehmen, mit guten Medaillenchancen. Höchst umstritten ist die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge.

05.03.2026 | 3:07 min

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt – der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Anna-Lena Forster

Anna-Lena Forster auf ihrem Mono-Ski.

Gold-Favoritin Anna-Lena Forster

Anna-Lena Forster ist das Gesicht von Team Deutschland bei den diesjährigen paralympischen Winterspielen. Fünfmal hat sie die Chance auf eine Medaille und das Ziel ist klar: Paralympisches Gold. Die Monoskifahrerin ist Top-Favoritin und hat in Pyeongchang und Peking gezeigt, was sie drauf hat: Platz 1 im Slalom und der Super-Kombination.

Insgesamt hat Forster bereits neun paralympische Medaillen gewonnen. Trotzdem wird es auf der Tofana nicht einfach, die Konkurrenz schläft nicht.

Absolutes Vertrauen: Linn Kazmaier will eine Medaille

Sie war ganz früh erfolgreich: Als 15-Jährige gewann Linn Kazmaier mit ihrem Guide Florian Baumann fünf Paralympics-Medaillen. Vier Jahre hatten die beiden Zeit sich weiter zu entwickeln, jetzt wollen sie ihren Siegeszug bei den Paralympics in Mailand und Cortina fortführen.

Durch ihre Sehbehinderung startet Linn Kazmaier eben nicht alleine, sondern zusammen mit Florian Baumann. Er ist ihre Stimme auf der Strecke, ihr Orientierungspunkt, ihr Taktgeber. Nach den Paralympics stehen für Kazmeier die nächsten Prüfungen an - die Abiturprüfungen.

Alle Wettkämpfe

Para Ski Alpin

  • ab 09:30 Uhr: Frauen, Abfahrt (VI, stehend, sitzend)
  • ab 10:50 Uhr: Männer, Abfahrt (VI, stehend, sitzend)

Wheelchair Curling
  • 09:35 Uhr: Mixed Doubles Korea - Lettland, USA - China, Norwegen - Schweden
  • 14:35 Uhr: Mixed Doubles Korea - USA, China - Estland, Italien - Lettland, Japan - Großbritannien
  • 18:35 Uhr: Mixed Double Italien - Kanada, USA - Großbritannien, Schweden - Korea, Lettland - Slowenien, Kanada - Slowakei

Para Biathlon

Para Eishockey

Para Snowboard
  • 11:00 Uhr: Frauen, SBX SB-LL2 Seed
  • 11:21 Uhr: Männer, Snowboard Cross, SB-UL Seed
  • 11:42 Uhr: Männer, Snowboard Cross, SB-LL1 Seed
  • 12:03 Uhr: Männer, Snowboard Cross, SB-LL2 Seed

Alles zu den Winterspielen
:Paralympics 2026

Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.
Tagesübersicht
Über die Paralympischen Winterspiele in Mailand und Cortina berichtet das ZDF vom 06.03.2026 bis zum 15.03.2026 täglich bei "sportstudio live".
Themen
SportParalympics

News zu den Paralympics

Alle Paralympics-Livestreams

Mehr zu den Paralympics 2026

Spannende Dokus zum Wintersport