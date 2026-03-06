Die ersten Medaillen bei den Paralympics werden vergeben. Die deutschen Sportler haben gute Chancen, allen voran Ski-Star Anna-Lena Forster.

40 deutsche Athletinnen und Athleten werden an den Paralympics teilnehmen, mit guten Medaillenchancen. Höchst umstritten ist die Teilnahme von Athleten aus Russland und Belarus unter eigener Flagge. 05.03.2026 | 3:07 min

Zwischen dem 6. und 15. März werden bei den Paralympics in Mailand und Cortina d’Ampezzo in insgesamt 79 Wettbewerben Medaillen vergeben. Über 600 Athletinnen und Athleten gehen an den Start. Welche deutschen Medaillenentscheidungen heute anstehen, wie der Zeitplan aussieht und wie das ZDF überträgt – der Überblick zum Paralympics-Tag.

Deutsche Medaillenchancen

Anna-Lena Forster auf ihrem Mono-Ski.

Gold-Favoritin Anna-Lena Forster

Anna-Lena Forster ist das Gesicht von Team Deutschland bei den diesjährigen paralympischen Winterspielen. Fünfmal hat sie die Chance auf eine Medaille und das Ziel ist klar: Paralympisches Gold. Die Monoskifahrerin ist Top-Favoritin und hat in Pyeongchang und Peking gezeigt, was sie drauf hat: Platz 1 im Slalom und der Super-Kombination.

Insgesamt hat Forster bereits neun paralympische Medaillen gewonnen. Trotzdem wird es auf der Tofana nicht einfach, die Konkurrenz schläft nicht.

Übersicht der Wettkämpfe : Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel Die Paralympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Überblick: Zeitplan, Ergebnisse und Medaillenspiegel.

Absolutes Vertrauen: Linn Kazmaier will eine Medaille

Sie war ganz früh erfolgreich: Als 15-Jährige gewann Linn Kazmaier mit ihrem Guide Florian Baumann fünf Paralympics-Medaillen. Vier Jahre hatten die beiden Zeit sich weiter zu entwickeln, jetzt wollen sie ihren Siegeszug bei den Paralympics in Mailand und Cortina fortführen.

Durch ihre Sehbehinderung startet Linn Kazmaier eben nicht alleine, sondern zusammen mit Florian Baumann. Er ist ihre Stimme auf der Strecke, ihr Orientierungspunkt, ihr Taktgeber. Nach den Paralympics stehen für Kazmeier die nächsten Prüfungen an - die Abiturprüfungen.

+++ Paralympics-Blog +++ : Spiele mit Zeremonie in Verona gestartet Die paralympischen Spiele in Italien sind eröffnet. Die News im Paralympics-Blog. Liveblog

Alle Wettkämpfe

Alles zu den Winterspielen : Paralympics 2026 Alle Paralympics-News zu den Winterspielen 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo - Programm, Livestreams, Zusammenfassungen und Ergebnisse.